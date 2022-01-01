Мертвый сезон, 1968

Доктор Хасс — бывший военный преступник, а ныне ученый, разрабатывающий психохимическое оружие массового поражения, газ RH, который он собирается передать Западной Германии. На след Хасса выходит советский разведчик Ладейников, но он и сам попадает в поле зрения западных спецслужб. Чтобы обезвредить Хасса советской разведке приходится обратиться за помощью к Ивану Савушкину — актеру детского театра и единственному человеку, который знает Хасса в лицо.
Советский разведчик Ладейников (Банионис) отправляется в маленький курортный городок, где по агентурным данным работает избежавший правосудия нацистский преступник доктор Хасс (Эренберг), в годы войны ставивший бесчеловечные эксперименты с химическим оружием на узниках концлагерей. Ему в помощь посылают бывшего заключенного лагеря Савушкина (Быков) знающего Хасса в лицо.