Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2001

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2001 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 11 марта 2001
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Девочки Гилмор
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы
Салли Филд
Салли Филд
Скорая помощь
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Реквием по мечте
Лора Линни
Лора Линни
Можешь рассчитывать на меня
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Шоколад
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Претендент
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Джуди Денч
Джуди Денч
Шоколад
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Почти знаменит
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Билли Эллиот
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Почти знаменит
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Перо маркиза де Сада
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Если бы эти стены могли говорить 2
Победитель
Все номинанты
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
The Truth About Jane
Элизабет Франц
Death of a Salesman
Салли Филд
Салли Филд
David Copperfield
Джуди Денч
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Ally McBeal
Победитель
Все номинанты
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Скорая помощь
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Тим Дейли
Тим Дейли
The Fugitive
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Изгой
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Перо маркиза де Сада
Джейми Белл
Джейми Белл
Билли Эллиот
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Гладиатор
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Альберт Финни
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Гладиатор
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Претендент
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Тень вампира
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Претендент
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Death of a Salesman
Победитель
Все номинанты
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Нюрнберг
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Последний рыцарь
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Freedom Song
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Dirty Pictures
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Нюрнберг
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Шон Хэйс, Эрик МакКормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли
Победитель
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Шон Хэйс, Эрик МакКормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal Ally McBeal
Роберт Дауни-младший, Калиста Флокхарт, Джеймс ЛеГрос, Питер МакНикол, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Портия де Росси, Грег Джерманн
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, Дэвид Хайд Пирс, Джон Махони, Пери Гилпин, Джейн Ливз
Ally McBeal Ally McBeal
Роберт Дауни-младший, Калиста Флокхарт, Джеймс ЛеГрос, Питер МакНикол, Лиза Николь Карсон, Джейн Краковски, Люси Лью, Vonda Shepard, Портия де Росси, Грег Джерманн
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Роб Лоу, Мартин Шин, Эллисон Дженни, Дьюли Хилл, Мойра Келли, Джанель Молони, Ричард Шифф, Джон Спенсер, Брэдли Уитфорд
Победитель
Все номинанты
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Дайэнн Уист, Энджи Хармон, Стивен Хилл, Джесси Л. Мартин, С. Ипата Меркерсон
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Джерри Орбак, Сэм Уотерстон, Дайэнн Уист, Энджи Хармон, Стивен Хилл, Джесси Л. Мартин, С. Ипата Меркерсон
Практика
Практика The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Джейсон Кравиц, Майкл Бадалуччо
Практика
Практика The Practice
Лара Флинн Бойл, Дилан МакДермотт, Лиза Гэй Хэмилтон, Стив Харрис, Камрин Менхейм, Марла Соколофф, Келли Уильямс, Джейсон Кравиц, Майкл Бадалуччо
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Дреа де Маттео, Доминик Кьянезе, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Нэнси Марчанд, Винсент Пасторе, Дэвид Прувэл, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Лоррейн Бракко, Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Стивен Ван Зандт, Дреа де Маттео, Доминик Кьянезе, Роберт Айлер, Майкл Империоли, Нэнси Марчанд, Винсент Пасторе, Дэвид Прувэл, Джэми-Линн Сиглер, Тони Сирико, Аида Туртурро
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Мин-На Вэнь, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Майкл Мишель, Эрик Палладино, Мора Тирни, Горан Вишнич
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис, Мин-На Вэнь, Ноа Уайли, Laura Innes, Алекс Кингстон, Эрик Ла Салль, Келли Мартин, Пол Маккрейн, Майкл Мишель, Эрик Палладино, Мора Тирни, Горан Вишнич
Актер / Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Майкл Дуглас, Дон Чидл, Деннис Куэйд, Стивен Бауэр, Бенджамин Брэтт, Джеймс Бролин, Бенисио Дель Торо, Мигель Феррер, Альберт Финни, Эми Ирвинг, Кэтрин Зета-Джонс, Клифтон Коллинз мл., Эрика Кристенсен, Тофер Грейс, Луис Гусман, Томас Милиан, Д.У. Моффетт, Питер Ригерт, Джейкоб Варгас
Победитель
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Майкл Дуглас, Дон Чидл, Деннис Куэйд, Стивен Бауэр, Бенджамин Брэтт, Джеймс Бролин, Бенисио Дель Торо, Мигель Феррер, Альберт Финни, Эми Ирвинг, Кэтрин Зета-Джонс, Клифтон Коллинз мл., Эрика Кристенсен, Тофер Грейс, Луис Гусман, Томас Милиан, Д.У. Моффетт, Питер Ригерт, Джейкоб Варгас
Победитель
Все номинанты
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Файруза Балк, Филип Сеймур Хоффман, Фрэнсис МакДорманд, Билли Крудап, Анна Пакуин, Кейт Хадсон, Джейсон Ли, Патрик Фьюджит, Ноа Тейлор
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Джонни Депп, Жюльетт Бинош, Альфред Молина, Лена Олин, Джуди Денч, Петер Стормаре, Лесли Карон, Кэрри-Энн Мосс, Хью О’Конор, Джон Вуд
Смотреть трейлер
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Джейми Белл, Джейми Дрейвен, Гари Льюис, Джули Уолтерс
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Рассел Кроу, Ричард Харрис, Дерек Джекоби, Конни Нильсен, Хоакин Феникс, Оливер Рид, Джимон Хонсу
Смотреть трейлер
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Рассел Кроу, Ричард Харрис, Дерек Джекоби, Конни Нильсен, Хоакин Феникс, Оливер Рид, Джимон Хонсу
Смотреть трейлер
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Файруза Балк, Филип Сеймур Хоффман, Фрэнсис МакДорманд, Билли Крудап, Анна Пакуин, Кейт Хадсон, Джейсон Ли, Патрик Фьюджит, Ноа Тейлор
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Джейми Белл, Джейми Дрейвен, Гари Льюис, Джули Уолтерс
Премия за выдающиеся заслуги
Осси Дэвис
Победитель
Руби Ди
Победитель
