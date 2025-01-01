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Ошибка «Резидента»

Oshibka rezidenta 18+
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О фильме

Детективный триллер Михаила Дормана о западном шпионе и сыне русского графа-эмигранта Михаиле Тульеве, посланном в СССР для проведения разведывательной операции. Уже на пути к месту назначения Тульев оказывается в поле зрения контрразведчика КГБ под прикрытием Павла Синицына.

  • Повесть “Ошибка резидента” вышла в 1966 году. Ее авторы – бывший чекист Владимир Петроченко (Востоков) и генерал-лейтенант КГБ Олег Грибанов (Шмелев) – были не понаслышке с разведывательной деятельностью.
  • Роль Бекаса стала для барда Михаила Ножкина дебютной работой в кино. В фильме звучат две песни его собственного сочинения.
  • Ранее Георгий Жженов, ложно обвиненный в шпионаже для ЦРУ, отбыл два срока в тюрьме.
  • Элеоноре Шашковой ранее уже доводилось играть жену разведчика в картине Татьяны Лиозновой “Семнадцать мгновений весны”. Шашкова провалила пробы на роль супруги главного героя, и дать актрисе второй шанс режиссера уговорил сам Георгий Жженов.
  • Картина вышла в лидеры кинопроката 1969 года.
  • За исполнение роли Тульева Георгий Жженов получил премию КГБ СССР.
  • Детектор лжи, на котором тестировали Бекаса, был предоставлен консультантами картины – сотрудниками госбезопасности.

Первый фильм тетралогии о судьбе опытного разведчика, сына русского эмигранта графа Тульева. Резидент должен добыть сведения о разработках в атомной промышленности, но чекисты нападают на его след - и он допускает роковую ошибку…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 7 октября 1968
Дата выхода
7 октября 1968 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Oshibka rezidenta, The Resident's Mistake, The Secret Agent's Blunder, A rezidens jelentkezik, L'espion commet une erreur, Pomyłka szpiega, Ошибка резидента
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Олег Жаков
Ефим Копелян
Ефим Копелян
Элеонора Шашкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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Ошибка «Резидента»

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