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Жан Рошфор
Жан Рошфор
Jean Rochefort
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Жан Рошфор
Jean Rochefort
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Дата рождения
29 апреля 1930
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 октября 2017
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Жан Рошфор
Родился 29 апреля 1930 года. Динан, Кот-д'Армор, Франция.
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Фильмография Жан Рошфор
Флорида
драма, комедия
2015, Франция
6.0
Джек и механическое сердце
приключения, анимация, драма
2013, Франция / Бельгия
7.0
Астерикс и Обеликс в Британии
анимация, комедия
2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
7.0
Мистер Бин на отдыхе
комедия
2007, Великобритания
7.0
Я всегда хотел быть гангстером
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Не говори никому
драма, триллер
2006, Франция
7.0
Ад
драма
2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
5.0
Миллион лет до нашей эры
комедия
2004, Франция
6.0
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