Содержание:

Никита Михалков – Фильмы

- Никита Михалков – «Утомленные солнцем»

Никита Михалков – Бесогон

Никита Михалков – Личная жизнь



Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар», гран-при Каннского кинофестиваля, лауреат Венецианского кинофестиваля, народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве, СССР. Отец – советский писатель Сергей Михалков, мать – писательница и переводчица Наталья Кончаловская. Старший брат – Андрей Михалков-Кончаловский, кинорежиссер.

Никита Михалков стал сниматься в кино с 14 лет: в 1960 году сыграл школьника, пародирующего православного священника в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском». Стал известным благодаря главной роли в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

Никита Михалков занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского. В 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Будучи на четвертом курсе, принял участие в киносъемках, за что был исключен (студентам это запрещалось). Перевелся на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. В 1992 году выпустил авторскую телепрограмму «Перекресток», которая сразу же была запрещена. С 1992 года стал членом президиума российского фонда культуры, через год был избран председателем фонда.

В 1998 году Никита Михалков стал председателем правления Союза кинематографистов России. В 2007 году на Венецианском кинофестивале получил «специального льва» за вклад в киноискусство.



Никита Михалков – Фильмы

В 1974 году Михалков дебютировал с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», ставшем впоследствии классикой российского кинематографа. В период с 1977 по 1987 годы Михалков выпускал фильмы практически каждый год, многие из них получали награды на международных фестивалях. В их числе: «Раба любви» (1975), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Пять вечеров» (1979), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Родня» (1981). В этот период Михалков также часто снимался («Жестокий романс», «Вокзал для двоих»). В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

В конце 1980-ых создал продюсерское объединение «ТриТэ». В 1991 году выпустил картину «Урга – территория любви», получившую номинацию на премию «Оскар».

В 1999 году вышел фильм Михалкова «Сибирский цирюльник».В 2007 году Михалков снял ремейк классической драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» под названием «12». Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». В 2010 и 2011 годах вышла дилогия-сиквел картины «Утомленные солнцем». Обе ленты провалились в прокате.



Никита Михалков – «Утомленные солнцем»

В 1994 году Михалков снял картину «Утомленные солнцем», получившую Гран-при Венецианского кинофестиваля и «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Действие ленты происходит в 1936 году, накануне сталинских репрессий. В стране празднуют годовщину сталинского дирижаблестроения. Комдив Котов и его большая семья веселятся на подмосковной даче. К ним неожиданно приходит Митя (Олег Меньшиков), бывший жених Маруси, жены Котова. Митя мстит Котову, который отобрал у него невесту и родину.



Никита Михалков – Бесогон

В марте 2011 года Михалков зарегистрировался в Живом Журнале под ником nikitabesogon. Позже на платформе Youtube появился телеканал Besogon TV. В дальнейшем из проекта выросла телепрограмма «Бесогон ТВ», которую транслировал канал Россия 24. В выпусках Михалков отвечает на вопросы зрителей, а также высказывает свое мнение по различным актуальным общественным вопросам.



Никита Михалков – Личная жизнь

Никита Михалков был женат два раза. Первой женой артиста стала актриса Анастасия Вертинская. Брак продержался с 1966 по 1971 год. В первом браке родился сын Степан (1966), ныне известный ресторатор. В 1973 году Михалков женился на Татьяне Соловьевой (сегодня Татьяна Михалкова является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт»). У супругов трое детей – Анна, Артем и Надежда. Все трое стали актерами.