Секреты Лос-Анджелеса - трейлер
Секреты Лос-Анджелеса. Трейлер

Секреты Лос-Анджелеса. Трейлер

Дата публикации: 29 ноября 2016
Секреты Лос-Анджелеса – Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким солнцем, широкими манящими пляжами и … процветающей организованной преступностью. Известно даже имя главы преступного мира — Микки Коэн. После ареста босса мафии один за другим в мир иной отправляются его помощники, стремившиеся занять освободившееся место Микки. В битву с преступниками, естественно, вступает знаменитая полиция Лос-Анджелеса. Двое бесстрашных полицейских, расследующих серию убийств, оказываются соперниками не только на работе, но и в постели проститутки из экзотического борделя.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Круто.

Рассел Кроу с Гаем Пирсом на пару просто великолепны, как трансформатор Теслы с турбодвижком: бешеный драйв и искры фонтаном.

Кевин Спэйси - великий актер всё-таки, когда он в кадре, я не замечаю никого и ничего, он "утягивает" с собой.

Сценарий, режиссура - всё на высшем уровне. Сюжет интереснейший, характеры изощренно неоднозначны, диалоги толковые. От экрана не оторваться.

Удовольствие колоссальное. Шедевр.
8.6 Секреты Лос-Анджелеса
Секреты Лос-Анджелеса триллер, криминал, 1997, США
