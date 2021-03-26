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Эне, бене, рес
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Ole dole doff

Эне, бене, рес, 1968

1968 / Швеция
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Слабый и измученный учитель доведен до предела своими несносными учениками.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 18 марта 1968
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 18 марта 1968
Возраст 16+
Режиссер
Ян Труэль
В ролях
Пер Оскарссон
Анн-Мари Гюлленспец
Бенгт Экерот
Бенгт Экерот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эне, бене, рес 1 постер
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