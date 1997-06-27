Без лица, 1997

После многолетней охоты за психопатом-террористом Кастором Троем, полицейскому Шону Арчеру наконец-то удается его арестовать. От полученной во время задержания травмы Трой впадает в кому, а полицейские узнают, что он успел заложить в городе бомбу. Единственный человек, который может знать местонахождение взрывчатки - это брат Троя. Чтобы вытянуть из него информацию, Шон Арчер соглашается на операцию по пересадке себе лица Кастора Троя.
Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме. Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличьи Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар - ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери...