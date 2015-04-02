Секреты Лос-Анджелеса
– Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким солнцем, широкими манящими пляжами и … процветающей организованной преступностью. Известно даже имя главы преступного мира — Микки Коэн. После ареста босса мафии один за другим в мир иной отправляются его помощники, стремившиеся занять освободившееся место Микки. В битву с преступниками, естественно, вступает знаменитая полиция Лос-Анджелеса. Двое бесстрашных полицейских, расследующих серию убийств, оказываются соперниками не только на работе, но и в постели проститутки из экзотического борделя.
Рассел Кроу с Гаем Пирсом на пару просто великолепны, как трансформатор Теслы с турбодвижком: бешеный драйв и искры фонтаном.
Кевин Спэйси - великий актер всё-таки, когда он в кадре, я не замечаю никого и ничего, он "утягивает" с собой.
Сценарий, режиссура - всё на высшем уровне. Сюжет интереснейший, характеры изощренно неоднозначны, диалоги толковые. От экрана не оторваться.
Удовольствие колоссальное. Шедевр.
