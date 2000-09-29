«Книжный магазин Блэка» — британский ситком от ирландского комедианта Дилана Морана. В центре сюжета — алкоголик, раздолбай и по совместительству владелец книжного магазина. Выручки особо нет, но зато в нем всегда можно найти хорошее вино на кухне. Покупателям и случайным прохожим стоит быть готовым к сигаретному дыму вперемешку с запахом букинистических книг. По пьяни он случайно нанимает нового сотрудника по имени Мэнни. Блэку бы хотелось от него избавиться, но он находит плюсы и понимает, что может позволить себе пить еще больше.