Дорогой Фрэнки, 2004

Лиззи и ее девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают с места на место. Истинная причина переездов в том, чтобы скрыться от агрессивного бывшего мужа, отца Фрэнки. Но сыну Лиззи говорит о том, что его отец – моряк на корабле «Аккра». Фрэнки даже регулярно получает письма от отца, написанные рукой матери. В один прекрасный день мальчик узнает, что в порт должен прибыть отцовский корабль. Лиза направляется в порт, чтобы нанять кого-то на роль идеального отца.
История девятилетнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Мать хочет защитить своего сына от правды, но необходимость удовлетворить любопытство мальчика заставляет Лиззи придумать правдоподобную историю – она регулярно пишет Фрэнки письма от имени его вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам.
Неожиданно Лиззи узнаёт, что корабль «отца» зайдёт в их порт через несколько дней. Теперь она должна сделать выбор – рассказать Фрэнки правду или решиться на отчаянный план и найти идеального незнакомца на роль идеального отца…