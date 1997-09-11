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Ночи в стиле буги Ночи в стиле буги
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Boogie Nights

Ночи в стиле буги, 1997

1997 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Эта история начинается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, когда всемирно известный режиссёр порнофильмов Джек Хорнер встретил в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понял, что этот юноша — как раз то, что ему в данный момент необходимо.

Интуиция не подвела опытного порномастера: Эдди оказался настоящим кладом для того рода деятельности, которым занимался Хорнер. На пробных съёмках с самой опытной порнозвездой Эмбер Эдди показал себя мастером высшего класса, и началась его «раскрутка» в качестве звезды порно и триумфальное шествие по стране фильмов с новой звездой. А в карманы Хорнера и его сподвижников потекли огромные деньги.

Но влюблённая в него Эмбер сама способствовала началу падения этой удивительной карьеры. И случилось это, когда она, шутя, познакомила Дирка с наркотиками…

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 11 сентября 1997
Премьера в мире 11 сентября 1997
Возраст 18+
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Хизер Грэм
Хизер Грэм
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Постер фильма Ночи в стиле буги 3 постера
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саундтрек фильма Ночи в стиле буги
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Марк Уолберг рассказал, что съемки в фильме «Ночи в стиле буги» сделали из него настоящего актера Он утверждает, что именно тогда позволил себе полностью раскрыться. 
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7 февраля 2022 10:21
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