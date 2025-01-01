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Киноафиша Фильмы Чуня

Чуня

Chunya 18+
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О фильме

Приключения поросенка Чуни.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 25 января 1968
Дата выхода
25 января 1968 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chunya, Чуня
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Тамара Дмитриева
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Чуня

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