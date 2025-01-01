В первые годы Гражданской войны в России союзные войска вторгаются в страну. Их приветствуют все противники советского режима, в том числе банкирша Ксидиас, ее 19-летний сын Женя и его учитель Мишель Воронов, который на самом деле является руководителем местной большевистской ячейки. В толпе банкиршу отмечает бандит Филька-анархист. Он предлагает долю от ее состояния Жене, который накануне крупно проигрался, и как бы невзначай упоминает, чем занимается Воронов после их занятий. Женя отказывается от участия в деле, но с этого дня он попадает под гнет моральной дилеммы, ведь за голову Воронова обещают как раз ту сумму, что он проиграл…