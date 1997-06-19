Свадьба моего лучшего друга, 1997

Будучи еще студентами, Джулианна и Майкл заключили договор: если они не найдут себе партнеров до 28 лет, то женятся друг на друге. Когда до оговоренного возраста остается всего ничего, Майкл звонит подруге и сообщает, что женится. Джулианна вдруг осознает, что все эти годы любила Майкла и решает во что бы то ни стало расстроить свадьбу и вернуть “жениха”.
Когда Джулианна узнала, что ее лучший друг Майкл женится, она вдруг решила, что любит его и у алтаря должна стоять именно она. И теперь у нее есть всего три дня, чтобы расстроить свадьбу. А сделать это будет непросто, ведь невеста, в которую Майкл влюблен по уши — само совершенство...