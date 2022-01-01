Великое безмолвие, 1968

Главные герои фильма — два охотника за головами. Первый из них всегда молчит и ему дали прозвище Молчание, а второй, Локо, наоборот очень разговорчив и необычайно жесток. Ему ничего не стоит убить женщину или ребенка, не говоря уже о мужчинах. Оба они оказываются в городке Сноу Хилл, который окружают горы и снега. Локо охотится за преступниками, прячущимися в этих горах. Однажды жена одного из убитых им людей обращается к Молчанию и просит его отомстить… Вся оставшаяся часть фильма будет отдана на показ дуэли между двумя матерыми охотниками за головами…