Умница Уилл Хантинг, 1997

Уилл Хантинг — 20-летний парень из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. Неожиданно он открывает в себе феноменальные математические способности.

И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.