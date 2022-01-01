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Афсия Эрси
Афсия Эрси
Hafsia Herzi
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Афсия Эрси
Hafsia Herzi
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Дата рождения
25 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Афсии Эрси
Родилась 25 января 1987 года. Маноск, Франция.
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Фильмография Афсии Эрси
Ты заслуживаешь любви
драма
2019, Франция
5.0
Мектуб, моя любовь 2
мелодрама, комедия
2019, Франция / Италия
3.0
Мектуб, моя любовь
драма, мелодрама
2017, Франция
6.0
Sex Doll
триллер, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
6.0
За сигаретами
драма, комедия
2013, Франция
6.0
Женский источник
комедия, драма
2011, Франция / Италия / Бельгия
7.0
Кот раввина
приключения, анимация
2011, Франция
8.0
Дом терпимости
драма
2011, Франция
6.0
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