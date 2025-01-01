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Постер фильма Еще раз про любовь
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Еще раз про любовь

Eshchyo raz pro lyubov 18+
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О фильме

В шестидесятые, когда велись нескончаемые споры между физиками и лириками, две профессии стали особенно важны — физики и стюардессы. Обе профессии — на грани риска, одна требует женственности, красоты, милосердия, другая — мужественности, ума и таланта.

Блестящий ученый, проводящий секретные эксперименты, встречает молодую женщину, привлекшую его внимание незаурядностью, строптивостью, неожиданностью суждений и поступков. Интеллектуал, избалованный вниманием, имеющий весьма высокое представление о своей персоне, удивлен и шокирован, но и заинтересован случайной знакомой. Непросто складываются их отношения...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 20 мая 1968
Дата выхода
21 мая 1968 Россия 0+
20 мая 1968 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Eshchyo raz pro lyubov, Jeszcze raz o miłości, Još jednom o ljubavi, Még egyszer a szerelemről, Nochmals über die Liebe, Once Again for Love, Once More About Love, Vielä kerran rakkaudesta, Еще раз про любовь, Ещё раз про любовь
Режиссер
Георгий Натансон
Георгий Натансон
В ролях
Татьяна Доронина
Татьяна Доронина
Александр Лазарев
Александр Лазарев
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Елена Королева
Елена Королева
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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Еще раз про любовь

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