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Воздушная тюрьма Воздушная тюрьма
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Воздушная тюрьма, 1997

1997 / США
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Кэмерона По обвинили в убийстве напавшего на его возлюбленную хулигана и осудили на 10 лет заключения. И вот досрочно освобожденный Кэмерон наконец-то направляется к жене и подрастающей дочери. Герой попадает на самолет, полный опасных преступников, которых транспортируют из одной тюрьмы в другую. Все идет по плану до того момента, пока рецидивист Сайрус Грисс не поднимает на борту бунт, требуя изменить курс. Теперь По предстоит всеми силами помочь спецслужбам остановить Грисса – ради возвращения домой.

  • Специалист по спецэффектам Фил Шварц погиб во время съемок картины: он был раздавлен упавшим на него самолетом. Фильм посвящен памяти Шварца. 
  • Исполнителю роли Винсента Ларкина Джону Кьюсаку настолько не понравился финальный вариант фильма, что актер пообещал никогда не участвовать в интервью, если в разговоре будет тем или иным образом затронута “Воздушная тюрьма”.
  • В ходе съемок в Вегасе местная полиция получала неоднократные звонки от жителей города, обеспокоенных слишком низко летающими самолетами.
  • Песня “How do I live?” из фильма была номинирована одновременно и на “Оскар”, и на антипремию “Золотая малина”.
  • Практически все реплики Дэйва Шаппелла, сыгравшего преступника по кличке Бильярд, были актерской импровизацией.

«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.

Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для него это — единственный шанс попасть домой. Только один человек на земле готов поверить ему — шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить своим ретивым начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 2 июня 1997
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 2 июня 1997
Возраст 18+
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джон Малкович
Джон Малкович
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Даг Хатчисон
Даг Хатчисон
Все актеры и съемочная группа
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Воздушная тюрьма
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Кадры из фильма Все кадры
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