Закадычные друзья Хайко и Томми мечтают сбежать из опостылевшего им коммунистического Берлина в далекую Австралию. Попытка перехода границы приводит их за решетку. В отличие от вялого и замкнутого Хайко, опытному и смелому Томми уже знакомы суровые порядки "образцовых" тюрем ГДР, в которых заправляют неонацистские группировки. Оказавшись в настоящем аду, где выживают только стукачи и бешеные звери, Хайко спасается, заручившись дружбой местного фашистского главаря, а Томми решается на отчаянный побег... Им суждено увидеться лишь через 4 года, в Берлине, где Хайко, ставший убежденным нацистом, командует сворой бритоголовых, вышедших из подполья после падения "Стены"...

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