Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Гас Ван Сент

Гас Ван Сент

Gus Van Sant
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент Gus Van Sant
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июля 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Гаса Ван Сента

Содержание: 
Гас Ван Сент - Фильмы
  - Гас Ван Сент – «Умница Уилл Хантинг»
  - Гас Ван Сент – «Слон»
  - Гас Ван Сент – «Последние дни»
​​​​​​​Гас Ван Сент – Личная жизнь

Гас Ван Сент родился 24 июля 1952 года в Луисвилле, штат Кентукки, в семье потомков голландских эмигрантов. Будущий режиссер учился в Род-Айлендской художественной школе, где у него пробудился интерес к рисованию, кино и музыке. Его увлечение музыкой переросло в то, что вместе со своими одноклассниками Дэвидом Бирном, Тиной Веймаут и Крисом Францем Ван Сент собрал группу под названием Talking Heads. После переезда в Портленд он собрал новую группу Deatroy All Blondies. Свою карьеру Ван Сент начал строить будучи ассистентом у Роджера Кормана, а в качестве сценариста и режиссера дебютировал в 1985 году с фильмом «Дурная ночь» о гее Уолте, который влюбляется в нелегального иммигранта.


Гас Ван Сент - Фильмы
 

Прорыв в карьере режиссера состоялся с картиной 1989 года - им стал фильм «Аптечный ковбой» о наркомане Бобе и его коммуне, вместе с которой он колесит по стране и грабит аптеки в поисках очередной дозы. Фильм получил специальную премию Берлинского фестиваля, и это вдохновило Ван Сента представить следующую ленту «Мой личный штат Айдахо» с Киану Ривзом и Ривером Фениксом на Венецианском фестивале. Феникс получил там премию за лучшую мужскую роль, а Ван Сент запланировал для него главную роль в картине об Энди Уорхоле, но она так и не была снята, потому что в 1993 году актер скончался от передозировки наркотиков. В этом же году Ван Сент посвятил его памяти комедию «Даже девушки-ковбои иногда грустят». Всемирно известным стал фильм режиссера «Умница Уилл Хантинг» 1997 года, кроме того Ван Сент продюсировал нашумевшую картину Ларри Кларка «Детки». В 2002 году режиссер взялся за работу над своей «трилогией о смерти», первым в которой стал фильм «Джерри». За ним последовали «Слон» и «Последние дни». В 2008 году Ван Сент выпустил биографическую драму «Харви Милк» о первом политике-гомосексуалисте в США, которая была номинирована сразу на 8 «Оскаров». Вслед за этим в карьере режиссера наступила темная полоса - вышли провальные ленты «Не сдавайся» и «Море деревьев». 


Гас Ван Сент – «Умница Уилл Хантинг»
 

Драма 1997 года о молодом парне Уилле Хантинге (Мэтт Дэймон) с феноменальными умственными способностями и эйдетической памятью. Ему с легкостью удается запоминать энциклопедические знания и делать открытия в новейших областях математики, но сам Уилл не придает своей уникальности большого значения и работает уборщиком в Массачусетском Технологическом институте. Однажды профессор Джеральд Ламбо (Стеллан Скарсгард) оставляет в коридоре на доске задачу, относящуюся к области алгебраической теории графов, и Уилл с легкостью решает ее. Ламбо оставляет другую, еще более сложную задачу, и застает молодого уборщика в процессе ее решения. Картина получила две премии «Оскар» и была представлена еще в семи номинациях, кроме того, претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.


Гас Ван Сент – «Слон»

Независимая драма 2003 года, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Это второй фильм «трилогии о смерти» Гаса Ван Сента, идея картины навеяна событиями в школе «Колумбайн», где в 1999 году двое американских школьников расстреляли 13 человек, ранили еще 24, после чего застрелились сами. Повествование в картине нелинейно, музыка и эффекты практически не используются, а главные роли сыграли обычные школьники Портленда. Фильм начинается с того, что обычным осенним днем ученики готовятся к занятиям – Элиас (Элиас МакКоннелл) идет с фотоаппаратом, Натан (Натан Тайсон) завтракает с Кэрри (Кэрри Финклеа), а Бриттани (Бриттани Маунтин), Николь (Николь Джордж) и Джордан (Джордан Тейлор) сплетничают в кафе.


Гас Ван Сент – «Последние дни»

Псевдобиографическая драма Ван Сента 2005 года, рассказывающая о последних днях жизни рок-музыканта по имени Блейк (Майкл Питт), своей внешностью и манерой поведения похожего на Курта Кобейна. Картина завершает собой режиссерскую «трилогию о смерти». Большую часть фильма Блейк потерянно бродит то по лесу, то по дому. Его внимания добиваются продюсеры, жена и другие персонажи. Музыкант выглядит изможденным и приободряется только когда напевает песню в звукозаписывающей студии.


Гас Ван Сент – Личная жизнь

 Ван Сент – гей. Он не скрывает свою ориентацию, но не делает личную жизнь достоянием общественности.

Интересные факты о Гасе Ван Сенте

Фильм «Дурная ночь» Ван Сент снял на собственные деньги, и после его выхода стал культовым автором в среде геев.

На кануне начала съемок фильма «Джерри» Ван Сент сжег сценарий, и актеры Мэтт Деймон и Кейси Аффлек сымпровизировали все диалоги.

Название картины «Слон» отсылает к английской идиоме «слон в комнате», означающей очевидную проблему, которую никто не хочет замечать.

В борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» «Слон» обошел даже «Догвилль» Ларса фон Триера.

Фильмография Гаса Ван Сента
Не волнуйся, он далеко не уйдет
Не волнуйся, он далеко не уйдет
драма, биография 2018, США
6.0
Лес самоубийц
Лес самоубийц
драма 2015, США
6.0
Каньоны
Каньоны
триллер 2013, США
3.0
Земля обетованная
Земля обетованная
драма 2012, США
6.0
Не сдавайся
Не сдавайся
драма 2011, США
6.0
Харви Милк
Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.0
Параноид Парк
Параноид Парк
драма 2007, Франция / США
7.0
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Все фильмы
Фотографии Гаса Ван Сента Все фотографии
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Гас Ван Сент Гас Ван Сент
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мэтт Дэймон рассказал о своей любимой сцене с Беном Аффлеком из «Умницы Уилла Хантинга» Она запомнилась ему благодаря талантливой игре друга. 
Написать
11 августа 2021 16:35
Гарри Стайлс и Билли Айлиш появятся в мини-сериале от Gucci Проект приурочен к онлайн-фестивалю бренда.
Написать
6 ноября 2020 12:02
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши