Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Наци
Постер фильма Наци
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Наци

Наци

Fuhrer Ex 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Закадычные друзья Хайко и Томми мечтают сбежать из опостылевшего им коммунистического Берлина в далекую Австралию. Попытка перехода границы приводит их за решетку. В отличие от вялого и замкнутого Хайко, опытному и смелому Томми уже знакомы суровые порядки "образцовых" тюрем ГДР, в которых заправляют неонацистские группировки. Оказавшись в настоящем аду, где выживают только стукачи и бешеные звери, Хайко спасается, заручившись дружбой местного фашистского главаря, а Томми решается на отчаянный побег... Им суждено увидеться лишь через 4 года, в Берлине, где Хайко, ставший убежденным нацистом, командует сворой бритоголовых, вышедших из подполья после падения "Стены"...
Страна Германия / Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 31 августа 2002
Дата выхода
24 октября 2002 Германия
31 августа 2002 США
15 октября 2003 Франция
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $51 772
Производство Next Film, StudioCanal, MBP (Germany)
Другие названия
Führer Ex, Fuehrer Ex, Les Enfants de la colère, Przywódca, Stin ypiresia tou Fuhrer, Наци
Режиссер
Уинфрид Боненгель
В ролях
Кристиан Блумель
Аарон Хильдебрандт
Жюль Флирль
Люси Ван Орг
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Наци
Сумма всех моих частей 6.9
Сумма всех моих частей (2011)
Жертва 5.9
Жертва (2010)
Строшек 7.8
Строшек (1976)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше