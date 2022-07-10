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Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Kim Basinger
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Ким Бейсингер
Kim Basinger
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Дата рождения
8 декабря 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Алек Болдуин
Состояли в браке с 1993 по 2000 г
Биография Ким Бейсингер
Родилась 8 декабря 1953 года. Афины, штат Джорджиа,США.
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Фильмография Ким Бейсингер
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.0
Славные парни
комедия
2016, США
7.0
Третья персона
драма, мелодрама
2014, США
6.0
Одна квадратная миля
драма
2014, США
6.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.0
Информаторы
криминал, триллер, драма
2008, США / Германия
7.0
Пылающая равнина
драма
2008, США
7.0
Пока ее не было
триллер
2008, Германия / Канада / США
6.0
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