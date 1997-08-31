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Вор Вор
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Вор, 1997

1997 / Россия / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маленький Саня живет вместе со своей мамой, молодой девушкой по имени Катя. Он никогда не видел своего папу, погибшего на войне. Осенью 1952 года Катя и Саня встречают в поезде Толю, офицера-танкиста, способного очаровать кого угодно. Очень быстро Толян становится частью Саниной семьи, однако мальчика удивляют приступы жестокости, порой находящие на отчима. Вскоре и Сане, и Кате открывается правда: на самом деле обаятельный и мужественный Толя – никакой не офицер, а вор, использующий мать и сына как прикрытие для краж.

  • Режиссер ленты Павел Чухрай признавался, что сюжет фильма нельзя назвать полным вымыслом. В 1960-х годах Чухрай услышал историю о воре, который переодевался в военную форму и, устраиваясь на постой вместе с якобы супругой и ребенком, совершал кражи – поскольку в то время армии доверяли, документов у мужчины его арендодатели не спрашивали.
  • Для съемок фильма выбрали Ярославль. По сценарию Катя, Толя и Саня приезжают как раз в Ярославль, но после серии краж семья переезжает. Съемочная же группа город не покидала: съемки картины продолжились в том же Ярославле.
  • Картина получила пермию “Ника” в шести категориях, включая “Лучший фильм года” и была номинирована нa пpeмию “Oскap” как “Лучший фильм нa инoстpaнном языкe”.

Осенью 1952 года шестилетний Санька и его молодая мама знакомятся в поезде с красавцем военным по имени Толян. Катя влюбляется в Толяна, и все вместе они начинают жить одной семьей. Но на поверку этот бравый и обаятельный офицер оказывается вовсе не отставным военным, а профессиональным вором…

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 31 августа 1997
Премьера в мире 31 августа 1997
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Павел Чухрай
Павел Чухрай
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Михаил Филипчук
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Лидия Савченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вор 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дуня Механизмова 27 августа 2023, 17:48
Убожество какое то , не стоит потраченного времени
Киноафиша.инфо 27 августа 2023, 19:08
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением
Отзывы Написать
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