Общественный туалет, 2002

- Приз «Сан Марко» на МКФ в Венеции (2002) - Приз ФИПРЕССИ на МКФ в Сплите (2003) - Приз Гонконгской Ассоциации кинокритиков (2004)
Действие фильма начинается в Пекине, затем переносится в Пусан, в Нью-Йорк, в Гонконг, на берега Ганга. Главные персонажи –китайцы, корейцы, индусы из Гонконга. Все они молоды, каждый занят поиском волшебного средства, которое сможет спасти жизнь неизлечимому больному родственнику или другу. Искатели чудесных лекарств свободно перемещаются по миру, из страны в страну…