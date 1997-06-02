Воздушная тюрьма, 1997

Когда-то Кэмерона По обвинили в убийстве напавшего на его возлюбленную хулигана и осудили на 10 лет заключения. И вот досрочно освобожденный Кэмерон наконец-то направляется к жене и подрастающей дочери. Герой попадает на самолет, полный опасных преступников, которых транспортируют из одной тюрьмы в другую. Все идет по плану до того момента, пока рецидивист Сайрус Грисс не поднимает на борту бунт, требуя изменить курс. Теперь По предстоит всеми силами помочь спецслужбам остановить Грисса – ради возвращения домой.
«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.
Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для него это — единственный шанс попасть домой. Только один человек на земле готов поверить ему — шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить своим ретивым начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами.