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Осенний бал
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Осенний бал, 2007

2007 / Эстония
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме

Гран-при МКФ в Валенсии («Золотая луна»), Гран-при МКФ в Маракеше («Золотая звезда»), премия «Горизонты Венеции» на Биеннале-2007, премия за лучшую режиссуру на МКФ в Салониках, премия за лучшую операторскую работу на Трансильванском МКФ, премия за лучшую режиссуру на МКФ в Братиславе.

Фильм о шести жителях спального района, которых объединяет чувство одиночества. Картина повествует о человеческом безразличии, о том, как нелегко бывает достучаться друг до друга. Серые будни включают в себя и забавные житейские ситуации, которые лишь усиливают абсурд повседневного существования.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 сентября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Вейко Ыунпуу
В ролях
Таави Эльмаа
Юхан Ульфсак
Сулеви Пелтола
Тиина Таурайте
Маарья Якобсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Осенний бал 2 постера
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