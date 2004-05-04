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Дорогой Фрэнки Дорогой Фрэнки
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Dear Frankie

Дорогой Фрэнки, 2004

2004 / Великобритания
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лиззи и ее девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают с места на место. Истинная причина переездов в том, чтобы скрыться от агрессивного бывшего мужа, отца Фрэнки. Но сыну Лиззи говорит о том, что его отец – моряк на корабле «Аккра». Фрэнки даже регулярно получает письма от отца, написанные рукой матери. В один прекрасный день мальчик узнает, что в порт должен прибыть отцовский корабль. Лиза направляется в порт, чтобы нанять кого-то на роль идеального отца.

  • Джек Макэлхоун был в первой группе детей, прослушанных Шоной Ауэрбак на роль Фрэнки. Он обошел более ста претендентов на эту роль.
  • В одной из сцен Незнакомца называют Луисом. 
  • Джек Макэлхоун не глухой, но работал с речевым тренером, чтобы его единственная реплика прозвучала правдоподобно.
  • Песня, которая звучит, когда Лиззи сидит на скамейке и плачет после неудачной попытки найти «папу» для Фрэнки, написана одним из самых известных современных эстонских композиторов – Арво Пяртом.
  • Когда режиссер фильма, Шона Ауэрбак, встретила Джерарда Батлера, она поняла, что он идеально подходит на роль Незнакомца, хотя персонаж не был прописан в сценарии вплоть до начала съемок. Актер был утвержден без прослушивания.
  • Фильм был номинирован на премию BAFTA и удостоен призов международных кинофестивалей в Монреале и Сиэтле.

История девятилетнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Мать хочет защитить своего сына от правды, но необходимость удовлетворить любопытство мальчика заставляет Лиззи придумать правдоподобную историю – она регулярно пишет Фрэнки письма от имени его вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам.

Неожиданно Лиззи узнаёт, что корабль «отца» зайдёт в их порт через несколько дней. Теперь она должна сделать выбор – рассказать Фрэнки правду или решиться на отчаянный план и найти идеального незнакомца на роль идеального отца…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 мая 2004
Возраст 12+
Режиссер
Шона Ауэрбак
В ролях
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорогой Фрэнки 2 постера
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Дорогой Фрэнки

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