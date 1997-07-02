Люди в черном, 1997

Среди знаменитых инопланетян на экране в офисе “Людей в черном” можно заметить: Дэнни ДеВито, Барри Зонненфельда, Сильвестра Сталлоне, Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга.

Винсент Д’Онофрио готовился к роли, просматривая большое количество документальных фильмов о жуках. Чтобы добиться характерной походки своего персонажа, он надевал наколенники и обклеивал лодыжки скотчем.

Уилл Смит не поверил, что на другом конце провода действительно был Стивен Спилберг, когда продюсер впервые позвонил ему, чтобы обсудить участие в фильме.

Томми Ли Джонс согласился на роль агента Кея только после того, как Стивен Спилберг лично пообещал ему, что сценарий улучшат. Джонсу показалось, что первый черновик не передавал комизм в нужной степени.

По словам Томми Ли Джонса, он не возражал быть облитым слизью, но Уилл Смит ненавидел это.

Уилл Смит хотел отказаться от роли после прочтения сценария, но его жена, Джада Пинкетт-Смит, убедила мужа согласиться на съемки.

Несмотря на комедийный жанр, фильм достаточно точен во всем, что касается астрономических научных фактов и явлений.

После выхода фильма продажи солнцезащитных очков модели “Predator 2”, которые носят агенты, выросли втрое.

В эпизоде, когда агент Кей стирает все данные о Джее, показана старая школьная фотография Уилла Смита.

Оригинальный комикс Лоуэлла Каннингема о “Людях в черном” был гораздо более жестоким и зловещим, по сравнению с семейной научно-фантастической комедией, которой получилась экранизация. В комиксах “люди в черном” исследуют не только внеземную активность, но и паранормальные и сверхъестественные явления. Им разрешается сохранять секретность любыми доступными методами, включая ликвидацию свидетелей.

Томми Ли Джонс расстраивался, что ему не разрешалось делать комедийные дубли, но режиссер Барри Зонненфельд настаивал на том, что агент Кей должен быть абсолютно серьезен, чтобы комедийная составляющая работала.

Съемочная группа взорвала 115-ти литровый баллон с голубой слизью для сцены в начале фильма.

Клинту Иствуду предлагали сыграть агента Кея, но он отказался.

Линда Фиорентино получила свою роль в фильме, “выиграв” ее в покер у Барри Зонненфельда.

Съемочной группе пришлось отснять 15 дублей сцены, где Эдгар пьет сахарную воду. По словам Зонненфельда, к концу дня актер был “под кайфом” от сахара.

Фильм стал самым кассовым комедийным боевиком о напарниках в американском прокате.

