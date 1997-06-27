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Без лица Без лица
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Без лица, 1997

1997 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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После многолетней охоты за психопатом-террористом Кастором Троем, полицейскому Шону Арчеру наконец-то удается его арестовать. От полученной во время задержания травмы Трой впадает в кому, а полицейские узнают, что он успел заложить в городе бомбу. Единственный человек, который может знать местонахождение взрывчатки - это брат Троя. Чтобы вытянуть из него информацию, Шон Арчер соглашается на операцию по пересадке себе лица Кастора Троя.

  • Николас Кейдж и Джон Траволта провели вместе две недели перед съемками, чтобы научиться играть друг друга. Они придумали конкретные жесты и интонации голоса для каждого персонажа, которые можно было бы имитировать. 
  • Первая реальная пересадка лица была проведена в 2012 году американцу Ричарду Норрису, который случайно выстрелил себе в лицо из дробовика. Инцидент произошел с ним в том же году, когда вышел фильм. 
  • Сцена, в которой Адам слушает “Over the Rainbow” в своих портативных наушниках, была идеей Джона Ву, а не частью оригинального сценария. “Paramount Pictures” отказалась финансировать дополнительную сцену, и Джону Ву пришлось потратить свои собственные деньги, чтобы снять ее. Позже ему вернули их, поскольку фильм оказался прибыльным. 
  • Джон Траволта спросил у сценаристов, не является ли реплика Кастора Троя про “нелепый подбородок” шуткой в его адрес. Они объяснили актеру, что персонаж просто-напросто очень самовлюбленный человек и ненавидит чужое лицо.

Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме. Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличьи Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар - ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери...

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 27 июня 1997
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 27 июня 1997
Возраст 16+
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Джина Гершон
Джина Гершон
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сценарист сиквела «Без лица» рассказал, что зрителей ждет очень запутанная история Сюжет фильма сбил боссов студии с толку. 
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8 октября 2021 14:29
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22 марта 2021 12:37
Постановщик «Годзиллы против Конга» Адам Вингард снимет сиквел «Без лица» Он же напишет сценарий вместе с Саймоном Барретом.
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