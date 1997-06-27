Без лица, 1997

Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме. Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличьи Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар - ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери...