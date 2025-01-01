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О фильме
Приключения поросенка Чуни.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
25 января 1968
Дата выхода
25 января 1968
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Chunya, Чуня
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Тамара Дмитриева
Анатолий Папанов
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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