Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2015

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2015 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 25 января 2015

21-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2014 год состоялась 25 января 2015 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 10 декабря 2014 года. Почётного приза за жизненные достижения была удостоена американская актриса Дебби Рейнольдс.

Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Все номинанты
Хоббит: Битва пяти воинств 7.8
Хоббит: Битва пяти воинств The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Ric Anderson, Shane Blakey, Glenn Boswell, Bob Bowles, Ryan Carey, Rodney Cook, Augie Davis, Shane Dawson, Namihei Koshige, Alex Kuzelicki, Angela Moore, Steven McMichael, Кэмпбелл Русселье, Paul Shapcott, Jacob Tomuri, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Терри Нотари, Steven A. Davis, Tony Marsh, Clint Elvy, Marky Lee Campbell, Morgan Evans, Tim Wong, Jonathan Costelloe, Min Windle, David J. Muzzerall, Allan Smith, Brendan Young, Robert Young, Sean Button, Shaughan Campbell, Justin B. Carter, Mana Hira Davis, Branko Dordevich, Aron Eastwood, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Tim McLachlan, Nooroa Poa, Vincent Roxburgh, Bronson Steel, Andrew Stehlin, James Waterhouse-Brown, Шэйн Рэнги, Marco Sinigaglia, Huckle Cleary, Michael Saliba, Zokir Sultanov, Matt Bennett, Philip Partridge, Morne van Tonder, Kamila Zenkerová, Brett Sheerin, Desiree Rose Cheer, Jared Meehan, Ken Mutton, Andy Notter, Joshua Randall, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Mark Trotter, Andrew Cottle, Siaosi Fonua, Майкл М. Фостер, George Saliba, Peter Dillon, Karen Thompson, Brendan Guerin, Connor Van Vuuren, Ingrid Kleinig, John Osborne, Damien Bryson, Ri-Jie Kwok, Jonny McBride, Scott Chiplin, Allan Henry, Nathan Lawson, Rhye Copeman, Nicholas Schodel, Neal Horton, Chris Patton, Craig Morgan, Gemma Weston, Jace Lee, Stephen Grey, Jeremy Hollis, Kim Fardy, Beau Karolos, Glenn Chow, Rachel King, Patrick Morrison, Stephen Murdoch, Ryan Tarran, Ben Toyer, Genevieve Aitken, Michael Homick, Corey Garton, Bodie Fitzpatrick, James R.W. Smith, Lucy O'Connor, Ben Smith-Petersen, Tom Cotton, Lachlan Parkinson, Ashlee Fidow, David Stella, Cory Beeston, Antoni Botica, Gary Matthews, Carl Van Roon, Rosalie Button, Rory McTavish, Beau Weston, Tori Marsh, Jay Kealy, Pedro Fernandez, William Paul Jones
Смотреть трейлер
Джеймс Браун. Путь наверх 7.1
Джеймс Браун. Путь наверх Get on Up
Дэнни Эппер, Lex D. Geddings, Thirl Haston, David Andrew Nash, Charlie Picerni, Steven Ritzi, William Scharpf, Buddy Sosthand, John Zimmerman, Tim Bell, Alan D'Antoni, Sean Paul Braud, Chris Bryant, Philip Fornah, Floyd Anthony Johns Jr.
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Все номинанты
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Майкл Китон, Эдвард Нортон, Зак Галифианакис, Эми Райан, Наоми Уоттс, Эмма Стоун, Андреа Райзборо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Игра в имитацию 7.7
Игра в имитацию The Imitation Game
Чарльз Дэнс, Мэттью Бирд, Мэттью Гуд, Кира Найтли, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч, Рори Киннер, Аллен Лич
Смотреть трейлер
Отрочество 8.2
Отрочество Boyhood
Патрисия Аркетт, Итан Хоук, Лорелей Линклэйтер, Эллар Колтрейн
Смотреть трейлер
Отель "Гранд Будапешт" 7.8
Отель "Гранд Будапешт" The Grand Budapest Hotel
Рэйф Файнс, Джефф Голдблюм, Харви Кейтель, Джуд Лоу, Билл Мюррей, Уиллем Дефо, Ф. Мюррэй Абрахам, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман, Оуэн Уилсон, Матье Амальрик, Тильда Суинтон, Том Уилкинсон, Сирша Ронан, Тони Револори, Леа Сейду
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона
Победитель
Все номинанты
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Как избежать наказания за убийство
Победитель
Все номинанты
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Темное дитя
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Все еще Элис
Победитель
Все номинанты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Дикая
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Вселенная Стивена Хокинга
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Исчезнувшая
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Торт
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Отрочество
Победитель
Все номинанты
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Бёрдмэн
Кира Найтли
Кира Найтли
Игра в имитацию
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Святой Винсент
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Чем дальше в лес...
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Что знает Оливия
Победитель
Все номинанты
Сисели Тайсон
The Trip to Bountiful
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Flowers in the Attic
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Благородная женщина
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Обычное сердце
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие
Победитель
Все номинанты
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Американская семейка
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик
Победитель
Все номинанты
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Настоящий детектив
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Подпольная империя
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Настоящий детектив
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Вселенная Стивена Хокинга
Победитель
Все номинанты
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Стрингер
Стив Карелл
Стив Карелл
Охотник на лис
Майкл Китон
Майкл Китон
Бёрдмэн
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Игра в имитацию
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Одержимость
Победитель
Все номинанты
Итан Хоук
Итан Хоук
Отрочество
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Бёрдмэн
Марк Руффало
Марк Руффало
Охотник на лис
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Судья
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Марк Руффало
Марк Руффало
Обычное сердце
Победитель
Все номинанты
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Гудини
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Фарго
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Что знает Оливия
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Все номинанты
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Все номинанты
Премия за выдающиеся заслуги
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Победитель
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
