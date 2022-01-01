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Атом Эгоян
Атом Эгоян
Atom Egoyan
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Атом Эгоян
Atom Egoyan
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Дата рождения
19 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Атом Эгоян
Режиссер, актер. Родился 19 июля 1960 года. Каир, Египет.
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Фильмография Атом Эгоян
Почётный гость
драма
2019, Канада
5.0
Помнить
триллер
2015, Канада
6.0
Королева ночи
триллер
2014, Канада
5.0
Пленница
триллер
2014, Канада
5.0
Узел дьявола
триллер, драма, криминал
2013, США
6.0
Невидимый мир
драма
2011, Бразилия
6.0
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.0
Обожание
драма
2008, Канада
6.0
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