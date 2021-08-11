Содержание:

Гас Ван Сент - Фильмы

- Гас Ван Сент – «Умница Уилл Хантинг»

- Гас Ван Сент – «Слон»

- Гас Ван Сент – «Последние дни»

​​​​​​​Гас Ван Сент – Личная жизнь

Гас Ван Сент родился 24 июля 1952 года в Луисвилле, штат Кентукки, в семье потомков голландских эмигрантов. Будущий режиссер учился в Род-Айлендской художественной школе, где у него пробудился интерес к рисованию, кино и музыке. Его увлечение музыкой переросло в то, что вместе со своими одноклассниками Дэвидом Бирном, Тиной Веймаут и Крисом Францем Ван Сент собрал группу под названием Talking Heads. После переезда в Портленд он собрал новую группу Deatroy All Blondies. Свою карьеру Ван Сент начал строить будучи ассистентом у Роджера Кормана, а в качестве сценариста и режиссера дебютировал в 1985 году с фильмом «Дурная ночь» о гее Уолте, который влюбляется в нелегального иммигранта.



Гас Ван Сент - Фильмы



Прорыв в карьере режиссера состоялся с картиной 1989 года - им стал фильм «Аптечный ковбой» о наркомане Бобе и его коммуне, вместе с которой он колесит по стране и грабит аптеки в поисках очередной дозы. Фильм получил специальную премию Берлинского фестиваля, и это вдохновило Ван Сента представить следующую ленту «Мой личный штат Айдахо» с Киану Ривзом и Ривером Фениксом на Венецианском фестивале. Феникс получил там премию за лучшую мужскую роль, а Ван Сент запланировал для него главную роль в картине об Энди Уорхоле, но она так и не была снята, потому что в 1993 году актер скончался от передозировки наркотиков. В этом же году Ван Сент посвятил его памяти комедию «Даже девушки-ковбои иногда грустят». Всемирно известным стал фильм режиссера «Умница Уилл Хантинг» 1997 года, кроме того Ван Сент продюсировал нашумевшую картину Ларри Кларка «Детки». В 2002 году режиссер взялся за работу над своей «трилогией о смерти», первым в которой стал фильм «Джерри». За ним последовали «Слон» и «Последние дни». В 2008 году Ван Сент выпустил биографическую драму «Харви Милк» о первом политике-гомосексуалисте в США, которая была номинирована сразу на 8 «Оскаров». Вслед за этим в карьере режиссера наступила темная полоса - вышли провальные ленты «Не сдавайся» и «Море деревьев».



Гас Ван Сент – «Умница Уилл Хантинг»



Драма 1997 года о молодом парне Уилле Хантинге (Мэтт Дэймон) с феноменальными умственными способностями и эйдетической памятью. Ему с легкостью удается запоминать энциклопедические знания и делать открытия в новейших областях математики, но сам Уилл не придает своей уникальности большого значения и работает уборщиком в Массачусетском Технологическом институте. Однажды профессор Джеральд Ламбо (Стеллан Скарсгард) оставляет в коридоре на доске задачу, относящуюся к области алгебраической теории графов, и Уилл с легкостью решает ее. Ламбо оставляет другую, еще более сложную задачу, и застает молодого уборщика в процессе ее решения. Картина получила две премии «Оскар» и была представлена еще в семи номинациях, кроме того, претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.



Гас Ван Сент – «Слон»

Независимая драма 2003 года, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Это второй фильм «трилогии о смерти» Гаса Ван Сента, идея картины навеяна событиями в школе «Колумбайн», где в 1999 году двое американских школьников расстреляли 13 человек, ранили еще 24, после чего застрелились сами. Повествование в картине нелинейно, музыка и эффекты практически не используются, а главные роли сыграли обычные школьники Портленда. Фильм начинается с того, что обычным осенним днем ученики готовятся к занятиям – Элиас (Элиас МакКоннелл) идет с фотоаппаратом, Натан (Натан Тайсон) завтракает с Кэрри (Кэрри Финклеа), а Бриттани (Бриттани Маунтин), Николь (Николь Джордж) и Джордан (Джордан Тейлор) сплетничают в кафе.



Гас Ван Сент – «Последние дни»

Псевдобиографическая драма Ван Сента 2005 года, рассказывающая о последних днях жизни рок-музыканта по имени Блейк (Майкл Питт), своей внешностью и манерой поведения похожего на Курта Кобейна. Картина завершает собой режиссерскую «трилогию о смерти». Большую часть фильма Блейк потерянно бродит то по лесу, то по дому. Его внимания добиваются продюсеры, жена и другие персонажи. Музыкант выглядит изможденным и приободряется только когда напевает песню в звукозаписывающей студии.



Гас Ван Сент – Личная жизнь

Ван Сент – гей. Он не скрывает свою ориентацию, но не делает личную жизнь достоянием общественности.