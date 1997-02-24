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Донни Браско Донни Браско
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Donnie Brasco

Донни Браско, 1997

1997 / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Нью — Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое задание: внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью получения полноценной информации о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он — Донни Браско.

Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела. Чувствуя свою безнаказанность, Донни понимает: как ни затянула его новая жизнь, дающая практически неограниченную свободу, вернуться обратно еще не поздно.

Нужно лишь сделать решающий шаг и предать того, кто стал для него настоящим другом…

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 28 февраля 1997
Премьера онлайн 9 февраля 2017
Премьера в мире 24 февраля 1997
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Джонни Депп
Джонни Депп
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Энн Хеч
Энн Хеч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Донни Браско 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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