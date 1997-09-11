Ночи в стиле буги, 1997

Эта история начинается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, когда всемирно известный режиссёр порнофильмов Джек Хорнер встретил в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понял, что этот юноша — как раз то, что ему в данный момент необходимо.



Интуиция не подвела опытного порномастера: Эдди оказался настоящим кладом для того рода деятельности, которым занимался Хорнер. На пробных съёмках с самой опытной порнозвездой Эмбер Эдди показал себя мастером высшего класса, и началась его «раскрутка» в качестве звезды порно и триумфальное шествие по стране фильмов с новой звездой. А в карманы Хорнера и его сподвижников потекли огромные деньги.



Но влюблённая в него Эмбер сама способствовала началу падения этой удивительной карьеры. И случилось это, когда она, шутя, познакомила Дирка с наркотиками…