Донни Браско, 1997

Нью — Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое задание: внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью получения полноценной информации о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он — Донни Браско.



Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела. Чувствуя свою безнаказанность, Донни понимает: как ни затянула его новая жизнь, дающая практически неограниченную свободу, вернуться обратно еще не поздно.



Нужно лишь сделать решающий шаг и предать того, кто стал для него настоящим другом…