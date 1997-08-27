Разбирая Гарри, 1997

Невротик Гарри Блок - удачливый писатель, потративший весь аванс на новую книгу, которую никак не может начать. К тому же он должен решить очередную проблему в своих запутанных отношениях с многочисленными женщинами и друзьями - кого взять с собой на вручение ему литературной премии. Нынешняя его подруга выходит замуж за его приятеля. У другого знакомого - сердечный приступ. Бывшая жена - психиатр не разрешает взять их сына. В конце концов Гарри приглашает проститутку, с помощью которой похищает собственного сына...