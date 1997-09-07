Гаттака, 1997

Гаттака - совершенный мир будущего. Здесь каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден в любви, а не в лаборатории. Такова судьба Винсента Фримана, молодого человека, получившего при рождении ярлык «не пригоден». Винсент обладает весомыми недостатками: он подвержен страстям, он поддается эмоциям, и он верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему он покупает личность другого человека, пытаясь обмануть власти и стать уважаемым членом Корпорации Будущего Гаттака. И когда он уже на пути к свободе, убийство грозит раскрытием его реальной личности. Несмотря на свою невиновность, Винсенту есть что скрывать и есть что терять. Но так трудно остаться в живых, когда в тебе живут два человека…