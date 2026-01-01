Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Лия Уильямс
Lia Williams
Киноафиша
Персоны
Лия Уильямс
Лия Уильямс
Lia Williams
Дата рождения
26 ноября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лия Уильямс
Родилась 26 ноября 1964 года. Великобритания.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.3
Доктор Мартин
(2004)
8.1
Захват
(2019)
Фильмография Лия Уильямс
6.5
Сенсация
Scoop
биография, драма
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
7.4
Жить
Living
драма
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
6.3
Мой создатель
Archive
фантастика, боевик
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Захват
триллер, криминал, детектив
2019, Великобритания
7.8
Темные начала
драма, приключения, фэнтези
2019, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Ривьера
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
7.4
Государственная тайна
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2012, Великобритания
Показать еще
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить