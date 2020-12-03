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Ли Чхан-дон
Ли Чхан-дон
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Ли Чхан-дон
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Дата рождения
1 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Ли Чхан-дона
Родился 1 апреля 1954 года. Тэгу, Южная Корея.
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Фильмография Ли Чхан-дона
Пылающий
детектив, триллер, драма
2018, Корея
7.0
Поэзия
драма
2010, Корея
6.0
Тайное сияние
драма, мелодрама
2007, Корея
5.0
Оазис
мелодрама, драма
2002, Корея
5.0
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3 декабря 2020 11:00
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