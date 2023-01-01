Характер, 1997

Отец, судебный пристав Дребенхабен, человек замкнутый, немногословный и безжалостный, один раз переспал со своей служанкой, и через какое-то время та объявила ему о беременности. Предложение о браке он сделал в такой форме, что та не просто ему отказала, но и зарядилась ненавистью до конца дней своих, распространив это чувство в какой-то степени и на сына Якова Катадреффе. Фильм начинается с того, что Якова обвиняют в убийстве родителя, а далее от лица Якова следует рассказ о его жизни, объясняющий суть патологического конфликта, вызванного гордыней и жутким "характером", в чем-то передавшимся от папы к сыну.