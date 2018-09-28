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Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
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Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
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Дата рождения
11 февраля 1936
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 сентября 2018
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Берта Рейнолдса
Родился 11 февраля 1936 года. Лэнсинг, Мичиган, США.
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Фильмография Берта Рейнолдса
Зеница ока
семейный
2017, США
5.0
Последняя кинозвезда
драма
2017, США
6.0
Самый худший фильм
комедия
2011, США
3.0
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.0
Придурки из Хаззарда
комедия, приключения, боевик
2005, США / Австралия
7.0
Все или ничего
комедия
2005, США
7.0
Трое в каноэ
приключения, комедия
2004, США
5.0
Гонщик
драма, спорт, боевик
2001, США / Канада / Австралия
4.0
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