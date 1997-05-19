Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, 1997

Действие разворачивается спустя четыре года после катастрофы на Исла-Нублар. Джон Хаммонд, потерявший контроль над корпорацией “Ин-Ген”, узнает, что на соседнем с Исла-Нублар острове Исла-Сорна продолжают процветать самые различные виды динозавров. Эта новость побуждает Хаммонда обратиться к участнику трагических событий из первого фильма, доктору Яну Малкольму: Малкольму предстоить отправиться на Исла-Сорна, чтобы выяснить, почему динозавры выжили, и убедить экологов сделать из острова заповедник.
События этого фильма разворачиваются через четыре года после того, что произошло в «Парке Юрского периода». На близлежащем острове динозавры выжили и адаптировались к дикой природе. Но вот находится Некто, кто хочет перевезти их на материк и заработать на этом, не понимая, какими могут быть последствия, и посылает на остров своих людей.
Джон Хэммонд, который потерял контроль над своей компанией, считает, что у него появился шанс исправить свои прошлые ошибки. Он, в свою очередь, снаряжает экспедицию во главе с Яном Малкольмом, чтобы появиться там до высадки наемников.
В результате происходящих событий две эти конфликтующие группы вынуждены объединиться перед лицом смертельной опасности. И, как потом выясняется, времени им отпущено совсем немного.