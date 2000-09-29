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Постер к сериалу Книжный магазин Блэка
Постер к сериалу Книжный магазин Блэка
Постер к сериалу Книжный магазин Блэка
Постер к сериалу Книжный магазин Блэка
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Книжный магазин Блэка
Книжный магазин Блэка (2000 - 2004) Black Books 12+
Год выпуска 2000
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Книжный магазин Блэка» — британский ситком от ирландского комедианта Дилана Морана. В центре сюжета — алкоголик, раздолбай и по совместительству владелец книжного магазина. Выручки особо нет, но зато в нем всегда можно найти хорошее вино на кухне. Покупателям и случайным прохожим стоит быть готовым к сигаретному дыму вперемешку с запахом букинистических книг. По пьяни он случайно нанимает нового сотрудника по имени Мэнни. Блэку бы хотелось от него избавиться, но он находит плюсы и понимает, что может позволить себе пить еще больше.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дилан Морган
Грэм Лайнхэн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Ник Фрост
Ник Фрост
Тони Вэй
Тони Вэй
Кит Аллен
Билл Бэйли Manny Bianco
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Книжный магазин Блэка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 6 эпизодов
 
Книжный магазин Блэка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 6 эпизодов
 
Книжный магазин Блэка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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