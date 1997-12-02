Умница Уилл Хантинг, 1997

Главный герой – молодой бостонец Уилл Хантинг. Уилл наделен удивительным даром: эйдетической памятью и непревзойденными математическими способностями. Однако сложное детство и неблагополучное социальное положение толкают Уилла на разного рода необдуманные поступки, которые заканчиваются неприятностями. Так продолжается до тех пор, пока парень не оказывается в полицейском участке, и перед ним не встает выбор – отправиться в тюрьму или согласиться на сотрудничество с именитым профессором математики, который настаивает на прохождении курса психотерапии.
Уилл Хантинг — 20-летний парень из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. Неожиданно он открывает в себе феноменальные математические способности.
И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.