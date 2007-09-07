Осенний бал, 2007

Гран-при МКФ в Валенсии («Золотая луна»), Гран-при МКФ в Маракеше («Золотая звезда»), премия «Горизонты Венеции» на Биеннале-2007, премия за лучшую режиссуру на МКФ в Салониках, премия за лучшую операторскую работу на Трансильванском МКФ, премия за лучшую режиссуру на МКФ в Братиславе.
Фильм о шести жителях спального района, которых объединяет чувство одиночества. Картина повествует о человеческом безразличии, о том, как нелегко бывает достучаться друг до друга. Серые будни включают в себя и забавные житейские ситуации, которые лишь усиливают абсурд повседневного существования.