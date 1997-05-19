Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, 1997

События этого фильма разворачиваются через четыре года после того, что произошло в «Парке Юрского периода». На близлежащем острове динозавры выжили и адаптировались к дикой природе. Но вот находится Некто, кто хочет перевезти их на материк и заработать на этом, не понимая, какими могут быть последствия, и посылает на остров своих людей.

Джон Хэммонд, который потерял контроль над своей компанией, считает, что у него появился шанс исправить свои прошлые ошибки. Он, в свою очередь, снаряжает экспедицию во главе с Яном Малкольмом, чтобы появиться там до высадки наемников.

В результате происходящих событий две эти конфликтующие группы вынуждены объединиться перед лицом смертельной опасности. И, как потом выясняется, времени им отпущено совсем немного.