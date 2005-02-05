Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2005

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2005 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 5 февраля 2005
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
На обочине 6.1
На обочине Sideways
Вирджиния Мэдсен, Томас Хейден Черч, Пол Джаматти, Сандра О
Победитель
Все номинанты
Рэй 7.6
Рэй Ray
Джейми Фокс, Терренс Ховард, Реджина Кинг, Лоренц Тейт, Онжаню Эллис, Гарри Дж. Ленникс, Клифтон Пауэлл, Керри Вашингтон
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Джонни Депп, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Джули Кристи, Фредди Хаймор, Рада Митчелл, Джо Просперо, Ник Рауд, Luke Spill
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Леонардо ДиКаприо, Джуд Лоу, Алан Алда, Алек Болдуин, Кейт Бекинсейл, Иэн Холм, Джон Си Райли, Кейт Бланшетт, Гвен Стефани, Дэнни Хьюстон
Смотреть трейлер
Малышка на миллион 7.9
Малышка на миллион Million Dollar Baby
Клинт Иствуд, Морган Фриман, Хилари Суонк
Смотреть трейлер
Отель "Руанда" 8.4
Отель "Руанда" Hotel Rwanda
Дон Чидл, Ник Нолти, Хоакин Феникс, Софи Оконедо
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки
Победитель
Все номинанты
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Сопрано
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Кристин Лати
Jack & Bobby
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Вечное сияние чистого разума
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Театр
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Благословенная Мария
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Авиатор
Победитель
Все номинанты
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Отель "Руанда"
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
На обочине
Лора Линни
Лора Линни
Доктор Кинси
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Испанский-Английский
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
The Lion in Winter
Победитель
Все номинанты
Патриция Хитон
Патриция Хитон
The Goodbye Girl
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
The Life and Death of Peter Sellers
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Ангелы с железными зубами
Кеке Палмер
Кеке Палмер
The Wool Cap
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Победитель
Все номинанты
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джерри Орбак
Джерри Орбак
Закон и порядок Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Huff
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Без следа
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Рэй
Победитель
Все номинанты
Дон Чидл
Дон Чидл
Отель "Руанда"
Джонни Депп
Джонни Депп
Волшебная страна
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Авиатор
Пол Джаматти
Пол Джаматти
На обочине
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Морган Фриман
Морган Фриман
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Дневник памяти
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Волшебная страна
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Соучастник
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
На обочине
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Джеффри Раш
Джеффри Раш
The Life and Death of Peter Sellers
Победитель
Все номинанты
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Redemption: The Stan Tookie Williams Story
Джон Войт
Джон Войт
The Five People You Meet in Heaven
Барри Пеппер
Барри Пеппер
3: The Dale Earnhardt Story
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
The Wool Cap
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Тери Хэтчер, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман, Андреа Бауэн, Рикардо Чавира, Марсия Кросс, Steven Culp, James Denton, Cody Kasch, Ева Лонгория, Джесси Меткалф, Марк Мозес, Бренда Стронг
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Шон Хэйс, Эрик МакКормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Джейсон Бэйтман, Джеффри Тэмбор, Уилл Арнетт, Портия де Росси, Майкл Сера, Дэвид Кросс, Тони Хейл, Алиа Шокат, Джессика Уолтер
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Питер Бойл, Брэд Гэррет, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Рэй Романо, Madylin Sweeten, Monica Horan
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Шон Хэйс, Эрик МакКормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Марг Хельгенбергер, Пол Гилфойл, Robert David Hall, Гари Дурдан, Джордж Идс, Jorja Fox, Уильям Петерсен, Eric Szmanda
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Жоаким ди Алмейда, Рейко Эйлсворт, Карлос Бернард, Элиша Катберт, Джеймс Бэдж Дэйл, Деннис Хейсберт, Мэри Линн Райскаб, Пол Шульце
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Стив Бушеми, Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Дреа де Маттео, Доминик Кьянезе, Винсент Куратола, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Стив Ширрипа, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро, Джон Вентимилья
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Джеймс Кромуэлл, Мина Сувари, Питер Фачинелли, Бен Фостер, Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Фрэнсис Конрой, Idalis DeLeon, Спрэг Грэйден, Рэйчел Гриффитс, Майкл С. Холл, Питер Краузе, Жустина Мачадо, Мэттью Сент-Патрик, Джастин Теру
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Стокард Чэннинг, Мартин Шин, Эллисон Дженни, Мэри МакКормак, Лили Томлин, Кристин Ченоуэт, Дьюли Хилл, Джошуа Малина, Джанель Молони, Ричард Шифф, Джон Спенсер, Брэдли Уитфорд
Премия за выдающиеся заслуги
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
