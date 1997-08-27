Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разбирая Гарри Разбирая Гарри
Киноафиша Фильмы Разбирая Гарри
Deconstructing Harry

Разбирая Гарри, 1997

1997 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Невротик Гарри Блок - удачливый писатель, потративший весь аванс на новую книгу, которую никак не может начать. К тому же он должен решить очередную проблему в своих запутанных отношениях с многочисленными женщинами и друзьями - кого взять с собой на вручение ему литературной премии. Нынешняя его подруга выходит замуж за его приятеля. У другого знакомого - сердечный приступ. Бывшая жена - психиатр не разрешает взять их сына. В конце концов Гарри приглашает проститутку, с помощью которой похищает собственного сына...

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 27 августа 1997
Премьера в мире 27 августа 1997
Возраст 16+
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Джули Кэвнер
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Деми Мур
Деми Мур
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Преступления и проступки
Преступления и проступки (1989)
7.928571
Постер фильма Разбирая Гарри 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Разбирая Гарри смотреть онлайн

Разбирая Гарри
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши