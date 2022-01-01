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Залог успеха
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Il medico della mutua

Залог успеха, 1968

1968 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

История о молодых и амбициозных выпускниках медицинской школы, которые не всегда соблюдают профессиональную этику для продвижения по карьерной лестнице. Хотя это не лучший трагикомический фильм Альберто Сорди, но он рассказывает общественности о всей неэффективности и абсурдности национальной медицинской системы, и может считаться почти документальным. Фильм был настолько острым в своем критицизме и аморальности итальянской медицины, что итальянская медицинская ассоциация резко осудила «Врача страховой кассы». Хотя многие врачи поддержали Альберто Сорди, в том, что в его фильме изображены правдивые ситуации. В настоящее время система «mutue» отменена в Италии, так что фильм имеет значение только в качестве социальной критики для Италии в начале 1970-х.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 24 октября 1968
Премьера в мире 24 октября 1968
Возраст 12+
Режиссер
Луиджи Дзампа
В ролях
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Сара Франкетти
Ида Галли
Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Залог успеха 1 постер
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