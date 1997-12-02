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Умница Уилл Хантинг Умница Уилл Хантинг
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Good Will Hunting

Умница Уилл Хантинг, 1997

1997 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – молодой бостонец Уилл Хантинг. Уилл наделен удивительным даром: эйдетической памятью и непревзойденными математическими способностями. Однако сложное детство и неблагополучное социальное положение толкают Уилла на разного рода необдуманные поступки, которые заканчиваются неприятностями. Так продолжается до тех пор, пока парень не оказывается в полицейском участке, и перед ним не встает выбор – отправиться в тюрьму или согласиться на сотрудничество с именитым профессором математики, который настаивает на прохождении курса психотерапии.

  • Сценарий к фильму создан исполнителями главных ролей Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком. Дэймон начал работу над сценарием еще во время учебы в Гарварде, откуда ушел в 1992 году. После этого актер подключил к написанию своего давнего друга Аффлека, с которым был знаком с детства.
  • Практически все реплики Моргана О’Мэйли стали импровизацией исполнителя роли Кейси Аффлека.
  • После кончины Робина Уильямса в 2014 году знаменитая скамейка, расположенная в парке Бостонского общественного сада, на которой сидели Уилл Хантинг и Шон Мэгуайр, стала импровизированным местом памяти, к которому люди приносили цветы, фото и другие вещи.

Уилл Хантинг — 20-летний парень из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. Неожиданно он открывает в себе феноменальные математические способности.

И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 2 декабря 1997
Премьера онлайн 16 сентября 2013
Премьера в мире 2 декабря 1997
Возраст 16+
Режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Минни Драйвер
Минни Драйвер
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Умница Уилл Хантинг смотреть онлайн

Умница Уилл Хантинг
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Бен Аффлек рассказал, какое влияние на него оказал Робин Уильямс во время работы над фильмом «Умница Уилл Хантинг» «Я хотел бы знать его всю свою жизнь», — сказал Аффлек.
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14 декабря 2021 16:48
Кевин Смит рассказал, как Харви Вайнштейн из-за жадности снял с проката «Умницу Уилла Хантинга» Продюсер не хотел, чтобы Робин Уильямс получил большой процент от сборов. 
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26 октября 2021 13:39
Робин Уильямс помог Мэтту Дэймону получить роль в «Спасти рядового Райана» Он устроил ему личную встречу со Стивеном Спилбергом. 
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24 сентября 2021 12:56
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