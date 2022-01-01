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Общественный туалет
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Public Toilet / Hwajangshil eodieyo?

Общественный туалет, 2002

2002 / Корея / Гонконг / Япония
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть О фильме
- Приз «Сан Марко» на МКФ в Венеции (2002)
- Приз ФИПРЕССИ на МКФ в Сплите (2003)
- Приз Гонконгской Ассоциации кинокритиков (2004)
Действие фильма начинается в Пекине, затем переносится в Пусан, в Нью-Йорк, в Гонконг, на берега Ганга. Главные персонажи –китайцы, корейцы, индусы из Гонконга. Все они молоды, каждый занят поиском волшебного средства, которое сможет спасти жизнь неизлечимому больному родственнику или другу. Искатели чудесных лекарств свободно перемещаются по миру, из страны в страну…
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Режиссер
Фрут Чань
В ролях
Цуоши Абэ
Ма Цзэ
Хюк Джэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Общественный туалет 1 постер
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