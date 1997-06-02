Воздушная тюрьма, 1997

«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.

Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для него это — единственный шанс попасть домой. Только один человек на земле готов поверить ему — шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить своим ретивым начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами.