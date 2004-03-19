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Дурное воспитание
Киноафиша Фильмы Дурное воспитание
Mala educación, La / Bad Education

Дурное воспитание, 2004

2004 / Испания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

В руки режиссера Энрике Серрано попадает сценарий фильма. Читая его, он обнаруживает, что это история его жизни и взаимоотношений с другом по имени Игнасио, с которым он расстался двадцать лет назад. Режиссер берется снять фильм по этому сценарию. На главную роль в картине претендует человек, который выдает себя за Игнасио. Внезапно Серрано узнает, что под маской Игнасио скрывается его брат-близнец, а сам Игнасио умер при загадочных обстоятельствах, которые Серрано должен выянить во что бы то ни стало.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера в мире 19 марта 2004
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Франсиско Бойра
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Альберто Феррейро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дурное воспитание 2 постера
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«Дурным воспитанием» открылся последний Каннский фестиваль. «Дурное воспитание» показали на церемонии открытия питерского Фестиваля Фестивалей. Дурное воспитание явно в моде. Педро Альмодовар по-прежнему на коне. Без всяких зоофильских ассоциаций, хотя мог бы, мог бы… Учитывая, какой пышный коктейль из геев, трансвеститов, нимфоманок, лесбиянок, арабских шейхов и коматозных тореадоров каждый раз готовит этот почти что гранд испанского кинематографа, ждать от него можно чего угодно. С другой…
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Julia 2 апреля 2015, 12:51
Замечательное кино, обязательно куплю в видеотеку. Удивляет шокирует, подавляет и восторгает. После фильма пищи для размышления хватит надолго.… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ангел, дьявол и домохозяйки: в повторный прокат выходят лучшие фильмы Альмодовара В последней декаде октября на больших экранах разных городов России пройдет повторный показ трех фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара, снятых им в начале двухтысячных: «Поговори с ней», «Дурное воспитание» и «Возвращение». Киноафиша разбирается, какое место эти картины занимают в фильмографии режиссера и почему их непременно стоит посмотреть.
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18 октября 2021 11:18
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