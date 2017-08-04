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Доживем до понедельника

Dozhivyom do ponedelnika 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о нескольких днях из школьной жизни. Учителя и ученики обычной советской школы ссорятся, мирятся, влюбляются и страдают от неразделенных чувств. Молодая учительница английского языка Наташа Горелова приходит на работу в школу, в которой когда-то училась сама. Здесь преподает блестящий историк и замечательный человек Илья Семенович Мельников - в него влюблена не только Наташа, но и одинокая учительница словесности Светлана Михайловна. Мужчина понимает, что не может ответить взаимностью на чувства коллег, но пытается поддержать их в нелегких ситуациях. Между тем в старших классах кипят свои страсти - подростки хотят, чтобы взрослые воспринимали их всерьез и с жаром отстаивают свою точку зрения.

  • Автором сценария к фильму выступил Георгий Полонский. Изначально сценарий носил название «Журавль в небе» и был дипломной работой Полонского, учившегося на Высших сценарных курсах.
  • Съемки фильма проходили в московской школе №234 (ныне она носит номер 1380). 
  • Картина была удостоена Золотой премии Московского кинофестиваля, проходившего в 1969 году, а в 1970 году ее отметили Государственной премией СССР. 
  • В 1968 году «Доживем до понедельника» был признан лучшим фильмом года по версии журнала «Экран».

Лирическая повесть о школе. Главный герой - учитель истории Мельников - много размышляет, строго и требовательно спрашивает. Ему знакомы и сомнения, и моменты усталости, и неудовлетворенность. И Мельников не всегда прав. Но он борется, ищет, любит, преодолевает трудности и сомнения.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 2 июля 1968
Дата выхода
2 июля 1968 Россия 0+
7 июля 1968 США
Производство Киностудия имени М. Горького, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Dozhivyom do ponedelnika, We'll Live Till Monday, Доживём до понедельника, Attendons jusqu'à lundi, Dożyjemy do poniedziałku, Getsuyoubi made ogenki de, Két csengetés között, Mi querido maestro, Nous vivrons jusqu'à lundi, Sulaukime pirmadienio, Warten wir den Montag ab
Режиссер
Станислав Ростоцкий
Станислав Ростоцкий
В ролях
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Ирина Печерникова
Ирина Печерникова
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Дальвин Щербаков
Дальвин Щербаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 17 голосов
7.8 IMDb
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Доживем до понедельника

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Наша рецензия

«Доживем до понедельника» можно считать своеобразной творческой серединой биографий тех, кто работал над фильмом - это Ростоцкий уже после безумно популярной  «Дело было в Пенькове», но еще до «Белого Бима» и «Зорь». Это Тихонов, только-только снявшийся у Бондарчука, но которому еще лишь предстоят роли Штирлица и Николая Стрельцова. Кроме того, картина стала второй после не слишком известного дебюта для Ирины Печерниковой и первой у другой…
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4 августа 2017 16:12
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