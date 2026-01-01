Содержание:
Никита Михалков – Фильмы
- Никита Михалков – «Утомленные солнцем»
Никита Михалков – Бесогон
Никита Михалков – Личная жизнь
Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар», гран-при Каннского кинофестиваля, лауреат Венецианского кинофестиваля, народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве, СССР. Отец – советский писатель Сергей Михалков, мать – писательница и переводчица Наталья Кончаловская. Старший брат – Андрей Михалков-Кончаловский, кинорежиссер.
Никита Михалков стал сниматься в кино с 14 лет: в 1960 году сыграл школьника, пародирующего православного священника в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском». Стал известным благодаря главной роли в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».
Никита Михалков занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского. В 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Будучи на четвертом курсе, принял участие в киносъемках, за что был исключен (студентам это запрещалось). Перевелся на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. В 1992 году выпустил авторскую телепрограмму «Перекресток», которая сразу же была запрещена. С 1992 года стал членом президиума российского фонда культуры, через год был избран председателем фонда.
В 1998 году Никита Михалков стал председателем правления Союза кинематографистов России. В 2007 году на Венецианском кинофестивале получил «специального льва» за вклад в киноискусство.
В 1974 году Михалков дебютировал с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», ставшем впоследствии классикой российского кинематографа. В период с 1977 по 1987 годы Михалков выпускал фильмы практически каждый год, многие из них получали награды на международных фестивалях. В их числе: «Раба любви» (1975), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Пять вечеров» (1979), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Родня» (1981). В этот период Михалков также часто снимался («Жестокий романс», «Вокзал для двоих»). В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.
В конце 1980-ых создал продюсерское объединение «ТриТэ». В 1991 году выпустил картину «Урга – территория любви», получившую номинацию на премию «Оскар».
В 1999 году вышел фильм Михалкова «Сибирский цирюльник».В 2007 году Михалков снял ремейк классической драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» под названием «12». Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». В 2010 и 2011 годах вышла дилогия-сиквел картины «Утомленные солнцем». Обе ленты провалились в прокате.
В 1994 году Михалков снял картину «Утомленные солнцем», получившую Гран-при Венецианского кинофестиваля и «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Действие ленты происходит в 1936 году, накануне сталинских репрессий. В стране празднуют годовщину сталинского дирижаблестроения. Комдив Котов и его большая семья веселятся на подмосковной даче. К ним неожиданно приходит Митя (Олег Меньшиков), бывший жених Маруси, жены Котова. Митя мстит Котову, который отобрал у него невесту и родину.
В марте 2011 года Михалков зарегистрировался в Живом Журнале под ником nikitabesogon. Позже на платформе Youtube появился телеканал Besogon TV. В дальнейшем из проекта выросла телепрограмма «Бесогон ТВ», которую транслировал канал Россия 24. В выпусках Михалков отвечает на вопросы зрителей, а также высказывает свое мнение по различным актуальным общественным вопросам.
Никита Михалков был женат два раза. Первой женой артиста стала актриса Анастасия Вертинская. Брак продержался с 1966 по 1971 год. В первом браке родился сын Степан (1966), ныне известный ресторатор. В 1973 году Михалков женился на Татьяне Соловьевой (сегодня Татьяна Михалкова является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт»). У супругов трое детей – Анна, Артем и Надежда. Все трое стали актерами.
На съемках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова чуть было не посадили в тюрьму: его ошибочно обвинили во взяточничестве.
Стивен Спилберг спародировал одну из сцен фильма «Сибирский цирюльник» в ленте «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Никита Михалков увлекается охотой и теннисом.
С 2009 года ведет винодельческий бизнес в Италии. Марка вина носит название одного из фильмов Михалкова – «12».