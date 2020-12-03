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Ли Чхан-дон

Lee Chang-dong
Ли Чхан-дон
Ли Чхан-дон Lee Chang-dong
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Дата рождения
1 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Ли Чхан-дона

Родился 1 апреля 1954 года. Тэгу, Южная Корея.

Фильмография Ли Чхан-дона
Пылающий
Пылающий
детектив, триллер, драма 2018, Корея
7.0
Поэзия
Поэзия
драма 2010, Корея
6.0
Тайное сияние
Тайное сияние
драма, мелодрама 2007, Корея
5.0
Оазис
Оазис
мелодрама, драма 2002, Корея
5.0
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Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
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3 декабря 2020 11:00
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