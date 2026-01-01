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Никита Михалков

Nikita Mikhalkov

Дата рождения
21 октября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Никиты Михалкова

Содержание: 
Никита Михалков – Фильмы
  - Никита Михалков – «Утомленные солнцем»
Никита Михалков – Бесогон
Никита Михалков – Личная жизнь

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар», гран-при Каннского кинофестиваля, лауреат Венецианского кинофестиваля, народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве, СССР. Отец – советский писатель Сергей Михалков, мать – писательница и переводчица Наталья Кончаловская. Старший брат – Андрей Михалков-Кончаловский, кинорежиссер.

Никита Михалков стал сниматься в кино с 14 лет: в 1960 году сыграл школьника, пародирующего православного священника в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском». Стал известным благодаря главной роли в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

Никита Михалков занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского. В 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Будучи на четвертом курсе, принял участие в киносъемках, за что был исключен (студентам это запрещалось). Перевелся на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. В 1992 году выпустил авторскую телепрограмму «Перекресток», которая сразу же была запрещена. С 1992 года стал членом президиума российского фонда культуры, через год был избран председателем фонда.

В 1998 году Никита Михалков стал председателем правления Союза кинематографистов России. В 2007 году на Венецианском кинофестивале получил «специального льва» за вклад в киноискусство.


Никита Михалков – Фильмы

В 1974 году Михалков дебютировал с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», ставшем впоследствии классикой российского кинематографа. В период с 1977 по 1987 годы Михалков выпускал фильмы практически каждый год, многие из них получали награды на международных фестивалях. В их числе: «Раба любви» (1975), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Пять вечеров» (1979), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Родня» (1981). В этот период Михалков также часто снимался («Жестокий романс», «Вокзал для двоих»). В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

В конце 1980-ых создал продюсерское объединение «ТриТэ». В 1991 году выпустил картину «Урга – территория любви», получившую номинацию на премию «Оскар».

В 1999 году вышел фильм Михалкова «Сибирский цирюльник».В 2007 году Михалков снял ремейк классической драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» под названием «12». Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». В 2010 и 2011 годах вышла дилогия-сиквел картины «Утомленные солнцем». Обе ленты провалились в прокате.


Никита Михалков – «Утомленные солнцем»

В 1994 году Михалков снял картину «Утомленные солнцем», получившую Гран-при Венецианского кинофестиваля и «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Действие ленты происходит в 1936 году, накануне сталинских репрессий. В стране празднуют годовщину сталинского дирижаблестроения. Комдив Котов и его большая семья веселятся на подмосковной даче. К ним неожиданно приходит Митя (Олег Меньшиков), бывший жених Маруси, жены Котова. Митя мстит Котову, который отобрал у него невесту и родину.


Никита Михалков – Бесогон

В марте 2011 года Михалков зарегистрировался в Живом Журнале под ником nikitabesogon. Позже на платформе Youtube появился телеканал Besogon TV. В дальнейшем из проекта выросла телепрограмма «Бесогон ТВ», которую транслировал канал Россия 24. В выпусках Михалков отвечает на вопросы зрителей, а также высказывает свое мнение по различным актуальным общественным вопросам.


Никита Михалков – Личная жизнь

Никита Михалков был женат два раза. Первой женой артиста стала актриса Анастасия Вертинская. Брак продержался с 1966 по 1971 год. В первом браке родился сын Степан (1966), ныне известный ресторатор. В 1973 году Михалков женился на Татьяне Соловьевой (сегодня Татьяна Михалкова является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт»). У супругов трое детей – Анна, Артем и Надежда. Все трое стали актерами.

Связи Никиты Михалкова
Людмила Гурченко
коллеги и друзья Людмила Гурченко
Анна Михалкова
отец и дочь Анна Михалкова
Андрей Кончаловский
братья Андрей Кончаловский

Популярные фильмы

Вокзал для двоих 8.4
Вокзал для двоих (1982)
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 8.3
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви (1991)

Фильмография Никиты Михалкова

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Другие проекты Никиты Михалкова
Перед рассветом
12+

Перед рассветом

Билеты
Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»
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Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»

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Интересные факты о Никите Михалкове

На съемках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова чуть было не посадили в тюрьму: его ошибочно обвинили во взяточничестве.

Стивен Спилберг спародировал одну из сцен фильма «Сибирский цирюльник» в ленте «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Никита Михалков увлекается охотой и теннисом.

С 2009 года ведет винодельческий бизнес в Италии. Марка вина носит название одного из фильмов Михалкова – «12».

Фотографии Никиты Михалкова

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