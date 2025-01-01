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Постер мультфильма Хочу бодаться!
Постер мультфильма Хочу бодаться!
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Хочу бодаться!

Хочу бодаться!

Khochu bodatsya! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По сказке Хочу бодаться.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 24 марта 1968
Дата выхода
24 марта 1968 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Khochu bodatsya!, I Want to Butt, Хочу бодаться!
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Вера Орлова
Вера Орлова
Степан Бубнов
Юрий Хржановский
Юлия Юльская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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