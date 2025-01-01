В шестидесятые, когда велись нескончаемые споры между физиками и лириками, две профессии стали особенно важны — физики и стюардессы. Обе профессии — на грани риска, одна требует женственности, красоты, милосердия, другая — мужественности, ума и таланта.
Блестящий ученый, проводящий секретные эксперименты, встречает молодую женщину, привлекшую его внимание незаурядностью, строптивостью, неожиданностью суждений и поступков. Интеллектуал, избалованный вниманием, имеющий весьма высокое представление о своей персоне, удивлен и шокирован, но и заинтересован случайной знакомой. Непросто складываются их отношения...
|21 мая 1968
|Россия
|0+
|20 мая 1968
|СССР