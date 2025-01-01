Детективный триллер Михаила Дормана о западном шпионе и сыне русского графа-эмигранта Михаиле Тульеве, посланном в СССР для проведения разведывательной операции. Уже на пути к месту назначения Тульев оказывается в поле зрения контрразведчика КГБ под прикрытием Павла Синицына.
Первый фильм тетралогии о судьбе опытного разведчика, сына русского эмигранта графа Тульева. Резидент должен добыть сведения о разработках в атомной промышленности, но чекисты нападают на его след - и он допускает роковую ошибку…
|7 октября 1968
|Россия
|12+