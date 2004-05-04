Дорогой Фрэнки, 2004

История девятилетнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Мать хочет защитить своего сына от правды, но необходимость удовлетворить любопытство мальчика заставляет Лиззи придумать правдоподобную историю – она регулярно пишет Фрэнки письма от имени его вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам.

Неожиданно Лиззи узнаёт, что корабль «отца» зайдёт в их порт через несколько дней. Теперь она должна сделать выбор – рассказать Фрэнки правду или решиться на отчаянный план и найти идеального незнакомца на роль идеального отца…