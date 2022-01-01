Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мертвый сезон Мертвый сезон
Киноафиша Фильмы Мертвый сезон

Мертвый сезон, 1968

1968 / СССР
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Доктор Хасс — бывший военный преступник, а ныне ученый, разрабатывающий психохимическое оружие массового поражения, газ RH, который он собирается передать Западной Германии. На след Хасса выходит советский разведчик Ладейников, но он и сам попадает в поле зрения западных спецслужб. Чтобы обезвредить Хасса советской разведке приходится обратиться за помощью к Ивану Савушкину — актеру детского театра и единственному человеку, который знает Хасса в лицо. 

  • Первый советский фильм на тему деятельности советской разведки в период холодной войны.
  • Прототипом главного героя является советский разведчик Конон Молодый, работавший в Англии. Он же выступил консультантом фильма.
  • Главного героя должен был сыграть Вячеслав Тихонов, но Молодый попросил режиссера взять на роль кого-нибудь более похожего на него. Так в фильме оказался Донатас Банионис.
  • В фильме приняли участие множество прибалтийских актеров, так как они обладали необходимой сюжета неславянской внешностью. Поскольку они говорили по-русски с сильным акцентом, на их озвучивание пригласили русских актёров.
  • В итоговом варианте фильма из-за цензурных соображений была сильно сокращена роль Элис.

Советский разведчик Ладейников (Банионис) отправляется в маленький курортный городок, где по агентурным данным работает избежавший правосудия нацистский преступник доктор Хасс (Эренберг), в годы войны ставивший бесчеловечные эксперименты с химическим оружием на узниках концлагерей. Ему в помощь посылают бывшего заключенного лагеря Савушкина (Быков) знающего Хасса в лицо.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 20 декабря 1968
Премьера в мире 20 декабря 1968
Возраст 12+
Режиссер
Савва Кулиш
В ролях
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Ролан Быков
Ролан Быков
Сергей Курилов
Геннадий Юхтин
Бруно Фрейндлих
Бруно Фрейндлих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мертвый сезон 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мертвый сезон смотреть онлайн

Мертвый сезон
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши