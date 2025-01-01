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Интервенция

Interventsiya 18+
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О фильме

В первые годы Гражданской войны в России союзные войска вторгаются в страну. Их приветствуют все противники советского режима, в том числе банкирша Ксидиас, ее 19-летний сын Женя и его учитель Мишель Воронов, который на самом деле является руководителем местной большевистской ячейки. В толпе банкиршу отмечает бандит Филька-анархист. Он предлагает долю от ее состояния Жене, который накануне крупно проигрался, и как бы невзначай упоминает, чем занимается Воронов после их занятий. Женя отказывается от участия в деле, но с этого дня он попадает под гнет моральной дилеммы, ведь за голову Воронова обещают как раз ту сумму, что он проиграл…

  • Режиссер и сценарист фильма Геннадий Полока получил заказ на съемки фильма по одноименной пьесе Льва Славина, к тому времени ставшей классикой, после огромного успеха своей экранизации книги Белых и Еремеева «Республика ШКИД». 
  • Целью создателей стало стилизовать фильм под традиции кино и театра первых лет революции, когда и происходит действие картины. В этом они ориентировались на работы Эйзенштейна (в одной из сцен встречается знаменитая лестница из его великого фильма «Броненосец Потемкин»), а также на театральные постановки Мейерхольда.

Веселая, героическая, трогательная и одновременно сатирическая история борьбы за Советскую власть, впервые снятая в стиле мистерии-буфф. Среди поэтов, палачей, торгашей и банкиров, шулеров, бандитов и проституток скрывается бесстрашный подпольщик, которому удается убедить солдат Атланты повернуть оружие против своих офицеров.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 6 июня 1968
Дата выхода
6 июня 1968 Россия 12+
11 ноября 1968 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Interventsiya, Интервенция, Intervenció, Interwencja, The Intervention
Режиссер
Геннадий Полока
Геннадий Полока
В ролях
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Ефим Копелян
Ефим Копелян
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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Интервенция

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