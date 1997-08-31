Маленький Саня живет вместе со своей мамой, молодой девушкой по имени Катя. Он никогда не видел своего папу, погибшего на войне. Осенью 1952 года Катя и Саня встречают в поезде Толю, офицера-танкиста, способного очаровать кого угодно. Очень быстро Толян становится частью Саниной семьи, однако мальчика удивляют приступы жестокости, порой находящие на отчима. Вскоре и Сане, и Кате открывается правда: на самом деле обаятельный и мужественный Толя – никакой не офицер, а вор, использующий мать и сына как прикрытие для краж.