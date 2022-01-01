Мертвый сезон, 1968

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Доктор Хасс — бывший военный преступник, а ныне ученый, разрабатывающий психохимическое оружие массового поражения, газ RH, который он собирается передать Западной Германии. На след Хасса выходит советский разведчик Ладейников, но он и сам попадает в поле зрения западных спецслужб. Чтобы обезвредить Хасса советской разведке приходится обратиться за помощью к Ивану Савушкину — актеру детского театра и единственному человеку, который знает Хасса в лицо. Развернуть Первый советский фильм на тему деятельности советской разведки в период холодной войны.

Прототипом главного героя является советский разведчик Конон Молодый, работавший в Англии. Он же выступил консультантом фильма.

Главного героя должен был сыграть Вячеслав Тихонов, но Молодый попросил режиссера взять на роль кого-нибудь более похожего на него. Так в фильме оказался Донатас Банионис.

В фильме приняли участие множество прибалтийских актеров, так как они обладали необходимой сюжета неславянской внешностью. Поскольку они говорили по-русски с сильным акцентом, на их озвучивание пригласили русских актёров.

В итоговом варианте фильма из-за цензурных соображений была сильно сокращена роль Элис. Развернуть Советский разведчик Ладейников (Банионис) отправляется в маленький курортный городок, где по агентурным данным работает избежавший правосудия нацистский преступник доктор Хасс (Эренберг), в годы войны ставивший бесчеловечные эксперименты с химическим оружием на узниках концлагерей. Ему в помощь посылают бывшего заключенного лагеря Савушкина (Быков) знающего Хасса в лицо. Развернуть 6.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 2 часа 10 минут Год выпуска 1968 Премьера в России 20 декабря 1968 Премьера в мире 20 декабря 1968 Возраст 12+ Режиссер Савва Кулиш В ролях Донатас Банионис Ролан Быков Сергей Курилов Геннадий Юхтин Бруно Фрейндлих Все актеры и съемочная группа 1 постер

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