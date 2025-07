Страна СССР

Продолжительность 1 час 28 минут

Год выпуска 1968

Премьера в мире 30 декабря 1968

Производство Мосфильм

Другие названия

Zigzag udachi, Zigzag of Luck, Зигзаг удачи, Cik-cak sreća, Les méandres du succès, Õnne vembud, Sėkmės zigzagas, The Zigzag of Success, Zakręt szczęścia, Зигзаг удачі