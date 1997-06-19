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Свадьба моего лучшего друга Свадьба моего лучшего друга
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My Best Friend's Wedding

Свадьба моего лучшего друга, 1997

1997 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Будучи еще студентами, Джулианна и Майкл заключили договор: если они не найдут себе партнеров до 28 лет, то женятся друг на друге. Когда до оговоренного возраста остается всего ничего, Майкл звонит подруге и сообщает, что женится. Джулианна вдруг осознает, что все эти годы любила Майкла и решает во что бы то ни стало расстроить свадьбу и вернуть “жениха”.

  • Джулия Робертс сама подобрала для участия в этом фильме и Дермота Малруни, и Кэмерон Диаз.
  • Большинство песен из фильма в оригинале исполняет Дайонн Уорвик. 
  • Роль Кимберли могла сыграть Дрю Бэрримор. 
  • Реплика “Внюхиваешься в ветер, как пятнистый олень…” персонажа Руперта Эверетта - это цитата из пьесы Джулиан Митчелл “Другая страна”, роль в которой принесла Эверетту популярность. 
  • Изначально роль Джулианны Поттер предлагали Саре Джессике Паркер, но она не могла сниматься из-за занятости в сериале “Секс в большом городе”. 
  • В фильме героя Руперта Эверетта зовут Джордж, хотя в сценарии этот персонаж фигурировал под именем Диггер. 
  • В сцене, где герои поют вдохнув гелий, звучит композиция “Annie's Song” Джона Денвера. 
  • Свадебное платье в начале фильма, - это то же самое платье, которое носила героиня Дженнифер Энистон, Рэйчел Грин, в “Друзьях”.

Когда Джулианна  узнала, что ее лучший друг Майкл женится, она вдруг решила, что любит его и у алтаря должна стоять именно она. И теперь у нее есть всего три дня, чтобы расстроить свадьбу. А сделать это будет непросто, ведь невеста, в которую Майкл влюблен по уши — само совершенство...

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 20 июня 1997
Премьера в мире 19 июня 1997
Возраст 12+
Режиссер
Пи Джей Хоган
Пи Джей Хоган
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Филип Боско
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свадьба моего лучшего друга 2 постера
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Свадьба моего лучшего друга

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