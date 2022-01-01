Общественный туалет, 2002

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - Приз «Сан Марко» на МКФ в Венеции (2002)

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- Приз Гонконгской Ассоциации кинокритиков (2004) Развернуть Действие фильма начинается в Пекине, затем переносится в Пусан, в Нью-Йорк, в Гонконг, на берега Ганга. Главные персонажи –китайцы, корейцы, индусы из Гонконга. Все они молоды, каждый занят поиском волшебного средства, которое сможет спасти жизнь неизлечимому больному родственнику или другу. Искатели чудесных лекарств свободно перемещаются по миру, из страны в страну… Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2002 Режиссер Фрут Чань В ролях Цуоши Абэ Ма Цзэ Хюк Джэн Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Пельмени (2004) 6.818182 Сделано в Гонконге (1997) 7.5333333 1 постер

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