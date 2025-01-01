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Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
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Хочу бодаться!
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О фильме
По сказке Хочу бодаться.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
24 марта 1968
Дата выхода
24 марта 1968
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Khochu bodatsya!, I Want to Butt, Хочу бодаться!
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин
Вера Орлова
Степан Бубнов
Юрий Хржановский
Юлия Юльская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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