Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великое безмолвие
Киноафиша Фильмы Великое безмолвие
Il Grande silenzio

Великое безмолвие, 1968

1968 / Италия / Франция
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главные герои фильма — два охотника за головами. Первый из них всегда молчит и ему дали прозвище Молчание, а второй, Локо, наоборот очень разговорчив и необычайно жесток. Ему ничего не стоит убить женщину или ребенка, не говоря уже о мужчинах. Оба они оказываются в городке Сноу Хилл, который окружают горы и снега. Локо охотится за преступниками, прячущимися в этих горах. Однажды жена одного из убитых им людей обращается к Молчанию и просит его отомстить… Вся оставшаяся часть фильма будет отдана на показ дуэли между двумя матерыми охотниками за головами…

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 19 ноября 1968
Премьера в мире 21 февраля 1968
Возраст 12+
Режиссер
Серджио Корбуччи
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Клаус Кински
Фрэнк Вулф
Луиджи Пистилли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великое безмолвие 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Приложение киноафиши