Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2024

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2024 году

Место проведения США
Дата проведения 25 февраля 2024
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Миссия: невыполнима 7. Смертельная расплата 8.0
Миссия: невыполнима 7. Смертельная расплата Mission: Impossible — Dead Reckoning
Wade Eastwood, Nina Armstrong, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Marco Bianco, Allan Hewitt, Pascal Lavanchy, Claudio Pacifico, Rocky Taylor, Dave Van Zeyl, Cedric Proust, Вольфганг Штегеман, Michael Li, Randy Beckman, Razvan Puiu, Jon Devore, Christopher Gordon, Tomasz Krzemieniecki, Faycal Attougui, Martin Williams, Ruda Vrba, Daryl Andrews, Mihai Iliescu, Miles Daisher, Aaron Toney, Fabio Santos, Tamiko Brownlee, John Medalin, Adam Horton, Timo Honsa, Steve 'Shack' Shackleton, Mens-Sana Tamakloe, Marcus White, Youssef El Hibaqui, Laura Swift, Mirko Zamperla, Качина Дечерт, Steve Coleman, Balázs Lengyel, Thomas Hacikoglu, Pierre-Yves Rosoux, Jorian Ponomareff, Stephane Fiossanangaye, James Unsworth, Jenny Tinmouth, Espen Fadnes, James Apps, Juan Antonio del Fresno, Pete Olivant, Eduardo Gago Muñoz, Suzie Frize-Williams, Daniel Awde, Adrian Derrick-Palmer, Mauro Calo, Adrien Bour, Chad Bowman, Erol Ismail, Robert Houillion, Benoît Fabre, Miguel Ángel Arranz, John Kaye, Lukas Tomsik, Jérémie Vigot, Sia Alipour, Medhi Naji, Lucy Cork, Maria Hippolyte, Luciano Bacheta, Elmo Walker, Niccolò Fava, Kieran Clarke, Marco Lascari, Valentin Delluc, Luke Tumber, Nicolas Wang, Marvin Berrembou, Harry Makanga, Craig Dolby, Federico Grillo, Laura Vörtler, Matt Fraser Dawson, Terry Grant, Niall McShea, Simon Rizzoni, Clayton Grover, Andrea Giglio, Kyle Freemantle, Jake Osborn, Ian Streetz, Valentina Flammini, Malachi Templeton, Edu Rodríguez, Angel Gomez, Tessa Whittock, Alexa Eusepi, Manuel Zoldan, Albert Baude, Theo Hill
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Индиана Джонс и колесо судьбы 7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы Indiana Jones and the Dial of Destiny
Giorgio Antonini, Дэн Брэдли, Jonathan Cohen, Michael Collin, Ben Cooke, Jamie Edgell, Rob Hunt, Graham Kelly, Mike Massa, Franco Maria Salamon, Massimiliano Ubaldi, Bruno Verdirosi, Дэвид Гэррик, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Ким МакГэррити, Martin Ivanov, Regis Harrington, Kai Martin, Enrico Salamon, Gabriele Ragusa, Mark Archer, Nicholas Daines, Chris Newton, George Harris, Daniele Nguyen, Maxine Whittaker, Roberto Sgarbi, Boris Martinez, Charles Ramsay, Adrian McGaw, Calvin Warrington-Heasman, Marlow Warrington-Mattei, Патрик Тэнг, Christian Domenighini, Alistair Whitton, Бойд Холбрук, Laura Swift, Emanuele Freddo, Jake Cox, Helen Steinway Bailey, Fernando Martín-Maestro, Ignacio Herráez, Essadik Samali, Youssef Marchouki, Tom Hatt, Рэйчел Эвелин, Tilly Powell, Jorian Ponomareff, Mathew Kaye, Jota Jota Ramos, Emanuele Romano, Miguel Villalba, Andrej Riabokon, Jo Fox, Расселл Балог, James Apps, Anna Stephenson, David Collom, Mark Slaughter, Jamel Blissat, Simone Ranieri, Douglas Robson, Uli Richter, David Birkbeck, Richard Leggett, Rachelle Beinart, Ramon Álvarez, Joel Adrian, Christopher Cox, Charlie Barrett, Emma Britton, Eldredd Wolf, Edward Upcott, Daniel Awde, Elliot Hawkes, Mauro Calo, Federico Regazzo, Vittorio Verdirosi, Erol Ismail, David Hernández Silva, Jack Jagodka, Tom Cotton, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Dom Dumaresq, Elliot Murray, Hasit Savani, Mike Snow, Carlos Castillo, Dan Adams, Matthew Cawley, Louis Samms, Katy Bullock, Miguel Arregui, Sofian Francis, Josh Dyer, Hung Dante Dong, Robbie Keane, Rocco Maria Franco, Jonny James, Venice Smith, Hayley Saywell, Abdelaaziz Attougui, Robert Hladik, Bogdan Kumshatsky, Anthony Skrimshire, Adam Basil, Theo Morton, Andrew Burford, Luciano Bacheta, Freddie Mason, Roman Neso Laupmaa, Elmo Walker, Ansko Pitkänen, Martin Gordon, Karen Teoh, Ryan Palmer, Gabriele Scilla, Gianluigi Scilla, Jon Callaway, Gavin Coventry, Alejandro Bertero Álvarez, Oleg Podobin, Stefano Domenighini, Jamie Stanley, Yusuf Chaudhri, Tim Davies, Sara Leal, Shane Roberts, Matthew Bell, Paul Edmondson, Patrizio Licata, Richard Hall, Agostino De Cesaris, Danilo Regini, Federico Grillo, Jon Slayer, Andrei Jdanov, Martin Craven, Mehrzad Asgi-Kermani, Christopher White, Nathan Whatton, George Surry, Evonnee Bentley-Holder, Alessandro Xavier De Silva, Clayton Grover, Matthew Paine, Andrea Giglio, Majcol Vinante, Anna Benton, Aimad Mghar, Simon Mahoney, Matthew Provost, Jason Brown, Luis Cros, Will Deville, Stefano Saveriano, Jake Pogson, Steven Whitley, Ramón Martí, Álvaro Gómez Cerezo, Adam Francis, Jacob Martin, Tea Markova, Lucky McQueede, Jonathan Fee, Jake Young, Gabriele Domenighini, Lorenzo Faraglia, Massimo Tartaglia, Eduardo Xavier De Silva, Alessandro Ubaldi, Tarik Nbezari, Marta Machuca Sastre, Alfie Smith
Смотреть трейлер
Стражи Галактики. Часть 3 8.5
Стражи Галактики. Часть 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3
Hank Amos, Nick Benseman, Дэниэл Бернхард, Kevin Cassidy, Jeremy Fitzgerald, Roberto Gutierrez, Kevin L. Jackson, Shawn Kautz, William Scharpf, Myke Schwartz, Steve Upton, Todd Warren, Katie Rowe, Arturo Dickey, Paul Anthony Scott, Хайди Манимейкер, Wayne Dalglish, Rob de Groot, Loyd Bateman, Sam Looc, Richard King, Josh Mueller, Mark Tearle, Алисия Вела-Бэйли, Alan D'Antoni, Sam Situmorang, Kade Pittman, Curtis Lyons, Marie Fink, Micah Karns, Jessie Graff, Brady Romberg, Vonzell Carter, Philip J Silvera, John Nania, Shannon Murray, Joe Ross, Shauna Galligan, Jenn Grundstad, Dave Camarillo, Felix Betancourt, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Daniel Norris, Ryan Green, Jessica Merideth, Caleb Spillyards, Mallory Thompson, Sarah Reagin Clemmensen, Nicolas Bosc, Ben Jenkin, Dan Mast, Caitlin Dechelle, Ronnie Shalvis, Greg Poljacik, Rustic Bodomov, Nicholas Verdi, Luis Fernandez, Chris Romrell, Richard Nunez, Keil Oakley Zepernick, Erik Schultz, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Cale Schultz, Meredith Richardson, Joseph Roark, Bayland Rippenkroeger, Danya Bateman, Кристофер С. Рейд, C.C. Ice, Gary Peebles, Nate Hitpas, Amy Sturdivant, Califf Guzman, Cara Marie Chooljian, Janelle Beaudry, Erika Keck, Ben Aycrigg, Christopher Clements, Cody Robinson, Phedra Syndelle, Remington Steele, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Diego Ward, Katherine Roarty, Amanda Bradley, Anisha Gibbs, R. Matthew Scheib, Casey Ann Zeller, Brandon M. Shaw, Anthony Oh, Jess Durham, Sarah Irwin, David Charles Warren, Yadi Nieves, Brooke Guido, C.J. Padera, Taylor McDonald, Cody Hesse, Chad Crumley, Ellette Craddock, Diego Davila-Rivera, Kiera O'Connor, Enele Ma'afu Tauteoli, Trevor Morgan, Holly Dowell, Jasiri Booker, Aurélia Agel, Kawui Joa, Alex Patrice Lapeyrolerie, Lane Erwin, Brian Jansa, Marché Day, Matthew M. Williams, Thomas Patrick Ryan Watson, William Tang, Travis Voisard, Seth Frase, Steven Shelby, Donald Morgan, Dennis Moneymaker, Meagan Marie Kautz, Zavion Jones
Смотреть трейлер
Джон Уик 4 8.2
Джон Уик 4 John Wick: Chapter 4
Maurice Chan, Stefan Langel, Todd Forsberg, James M. Halty, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Jalil Jay Lynch, Scott Rogers, Райчо Василев, Amedéo Cazzella, Mark Rodriguez, Sébastien Peres, Jörg Ellmer, Mike Möller, Vincent Bersoulle, Sybille Blouin, Hajime Nariyoshi, Sebastien Soudais, Alain Bour, Уве Мансшардт, Krisztian Kery, Christian Petersson, Zachry Rogers, Lutz Schleisner, David Genty, Эллен Холлман, Tanner Foust, Greg Tracy, Hiroo Minami, Genadiy Ganchev, Naohiro Kawamoto, Daniel Stockhorst, Alexander Mack, Ronny Wechselberger, Laurent Demianoff, Alexander Magerl, Vasil Yordanov, Sigo Heinisch, Ibrahima Keita Stunt, John Nania, Stephen Dunlevy, Kristoffer Fuss, Cort Rogers, Helga Wretman, Джереми Меринас, Thomas Hacikoglu, Dave Camarillo, Jérémy Lagniez, Djamel Bride, Stephane Fiossanangaye, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Alrik Kreemke, Florian Hotz, Cha-Lee Yoon, Энтони Фо, Ryan Hanna, Cade Rogers, Joe Dryden, Christophe Dupuis, Alexandre Vu, Daren Nop, Clément Huet, Cale Schultz, Vibol-Joseph Sok, Alexandre Lopoka, Cecilia Diesch, Teddy Masson, Rick Moffatt, Ivan Iliev, Masahito Okamoto, Ludovic Faure, Мари Мурум, David Demianoff, Kai Nakayama, Bruce Concepcion, Florian Beaumont, Satoshi Kibe, David Nop, Jonathan Bernard, Patrick Richter, Tsvetolyub Iliev, Genko Ivanov, Qiang Li, Oudai Al-Daoud, Anthony Oh, Stéphan Verdier, Gavin Coventry, Ilies Moujane, Rajab Hassan, Yann Brouet, Joachim Bauer, Harry Makanga, Аристо Луис, Bryan Vigier, Ai Wadasaki, Manuel Werling, Daniela Kahl, Declan Nolan, Saori Izawa, Daiki Suzuki, Anon Mall, Aurélia Agel, Francisco Martins, Atsushi Okuma, Koji Kawamoto, Ryôhei Sakai, Arthur Aspaturian, Thitsady Voravong, Oscar Casellas, Hirotaka Watanabe, Giovanni Dubard, Dimitri Vujicic, Masaki Ouchida, Waldemar Waldi Müller, Naoki Tasaki, Hadrien Bourdaudhui, Mohannad Abdallah, John Ward, Michael Duke, David Perez Bellot, Yajima Kazunori, Hiroaki Shimoo, Shôta Takahashi, Aissam Banamar, Daniel Deisinger, Abdellah Echahbi, Tyler Forsberg, Jhaki Schuricht, My Rachid Soussi, Alois Torres, Adel Amoor, Dong Joon, Felix Hacikoglu
Смотреть трейлер
Барби 7.3
Барби Barbie
Дэнни Дауни, Scott R. Fisher, Anthony Genova, Devyn LaBella, Malosi Leonard, David Will No, Chris Palermo, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Whitney Coleman, Shane Steyn, Michael Byrch, Brett Sheerin, Дэн Браун, Sam Durrani, Holland Diaz, Roy Taylor, Ingrid Kleinig, Marie Fink, Charlie Pawlett, Aldonio Danny Freitas, Kara Petersen, Adam Hart, Charles Ramsay, Kelli Victoria Scarangello, Cj Stuart, Dwayne Hargo Jr., Jamie Karitzis, Derek Johnson, Eric Wang, Ardeshir Radpour, Michael B. Johnson, Stuart Boother, Lauren Shaw, Sera Trimble, Chris Naylor, Alice Ford, Neil Stoddart, Lewis Young, Tom Boney, Kristina Baskett, Rashid Phoenix, Miluette Nalin, Daniel Awde, David Cheung, Ben Smith-Petersen, Кристофер С. Рейд, Steve Jehu, Andrius Davidenas, Travis Fienhage, Cody Mackie, Sarah Laidler, Katy Bullock, Luke Scott, Philip Green, Sebastian Zaniesienko, André Layne, Robbie Keane, Hannah Betts, Anthony Skrimshire, Troy Kenchington, Maria Hippolyte, Vanessa Rael, Brionna Lynch, Ansko Pitkänen, Ben Essex, Kye Mckee, Karen Teoh, Elliot Collins, Luke Tumber, Chelsea Mather, Troy Castaneda, Leonard Woodcock, Harvey Taylor, Jon Slayer, Brittany Servidio, Josie Forman, Jessica Barfoot, Kurt Nelson, Steven Mullins, George Surry, Cara Koh, Nikita Mitchell, Paul Joseph, Tegan Hammond, Joseph Paxton, Peter Syckelmoore, Anna Benton, Erin Jameson, James Horan, Christian Cole, Christian Womack, Steven Whitley, Alex Jerrom
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Guy Bews, Peter Bews, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, Ryan Ennis, Jason Glass, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Carrick O'Quinn, Dalton Rondell, Ryan Ryusaki, Greg Schlosser, Heath Stevenson, Ryan Watson, Nico Woulard, Denton Edge, Jeff Sanca, Daniel Stevens, Tom O'Connell, Kofi Yiadom, Mark Krysko, Wyatt Cameron, Алисия Вела-Бэйли, Tristin Woolsey, Фрайзер Корбетт, Ty Provost, Tim Bruised Head, Jeffrey Olynek, Atlin Mitchell, Samara Von Rad, Mallory Thompson, Natalie Padilla, Athena Perample, Tommy Clarke, Lindsay Woolsey, Kelsey Andries, Jonathan Nickerson, Jim Sinclair, Andrea Ross, Taylor Henrich, Kurt Nelson, Victoria Goodman, Jonathan Vellner, Patrick Schmeikal, Taryn Roberts, Martin Cochingco, Patrick Chan, Jenn Klapstein
Победитель
Все номинанты
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
J.J. Dashnaw, Зэк Дуэйм, Jeremy Fitzgerald, Alex Krimm, Malosi Leonard, Matt Leonard, Jimmy Hart, Oakley Lehman, Brian Patrick Collins, Craig Johnson, Jess Harbeck, Кэйси Адамс, Paul Darnell, Jessie Graff, Mandy Kowalski, Randy Haynie, Reef Graham, Brandon Cornell, Joanna Bennett, Caitlin Dechelle, Scott Lang, Jason Chu, Colby Lemmo, Dylan Efron, Lukas Gilbert, Trevor Morgan, Levi Gilbert, Joy Dashnaw, Jacklyn Dashnaw, Jaxon Dashnaw
Барри 7.7
Барри Barry
Joey Anaya, Jonathan Erickson Eisley, Terry Jackson, Jen Kuo Sung, Eddie Perez, Wade Allen, Christopher M. Campos, Mikey Lee, Jesus Trujillo
Асока
Асока Ahsoka
Ричард Цетрон, J.J. Dashnaw, Shauna Duggins, Alex Krimm, Matt Leonard, Ming Qiu, Dalton Rondell, Ryan Ryusaki, Nico Woulard, Jimmy Hart, Ann Scott, Brian Patrick Collins, Matt Mullins, Michelle Lee, Lateef Crowder, Evan Matthews, Морган Бенуа, Кэйси Адамс, Алисия Вела-Бэйли, Paul Darnell, Reef Graham, Brandon Cornell, Natalie Padilla, Erik Schultz, Shane Yan, Scott Lang, Jason Chu, Lu Junchang, Marc Davis, Qiang Li, Bruce Inaba, Dylan Efron, Lukas Gilbert, Rissa Kilar, Kurt Nelson, Kyle Soderman, Quinn McPherson, Levi Gilbert, Chau Naumova, Lindy Graham, Samuel Matthews, Nolen Putnam
Грызня
Грызня Beef
Charles Grisham, Eric C. Sun
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Оппенгеймер 8.7
Оппенгеймер Oppenheimer
Кеннет Брана, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Кейси Аффлек, Джош Хартнетт, Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Убийцы цветочной луны 7.8
Убийцы цветочной луны Killers Of The Flower Moon
Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Танту Кардинал, Джесси Племонс, Лили Гладстоун
Смотреть трейлер
Барби 7.3
Барби Barbie
Хелен Миррен, Уилл Феррелл, Майкл Сера, Райан Гослинг, Кейт МакКиннон, Ри Перлман, Америка Феррера, Марго Робби, Исса Рэй, Ариана Гринблатт
Смотреть трейлер
Американское чтиво 7.7
Американское чтиво American Fiction
Эрика Александр, Адам Броди, Кит Дэвид, Джон Ортис, Трэйси Эллис Росс, Лесли Аггамс, Джеффри Райт, Стерлинг К. Браун, Исса Рэй
Смотреть трейлер
Цвет пурпурный 6.8
Цвет пурпурный The Color Purple
Луис Госсет мл., Колман Доминго, Онжаню Эллис, Тараджи П. Хенсон, Fantasia Barrino, Ciara, Холли Бэйли, H.E.R., Кори Хоукинс, Jon Batiste, Даниэль Брукс, Phylicia Pearl Mpasi
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
Победитель
Все номинанты
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Корона
Победитель
Все номинанты
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Одни из нас
Сара Снук
Сара Снук
Наследники
Кери Рассел
Кери Рассел
Дипломатка
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Убийцы цветочной луны
Победитель
Все номинанты
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Бедные-несчастные
Марго Робби
Марго Робби
Барби
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Дайана Найэд
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Маэстро
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Оставленные
Победитель
Все номинанты
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Дайана Найэд
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс
Цвет пурпурный
Эмили Блант
Эмили Блант
Оппенгеймер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Феррари
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Али Вонг
Али Вонг
Грызня
Победитель
Все номинанты
Бел Паули
Бел Паули
Маленький огонек
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Прекрасные мелочи
Узо Адуба
Узо Адуба
Обезболивающее
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Уроки химии
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Все номинанты
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Медведь
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Тед Лассо
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Одни из нас
Победитель
Все номинанты
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Наследники
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Оппенгеймер
Победитель
Все номинанты
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Американское чтиво
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Маэстро
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Оставленные
Колман Доминго
Колман Доминго
Растин
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Оппенгеймер
Победитель
Все номинанты
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Американское чтиво
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Убийцы цветочной луны
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Барби
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Бедные-несчастные
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Стивен Ян
Стивен Ян
Грызня
Победитель
Все номинанты
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Последнее дело мистера Монка
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Друзья-путешественники
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Законники: Басс Ривз
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Фарго
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Медведь
Медведь The Bear
Оливер Платт, Эбон Мосс-Бакрак, Молли Гордон, Лиза Колон-Зайас, Джереми Аллен Уайт, Эбби Эллиотт, Эдвин Ли Гибсон, Кори Хендрикс, Лайонел Бойс, Ричард Эстерас, Мэтти Мэтисон, Айо Эдебири, Хосе М. Сервантес
Победитель
Все номинанты
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Лиза Энн Уолтер, Уильям Стэнфорд Дэвис, Тайлер Джеймс Уильямс, Крис Перфетти, Кинта Брансон, Джанелл Джеймс
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Билл Хейдер, Фред Меламед, Чарльз Парнелл, Стивен Рут, Роберт Уиздом, Андре Хайланд, Энтони Кэрриган, Сара Голдберг, Tobie Windham, Zachary Golinger
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мэрил Стрип, Мартин Шорт, Линда Эмонд, Пол Радд, Джереми Шамос, Wesley Taylor, Джесси Уильямс, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, Don Darryl Rivera, Jason Veasey, Allison Guinn, Эшли Парк, Gerald Caesar
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Аннет Бэдленд, Энтони Хэд, Брендан Хант, Джеймс Лэнс, Джейсон Судейкис, Джереми Свифт, Бронсон Уэбб, Джуно Темпл, Ханна Уэддингхэм, Бретт Голдстин, Кэти Уикс, Ник Мохаммед, Edyta Budnik, Фил Данстер, Кевин Гэрри, Кола Бокинни, Billy Harris, Adam Colborne, Тохиб Джимо, Cristo Fernández
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Наследники 7.0
Наследники Succession
Киран Калкин, Алан Рак, Фишер Стивенс, Александр Скарсгард, Брайан Кокс, Дагмара Доминчик, Питер Фридман, Мэттью Макфейден, Дэвид Раш, Дж. Смит-Камерон, Джереми Стронг, Николас Браун, Ариан Моайед, Scott Nicholson, Зои Уинтерс, Сара Снук, Justine Lupe, Джулиана Кэнфилд
Победитель
Все номинанты
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Дженнифер Энистон, Джулианна Маргулис, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Shari Belafonte, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс, Джон Хэмм, Тиг Нотаро, Hannah Leder, Грета Ли, Николь Бахари, Карен Питтман, Theo Iyer
Корона 8.7
Корона The Crown
Джонатан Прайс, Имелда Стонтон, Салим Дау, Claudia Harrison, Лесли Мэнвилл, Джеймс Мюррей, Marcia Warren, Доминик Уэст, Оливия Уильямс, Берти Карвел, Халид Абдалла, Sebastian Blunt, Элизабет Дебики, Luther Ford, Ed McVey
Позолоченный век
Позолоченный век The Gilded Age
Роберт Шон Леонард, Натан Лэйн, Кристин Барански, Майкл Серверис, Jack Gilpin, Саймон Джонс, Одра МакДональд, Дебра Монк, Донна Мерфи, Кристин Нилсен, Синтия Никсон, Келли О’Хара, Patrick Page, Блейк Ритсон, Джереми Шамос, Дуглас Силлс, John Douglas Thompson, Эшли Эткинсон, Морган Спектор, Уорд Хортон, Гарри Ричардсон, Дэвид Ферр, Celia Keenan-Bolger, Салливан Джонс, Эрин Вильхельми, Таисса Фармига, Kelley Curran, Кэрри Кун, Denée Benton, Тейлор Ричардсон, Николь Брайдон Блум, Ben Ahlers, Матильда Лоулер, Louisa Jacobson
Одни из нас 8.0
Одни из нас The Last of Us
Педро Паскаль, Белла Рэмси
Премия за выдающиеся заслуги
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Победитель
