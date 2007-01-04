Арно Деплешен возвращается в родной город, в дом своего детства, который его отец, Роберт, планирует продать. Отец рассказывает сыну о своей матери Терезе, которая умерла от туберкулеза, когда ему, Роберту, было только два года. И по известным фактам ее биографии, по старым дневникам, фотографиям, письмам и по ее портрету, который висит в спальне Роберта, отец с сыном пытаются воссоздать жизнь матери и бабушки, которую внук никогда не знал, а сын едва ли помнит. По мере того, как постепенно пустеют комнаты дома, как по крупицам Арно Деплешен и его отец собирают воедино портрет дорогой им женщины, эта личная история превращается в близкую каждому историю о Семье.

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