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Анамария Маринка
Анамария Маринка
Anamaria Marinca
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Анамария Маринка
Anamaria Marinca
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Дата рождения
1 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анамария Маринка
Родилась 1 апреля 1978 года. Яссы, Румыния.
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Фильмография Анамария Маринка
Ты не будешь одинока
драма, ужасы
2022, Австралия
7.0
Дети Евы
военный, драма
2019, Россия
0.0
Нико, 1988
мюзикл, драма, биография
2017, Италия / Бельгия
6.0
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.0
Флорида
драма, комедия
2015, Франция
6.0
Европа
фантастика, триллер
2013, США
6.0
Графиня
исторический, документальный, триллер
2009, Франция / Германия
8.0
Шторм
драма
2009, Германия / Дания / Нидерланды
5.0
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Ведьма Нуми Рапас переселяется в тела разных людей в трейлере «Ты не будешь одинока»
Премьера картины состоится в рамках кинофестиваля «Сандэнс».
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16 декабря 2021 12:38
Постер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон раскрыл дату премьеры на Netflix
Сюжет фильма рассказывает о группе бессмертных наемников, веками сохраняющих свое существование в тайне.
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20 мая 2020 10:59
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