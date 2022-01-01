Залог успеха, 1968

История о молодых и амбициозных выпускниках медицинской школы, которые не всегда соблюдают профессиональную этику для продвижения по карьерной лестнице. Хотя это не лучший трагикомический фильм Альберто Сорди, но он рассказывает общественности о всей неэффективности и абсурдности национальной медицинской системы, и может считаться почти документальным. Фильм был настолько острым в своем критицизме и аморальности итальянской медицины, что итальянская медицинская ассоциация резко осудила «Врача страховой кассы». Хотя многие врачи поддержали Альберто Сорди, в том, что в его фильме изображены правдивые ситуации. В настоящее время система «mutue» отменена в Италии, так что фильм имеет значение только в качестве социальной критики для Италии в начале 1970-х.