Эне, бене, рес, 1968

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о выходе в прокат О фильме Слабый и измученный учитель доведен до предела своими несносными учениками. Развернуть 6.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1968 Премьера в России 18 марта 1968 Премьера онлайн 26 марта 2021 Премьера в мире 18 марта 1968 Возраст 16+ Режиссер Ян Труэль В ролях Пер Оскарссон Анн-Мари Гюлленспец Бенгт Экерот Все актеры и съемочная группа 1 постер

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