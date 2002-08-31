Закадычные друзья Хайко и Томми мечтают сбежать из опостылевшего им коммунистического Берлина в далекую Австралию. Попытка перехода границы приводит их за решетку. В отличие от вялого и замкнутого Хайко, опытному и смелому Томми уже знакомы суровые порядки "образцовых" тюрем ГДР, в которых заправляют неонацистские группировки. Оказавшись в настоящем аду, где выживают только стукачи и бешеные звери, Хайко спасается, заручившись дружбой местного фашистского главаря, а Томми решается на отчаянный побег... Им суждено увидеться лишь через 4 года, в Берлине, где Хайко, ставший убежденным нацистом, командует сворой бритоголовых, вышедших из подполья после падения "Стены"...
СтранаГермания / Италия
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2002
Премьера в мире31 августа 2002
Дата выхода
24 октября 2002
Германия
31 августа 2002
США
15 октября 2003
Франция
Бюджет€5 000 000
Сборы в мире$51 772
ПроизводствоNext Film, StudioCanal, MBP (Germany)
Другие названия
Führer Ex, Fuehrer Ex, Les Enfants de la colère, Przywódca, Stin ypiresia tou Fuhrer, Наци