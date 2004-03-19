Дурное воспитание, 2004

В руки режиссера Энрике Серрано попадает сценарий фильма. Читая его, он обнаруживает, что это история его жизни и взаимоотношений с другом по имени Игнасио, с которым он расстался двадцать лет назад. Режиссер берется снять фильм по этому сценарию. На главную роль в картине претендует человек, который выдает себя за Игнасио. Внезапно Серрано узнает, что под маской Игнасио скрывается его брат-близнец, а сам Игнасио умер при загадочных обстоятельствах, которые Серрано должен выянить во что бы то ни стало.