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Анамария Маринка

Anamaria Marinca
Анамария Маринка
Анамария Маринка Anamaria Marinca
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Дата рождения
1 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анамария Маринка

Родилась 1 апреля 1978 года. Яссы, Румыния.

Фильмография Анамария Маринка
Ты не будешь одинока
Ты не будешь одинока
драма, ужасы 2022, Австралия
7.0
Дети Евы
военный, драма 2019, Россия
0.0
Нико, 1988
Нико, 1988
мюзикл, драма, биография 2017, Италия / Бельгия
6.0
Новая эра Z
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.0
Флорида
Флорида
драма, комедия 2015, Франция
6.0
Европа
Европа
фантастика, триллер 2013, США
6.0
Графиня
Графиня
исторический, документальный, триллер 2009, Франция / Германия
8.0
Шторм
Шторм
драма 2009, Германия / Дания / Нидерланды
5.0
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Ведьма Нуми Рапас переселяется в тела разных людей в трейлере «Ты не будешь одинока» Премьера картины состоится в рамках кинофестиваля «Сандэнс».
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16 декабря 2021 12:38
Постер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон раскрыл дату премьеры на Netflix Сюжет фильма рассказывает о группе бессмертных наемников, веками сохраняющих свое существование в тайне.
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20 мая 2020 10:59
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