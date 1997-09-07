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Гаттака Гаттака
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Gattaca

Гаттака, 1997

1997 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мире недалекого будущего, где евгеника достигла небывалых высот, все люди делятся на два социальных класса – “годных”, без каких бы то ни было генетических дефектов и, как правило, зачатых в пробирках, и “негодных”, появившихся на свет в результате естественного оплодотворения. “Идеальные” члены общества получают поддержку от властей, а обычные – оказываются лишенными перспективного будущего. Винсент Фримен, одержимый мечтой полететь в космос, принадлежит ко второй категории. Ради своей цели он идет на опасную сделку и покупает у одного из “годных” генетический материал для прохождения тестов, но рано или поздно все тайное становится явным.

  • Познакомившись на съемках, Ума Турман и Итан Хоук начали встречаться, а затем поженились. Пара состояла в браке до 2005 года, у них есть двое совместных детей – дочь Майя Рэй и сын Левон Грин.
  • Персонаж Айрин Кассини (Ума Турман) назван в честь итальянского астронома Джованни Доменико Кассини.
  • В 2011 году представители NASA назвали “Гаттаку” самой точной научно-фантастической кинокартиной всех времен.
  • “Гаттака” – дебют для режиссера Эндрю Никкола и актрисы Майи Рудольф.
  • Названием “Gattaca” обозначается последовательность нуклеотидов, которые входят в состав ДНК.

Гаттака - совершенный мир будущего. Здесь каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден в любви, а не в лаборатории. Такова судьба Винсента Фримана, молодого человека, получившего при рождении ярлык «не пригоден». Винсент обладает весомыми недостатками: он подвержен страстям, он поддается эмоциям, и он верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему он покупает личность другого человека, пытаясь обмануть власти и стать уважаемым членом Корпорации Будущего Гаттака. И когда он уже на пути к свободе, убийство грозит раскрытием его реальной личности. Несмотря на свою невиновность, Винсенту есть что скрывать и есть что терять. Но так трудно остаться в живых, когда в тебе живут два человека…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 7 сентября 1997
Премьера онлайн 24 июня 1998
Премьера в мире 7 сентября 1997
Возраст 12+
Режиссер
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Ума Турман
Ума Турман
Гор Видал
Алан Аркин
Алан Аркин
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гаттака 2 постера
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