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6.4
Киноафиша Фильмы Любимая
6.4

Любимая

, 2007
L’Aimee
Франция / документальный / 18+
6.4

О фильме

Арно Деплешен возвращается в родной город, в дом своего детства, который его отец, Роберт, планирует продать. Отец рассказывает сыну о своей матери Терезе, которая умерла от туберкулеза, когда ему, Роберту, было только два года. И по известным фактам ее биографии, по старым дневникам, фотографиям, письмам и по ее портрету, который висит в спальне Роберта, отец с сыном пытаются воссоздать жизнь матери и бабушки, которую внук никогда не знал, а сын едва ли помнит. По мере того, как постепенно пустеют комнаты дома, как по крупицам Арно Деплешен и его отец собирают воедино портрет дорогой им женщины, эта личная история превращается в близкую каждому историю о Семье.

В ролях

Фабрис Десплешан
Self
Робер Десплешан
Self
Арно Деплешен
Арно Деплешен
Self
Joseph Desplechin
Self
David Desplechin
Self
Gabriel Desplechin
Self
Режиссер Арно Деплешен
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 4 января 2007
Дата выхода
4 января 2007 Франция
Производство Why Not Productions
Другие названия
L'aimée, The Beloved

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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