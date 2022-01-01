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Любовный роман Астреи и Селадона
Amours d'Astrée et de Céladon, Les
Любовный роман Астреи и Селадона, 2007
2007 / Франция / Италия / Испания
5.3
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11
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
мелодрама
драма
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О фильме
У пастуха Селадона и пастушки Астреи настоящая любовь. Обманутая ревнивым поклонником Астреа требует, чтобы Селадон отказался от нее. В отчаянии он бросается в стремнину. Она думает, что он погиб, но его тайно спасают нимфы.
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5.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2007
Режиссер
Эрик Ромер
В ролях
Энди Джиллет
Стефани де Крайянкур
Сесиль Кассель
Вероника Реймонд
Жослин Киврен
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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