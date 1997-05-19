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Парк Юрского периода 2: Затерянный мир Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
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Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, 1997

1997 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается спустя четыре года после катастрофы на Исла-Нублар. Джон Хаммонд, потерявший контроль над корпорацией “Ин-Ген”, узнает, что на соседнем с Исла-Нублар острове Исла-Сорна продолжают процветать самые различные виды динозавров. Эта новость побуждает Хаммонда обратиться к участнику трагических событий из первого фильма, доктору Яну Малкольму: Малкольму предстоить отправиться на Исла-Сорна, чтобы выяснить, почему динозавры выжили, и убедить экологов сделать из острова заповедник.

  • Поскольку две фигуры тираннозавров весили по 9 тонн каждая, декорации приходилось сооружать вокруг них: это было проще, чем перемещать динозавров в готовые декорации.
  • Стивен Спилберг хотел видеть в роли Сары Хардинг Жюльет Бинош, но в ответ на предложение актриса заявила, что появится в этой картине только в том случае, если будет играть динозавра. Ранее Бинош предлагали сыграть роль доктора Сэттлер в первом “Парке юрского периода”, но и тогда она ответила отказом.
  • Судно, на котором перевозят тираннозавра в фильме, носит название S.S.Venture – такое же, как и корабль из картин “Кинг-Конг” 1933 и 2005 годов. Еще одна отсылка к Кинг-Конгу – жест тираннозавра на подходе к жилым кварталам Сан-Диего. Рептилия поднимает лапу, чтобы почесать голову – точно так же, как перед схваткой с Кинг-Конгом в ленте 1933 года.

События этого фильма разворачиваются через четыре года после того, что произошло в «Парке Юрского периода». На близлежащем острове динозавры выжили и адаптировались к дикой природе. Но вот находится Некто, кто хочет перевезти их на материк и заработать на этом, не понимая, какими могут быть последствия, и посылает на остров своих людей.

Джон Хэммонд, который потерял контроль над своей компанией, считает, что у него появился шанс исправить свои прошлые ошибки. Он, в свою очередь, снаряжает экспедицию во главе с Яном Малкольмом, чтобы появиться там до высадки наемников.

В результате происходящих событий две эти конфликтующие группы вынуждены объединиться перед лицом смертельной опасности. И, как потом выясняется, времени им отпущено совсем немного.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 19 мая 1997
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 19 мая 1997
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Пит Постлетуэйт
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Винс Вон
Винс Вон
Все актеры и съемочная группа
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30 августа 2022 17:38
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