Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2019

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2019 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 января 2019
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Хелена Баррет
Победитель
Все номинанты
Джек Райан 8.4
Джек Райан Tom Clancy's Jack Ryan
Jordi Casares, Gilles Conseil, Cyrille Dufaut, Jean Frenette, Dominique Julienne, Pascal Lavanchy, Ian van Temperley, Christophe Marsaud, Francis Bataille, Frédéric Alhinho, Jean-Benoit Guillon, David Genty, Laurent Mulot, John Medalin, Laurent Demianoff, Mathieu Lardot, Laurent Chevalier, Maxime Savaria, Daniel Lavigne, Eli Martyr, Alexandre Lopoka, Lauriane Rouault, Michel Poirot, Kevin Kent
Ходячие мертвецы 8.2
Ходячие мертвецы The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Duke Jackson, Karin Justman, Bret McKee, Felipe Savahge, Paul E. Short, Monty L. Simons, Todd Rogers Terry, Tommie Turvey, Thom Khoury Williams, Роки Абу-Сакер, Джошуа Ламбой, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Emily Brobst, Elizabeth Davidovich, Anthony DiRocco, Matt Thompson, Shauna Galligan, Damita Jane Howard, Dalton Simons, Lloyd Pitts, Rachel Gelfeld, Jason Charles Hill, Bayland Rippenkroeger, Liam Day, Marcelle Coletti, Matt LaBorde, Ben Aycrigg, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Jordan Scott, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
Сорвиголова 8.0
Сорвиголова Marvel's Daredevil
Mark Ginther, Дэвид Шамбрис, Gary Ray Stearns, Scott Burik, Don Lee, Tracey Ruggiero, Jared Burke, Thomas Place, Aaron Vexler, Chad Hessler, Lauren Mary Kim, Mike Burke, Дэвид Энтони Баглион, Caroline Vexler, Chad Knorr, Anthony Mecca, Крис Брюстер, Неймах Джурабчи, Niko Nedyalkov, John Nania, Natalie Diaz, Luke Vexler, Becca GT, Jim Ng, Jefferson Cox, Aaron Joshua, Bryce Burke, Rj Wolfe, Adrian Matilla, Corey Pierno, Aden Stay, Caine Sinclair, Heidi Germaine Schnappauf, Robbie P Smith, James Newman, Josiah Nolan, Adam Wood, Jason Mello, Jake Eavey, Josh Lakatos, Brian Burik, Mariusz Kubicki, Jason Ng, Evan Dane Taylor, Vesselin Todorov-Vinnie, Drew Reade, Vic Plajas, Evelyn Fogleman, Sam Slater
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Brian Avery, Daniel W. Barringer, Erik Betts, Nick Brandon, Richard Burden, Doug Coleman, Eliza Coleman, James D. Dever, Мики Джакомацци, Mark Ginther, Mike Justus, Horace Knight Jr., Brian Machleit, Peter McKernan, Cliff McLaughlin, Ho-Sung Pak, Todd Schneider, Davey Thompson, Mark Aaron Wagner, Mark Warrack, Robert Nagle, Paul Leonard, Yoshio Iizuka, Daniel Stevens, Whitney Coleman, Rene Mousseux, Freddy Bouciegues, Ryan Russell Brown, Monique McKellop, Trenton Rostedt, Hiroo Minami, Holland Diaz, Adam Hart, Тара Мэкен, Eric VanArsdale, Matt Berberi, Torrey Vogel, Jordan Warrack, Bethany Levy, Eric Wang, Dario Perez, Patrick McKernan, Jake Huang, Lauren Shaw, Mallory Thompson, Aren Farrington, Ryan Devita-Loayza, Madara Stinkuls, Jessi Fisher, Zach Bartholomay, Jeremyah Lomax, Miguel-Andres Garcia, Clay James
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Черная Пантера 7.7
Черная Пантера Black Panther
Джей Эмор, Hank Amos, Christopher 'Critter' Antonucci, Clayton J. Barber, Hunter Baxley, Sean Christopher, Kevin Cassidy, Brycen Counts, Chris Daniels, Craig H. Davidson, Keith Splinter Davis, John Dixon, Kofi Elam, Richard Epper, Джонатан Эйсебио, Jeremy Fry, Andy Gill, James M. Halty, Charles Haugk, David Hugghins, Brett A. Jones, Steve Kelso, Jalil Jay Lynch, Tim McAdams, David M. Morizot, William Morts, Mark Norby, Noon Orsatti, Allan Padelford, Chris Palermo, Dalton Rondell, R.A. Rondell, John Ross, Paul E. Short, Kimmy Suzuki, C.C. Taylor, Nancy Thurston, Antonio Lewis Todd, Nico Woulard, Eddie Yansick, Robert Nagle, Aaron Walters, Kortney Manns, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Ralf Koch, Clay Cullen, Jwaundace Candece, Kelly Gill, Craig Johnson, Kelly Bellini, Carlos Guity, Kofi Yiadom, Tang Nguyen, Zac Henry, Jermaine Holt, Дэн Браун, Crystal Michelle, Greg Sproles, Josh Mueller, Mario Perez, Michael Hansen, Dean Bailey, Aaron Toney, Rich Rutherford, Greg Tracy, Zee James, Jasper Pendergrass Jr., Corey Michael Lincoln, Erika T. Johnson, Jess Harbeck, Precious Jenkins, Julius Denem, Micah Karns, Dominique Elijah Smith, Shad Gaspard, Крис Брюстер, Alexander Christopher Jones, Bobby Jordan, Nick Stanner, Richie Parker, Tom Cohan, Samuel J. Paul, Niko Nedyalkov, Eric VanArsdale, Terrence Julien, Zedric Harris, Anis Cheurfa, Tim J. Smith, Джон Бернекер, Tony Vo, Keisha Tucker, Femi Olagoke, Constance Ejuma, Chris Balualua, Taraja Ramsess, Jason Elwood Hanna, Eric Benson, Jénel Stevens, Aaron Joshua, Daniel Norris, Chris Yung, Gee Alexander, Taran Butler, Janeshia Adams-Ginyard, Michael Jamorski, Troy Faruk, Eric Watson, Grant Koo, Nnamdi Nwosa, Dante Ha, Eric Stratemeier, Travis Gomez, Райан Робертсон, J. Wells Jr., Courtney Julien, Daniel Graham, Joseph Singletary, Greg Rementer, Aviel Ayoung, Jermaine Brantley, David Conk, Erik Schultz, Tristan Boswell, Stephen Conroy, Matt Emig, Ayami Sakaeda, Kirk A. Jenkins, Philip Fornah, Meredith Richardson, Kent De Mond, Alvin Chon, Nick DeKay, Adam Lytle, Danya Bateman, Barry Hanley, Brian A. Prince, Marcus Lewis, Raven-Danielle Baker, Kevin Arnold, Khalid Ghajji, T. Love, Donny Carrington, Randall McDonald, Gary Peebles, Vaughndio Forbes, John J. Shim, Floyd Anthony Johns Jr., Ricky Barksdale, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Jorge Longoria, Kevin Dyer, Johnny Gao, Vic Plajas, Niahlah Hope, Darin Hicks, Antjuan Rhames, Jessica Nam, Maria Hippolyte, Jaeson M. Daniels, Jefferson Lewis, Tywaun Tornes, Tiara Kelly, Pat Chu, JoJo Lambert, Courtney Chen, Denisha Gillespie, Don Powers, Brandon M. Shaw, Brionna Lynch, Tomar Boyd, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Mark Willis, Delmar Reyna, Simeon Freeman, Branden Arnold, Carrie Bernans, Christopher B. Moore, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Chad Crumley, Abongo Humphrey, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Sadiqua Bynum, Jachin Myers, Cyrus Birch, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Mario Moody, Jameca Mcghee, Pan Iam, Marcus Adair, Kirkland Murphy, Juan R. Ojeda, Nathan B. Daley, Derrell J. Smith, Lee B. Webb
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Баллада Бастера Скраггса 7.2
Баллада Бастера Скраггса The Ballad of Buster Scruggs
Brian Brown, Richard Bucher, J.J. Dashnaw, Род Рондо, Wesley Scott, Mike Watson, Chad Dashnaw, Krisztian Kery, Ryan Russell Brown, Jake Dashnaw, Ryan Staats, Jesse Youngblood, Ryan Happy, Мэттью Уиллиг, Dylan Hice, Danny Edmo, Derek Lacasa, Jordan Warrack, J.C. Augare, Gray Wolf Herrera, Jonathan Crazybull, Shaw Momberg, Casey Bird, Travis Johnson, Dalon Williams, Sean Jenkins, Clinton Roberts, Sage Momberg, C.J. Baca, Daniel Bird, Wes Edwards, Buck Lunak, Mack Momberg, Sierra Momberg, Tyler Still Smoking
Смотреть трейлер
Человек-муравей и Оса 7.6
Человек-муравей и Оса Ant-Man and the Wasp
Cal Johnson, Gregg Smrz, Joe Bucaro III, Kevin Cassidy, George Cottle, Brycen Counts, Chris Daniels, J. Mark Donaldson, Дэнни Дауни, Kiante Elam, Michael Endoso, Richard Epper, Scott R. Fisher, Jeremy Fry, Anthony Genova, Andy Gill, Marian Green, Jeff Habberstad, Shane Habberstad, Riley Harper, David Hugghins, Terry Jackson, Steve Kelso, Jess King, Генри Кинги, Will Leong, David Paul Lord, Jalil Jay Lynch, David Brian Martin, William Morts, Casey O'Neill, Vladimir Orlov, Allan Padelford, Chris Palermo, Steve Picerni, Denney Pierce, Rex Reddick, Джимми Н. Робертс, Erik Rondell, Myke Schwartz, Paul E. Short, Брайан Симпсон, Buddy Sosthand, Nancy Thurston, Frank Torres, Michael Trisler, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Eddie Yansick, Bill Young, Marcus Young, Brett Smrz, Arnold Chon, Дэнни Ле Бойер, Alex Chansky, Robert Nagle, Casey Hendershot, Oakley Lehman, Энтони Мартинс, Greg Dela Riva, Randall Archer, Kelly Gill, Marc Scizak, Келли Барксдэйл, Kelly Bellini, Regis Harrington, Zac Henry, Дэн Браун, Colin Follenweider, Michael Hansen, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alice Rietveld, Langston Fishburne, Alan D'Antoni, Tamiko Brownlee, Ingrid Kleinig, Keone Kim, Marie Fink, Jessie Graff, Крис Брюстер, Keith Ward, Jimena Ferrante, Niko Nedyalkov, Jef Groff, Tony McFarr, Marlow Warrington-Mattei, Anis Cheurfa, Torrey Vogel, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Simon Potter, Keisha Tucker, Joel Michael Kramer, David Elson, Jared Leland Gore, Renae Moneymaker, Daniel Norris, Jessica Merideth, Stephane Fiossanangaye, Michael Jamorski, Елена Санчес, Dante Ha, Eric Stratemeier, Jason Tubbs, Jared Losano, Robert Shavers, Travis Gomez, Joanna Bennett, Walter Garcia, Paul Andrew O'Connor, Скотт Хантер, Joe Dryden, Brent Fletcher, Crystal Hooks, Ashley Rae Trisler, Adrienne Ballenger, James Hutchison III, Coleen M. Tracy, Stephen Conroy, Kent De Mond, Jacob Hugghins, Brenda Lorena Garcia, Liam Day, Danya Bateman, Barry Hanley, Matt LaBorde, Corrina Roshea, Niko Dalman, Luke Aikins, Kevin Dyer, Brian Philpot, Juliene Joyner, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Alessandro Folchitto, Isaac Hughes, Matt Sweeney, Charles Barden, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Girvan 'Swirv' Bramble, Delmar Reyna, Jordan Salmon, Travis Steele, Abigail Jurewicz, Daniel Jackson
Смотреть трейлер
Миссия невыполнима: Последствия 7.7
Миссия невыполнима: Последствия Mission: Impossible – Fallout
Scott Armstrong, Rick English, Allan Hewitt, Michel Julienne, Jean-Charles Rousseau, Dave Van Zeyl, Вольфганг Штегеман, Michael Li, Randy Beckman, Ashley Beck, Christopher Gordon, Aron Eastwood, Phil Somerville, Oliver Bailey, Timo Honsa, George Bailey, Liang Yang, Adrian McGaw, Marlow Warrington-Mattei, Mens-Sana Tamakloe, Sébastien Fouassier, Bobby Holland Hanton, Jenny Tinmouth, Mauro Calo, Erol Ismail, Niki Faulkner, Robert Houillion, Remi Bakkar, Julien Briau, Daniel Locicero, Lucy Cork, Ian Hodgkinson, Kieran Clarke, Niall McShea, Rusty Lewis, Sian Stokes
Смотреть трейлер
Мстители: Война бесконечности 8.5
Мстители: Война бесконечности Avengers: Infinity War
Sean Christopher, Darren Cerullo, Victor Chan, Blaise Corrigan, William Cote, Chris Daniels, Keith Splinter Davis, Kiante Elam, Peter Epstein, Cory Fleming, Glenn Foster, Don Hewitt, Марк Хикс, Tony Hugghins, Rachel Luttrell, Dave Macomber, Tim McAdams, William Morts, Eric Oram, Noon Orsatti, Christopher Place, Stephen A. Pope, Shawnna Thibodeau, Marcus Young, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Сэм Харгрейв, Jimmy Hart, Daniel Stevens, Ralf Koch, Моник Гэндертон, Jodi Pynn Gabree, Michael Hugghins, Jwaundace Candece, Хайди Манимейкер, Declan Mulvey, Mike Wilson, Nitasha Bhambree, Kelly Bellini, Tracey Ruggiero, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Rob de Groot, Aaron Matthews, Zac Henry, Jermaine Holt, Loyd Bateman, Crystal Michelle, Lindsay Anne Hugghins, Nicole Callender, Richard King, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Tristen Morts, Marque Ohmes, Matt Haggerty, Aaron Toney, Daniel Hernandez, Josh Petro, Caroline Vexler, Jeremy Sample, Amy Lynn Tuttle, Janene Carleton, Jackson Spidell, Tamiko Brownlee, Holland Diaz, Richard Marrero, Samantha MacIvor, Josh Seifert, Precious Jenkins, Amber Whelan, Thayr Harris, Dominique Elijah Smith, Garrett Hammond, Michelle Rose, Martin De Boer, Тара Мэкен, Joe Nin Williams, Mark Fichera, Zedric Harris, Anis Cheurfa, John Nania, Julie Basem, Bethany Levy, Shauna Galligan, Damita Jane Howard, Femi Olagoke, Alexander Hashioka Oatfield, Scott Loeser, David Elson, Taraja Ramsess, Bobby Holland Hanton, Jason Elwood Hanna, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Brandon Cornell, Ryan Green, Jahnel Curfman, Gee Alexander, Janeshia Adams-Ginyard, Елена Санчес, David MacDonald, Dante Ha, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Eric R Salas, Скотт Хантер, Adam Wood, Daniel Graham, Joseph Singletary, Crystal Hooks, George Quinones, Natasha Paul, Greg Rementer, Nate Andrade, Teniece Divya Johnson, Chris Romrell, David Conk, Keil Oakley Zepernick, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Josh Lakatos, Meredith Richardson, Marc Canonizado, Johnny Cooper, Jacob Hugghins, Aaron Wiggins, Daniel Hargrave, James Young, Justin Howell, Tom Culler, Adam Lytle, Danya Bateman, Marcus Lewis, Marcelle Coletti, C.C. Ice, Donny Carrington, Matt LaBorde, Gary Peebles, Floyd Anthony Johns Jr., Travor Murray, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Califf Guzman, Jazzy Ellis, Johnny Gao, Marija Juliette Abney, Niahlah Hope, Phedra Syndelle, Dena Sodano, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Alessandro Folchitto, Maria Hippolyte, Jefferson Lewis, Steven Atkinson, Zola Williams, Marvin Ross, Courtney Chen, Denisha Gillespie, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Chris Moore, Jess Durham, Simeon Freeman, Branden Arnold, Ruben Maldonado, Diandra Stoddard, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Kandis Hargrave, Taylor McDonald, Jackson Dobies, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Jachin Myers, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Anthony M. Anderson, Christopher L. Barrett, Pan Iam
Смотреть трейлер
Человек-муравей и Оса 7.6
Человек-муравей и Оса Ant-Man and the Wasp
Cal Johnson, Gregg Smrz, Joe Bucaro III, Kevin Cassidy, George Cottle, Brycen Counts, Chris Daniels, J. Mark Donaldson, Дэнни Дауни, Kiante Elam, Michael Endoso, Richard Epper, Scott R. Fisher, Jeremy Fry, Anthony Genova, Andy Gill, Marian Green, Jeff Habberstad, Shane Habberstad, Riley Harper, David Hugghins, Terry Jackson, Steve Kelso, Jess King, Генри Кинги, Will Leong, David Paul Lord, Jalil Jay Lynch, David Brian Martin, William Morts, Casey O'Neill, Vladimir Orlov, Allan Padelford, Chris Palermo, Steve Picerni, Denney Pierce, Rex Reddick, Джимми Н. Робертс, Erik Rondell, Myke Schwartz, Paul E. Short, Брайан Симпсон, Buddy Sosthand, Nancy Thurston, Frank Torres, Michael Trisler, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Eddie Yansick, Bill Young, Marcus Young, Brett Smrz, Arnold Chon, Дэнни Ле Бойер, Alex Chansky, Robert Nagle, Casey Hendershot, Oakley Lehman, Энтони Мартинс, Greg Dela Riva, Randall Archer, Kelly Gill, Marc Scizak, Келли Барксдэйл, Kelly Bellini, Regis Harrington, Zac Henry, Дэн Браун, Colin Follenweider, Michael Hansen, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alice Rietveld, Langston Fishburne, Alan D'Antoni, Tamiko Brownlee, Ingrid Kleinig, Keone Kim, Marie Fink, Jessie Graff, Крис Брюстер, Keith Ward, Jimena Ferrante, Niko Nedyalkov, Jef Groff, Tony McFarr, Marlow Warrington-Mattei, Anis Cheurfa, Torrey Vogel, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Simon Potter, Keisha Tucker, Joel Michael Kramer, David Elson, Jared Leland Gore, Renae Moneymaker, Daniel Norris, Jessica Merideth, Stephane Fiossanangaye, Michael Jamorski, Елена Санчес, Dante Ha, Eric Stratemeier, Jason Tubbs, Jared Losano, Robert Shavers, Travis Gomez, Joanna Bennett, Walter Garcia, Paul Andrew O'Connor, Скотт Хантер, Joe Dryden, Brent Fletcher, Crystal Hooks, Ashley Rae Trisler, Adrienne Ballenger, James Hutchison III, Coleen M. Tracy, Stephen Conroy, Kent De Mond, Jacob Hugghins, Brenda Lorena Garcia, Liam Day, Danya Bateman, Barry Hanley, Matt LaBorde, Corrina Roshea, Niko Dalman, Luke Aikins, Kevin Dyer, Brian Philpot, Juliene Joyner, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Alessandro Folchitto, Isaac Hughes, Matt Sweeney, Charles Barden, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Girvan 'Swirv' Bramble, Delmar Reyna, Jordan Salmon, Travis Steele, Abigail Jurewicz, Daniel Jackson
Смотреть трейлер
Баллада Бастера Скраггса 7.2
Баллада Бастера Скраггса The Ballad of Buster Scruggs
Brian Brown, Richard Bucher, J.J. Dashnaw, Род Рондо, Wesley Scott, Mike Watson, Chad Dashnaw, Krisztian Kery, Ryan Russell Brown, Jake Dashnaw, Ryan Staats, Jesse Youngblood, Ryan Happy, Мэттью Уиллиг, Dylan Hice, Danny Edmo, Derek Lacasa, Jordan Warrack, J.C. Augare, Gray Wolf Herrera, Jonathan Crazybull, Shaw Momberg, Casey Bird, Travis Johnson, Dalon Williams, Sean Jenkins, Clinton Roberts, Sage Momberg, C.J. Baca, Daniel Bird, Wes Edwards, Buck Lunak, Mack Momberg, Sierra Momberg, Tyler Still Smoking
Смотреть трейлер
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Все номинанты
Безумно богатые азиаты 7.1
Безумно богатые азиаты Crazy Rich Asians
Мишель Йео, Кен Джонг, Лиза Лю, Гарри Шам мл., Констанс Ву, Джемма Чан, Аквафина, Генри Голдинг
Смотреть трейлер
Черный клановец 7.2
Черный клановец BlacKkKlansman
Хэрри Белафонте, Тофер Грейс, Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер, Кори Хоукинс, Лора Хэрриер
Смотреть трейлер
Звезда родилась 7.9
Звезда родилась A Star Is Born
Сэм Эллиотт, Andrew Dice Clay, Дэйв Шаппелл, Брэдли Купер, Рафи Гаврон, Леди Гага, Энтони Рамос
Смотреть трейлер
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Победитель
Все номинанты
Лили Томлин
Лили Томлин
Грейс и Фрэнки
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Грейс и Фрэнки
Элисон Бри
Элисон Бри
Блеск
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Сандра О
Сандра О
Убивая Еву
Победитель
Все номинанты
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик
Лора Линни
Лора Линни
Озарк
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Жена
Победитель
Все номинанты
Эмили Блант
Эмили Блант
Мэри Поппинс возвращается
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Сможете ли вы меня простить?
Леди Гага
Леди Гага
Звезда родилась
Оливия Колман
Оливия Колман
Фаворитка
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Эмили Блант
Эмили Блант
Тихое место
Победитель
Все номинанты
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Фаворитка
Марго Робби
Марго Робби
Две королевы
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фаворитка
Эми Адамс
Эми Адамс
Власть
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Побег из тюрьмы Даннемора
Победитель
Все номинанты
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Американская история преступлений For season "The Assassination of Gianni Versace"
Эми Адамс
Эми Адамс
Острые предметы
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Острые предметы
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Маньяк
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински
Алан Аркин
Алан Аркин
Метод Комински
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк
Победитель
Все номинанты
Джон Красински
Джон Красински
Джек Райан
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Рассказ служанки
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Рами Малек
Рами Малек
Богемская рапсодия
Победитель
Все номинанты
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Звезда родилась
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Власть
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Зеленая книга
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон
Черный клановец
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Махершала Али
Махершала Али
Зеленая книга
Победитель
Все номинанты
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Черный клановец
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Звезда родилась
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Красивый мальчик
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Сможете ли вы меня простить?
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Американская история преступлений For series "The Assassination of Gianni Versace"
Победитель
Все номинанты
Хью Грант
Хью Грант
Чрезвычайно английский скандал
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
King Lear
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Грешница
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Гений For season "Picasso"
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Кэролайн Аарон, Кевин Поллак, Тони Шэлуб, Алекс Борштейн, Марин Хинкль, Брайан Тарантина, Закари Ливай, Майкл Зеген, Рэйчел Броснахэн
Победитель
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Кэролайн Аарон, Кевин Поллак, Тони Шэлуб, Алекс Борштейн, Марин Хинкль, Брайан Тарантина, Закари Ливай, Майкл Зеген, Рэйчел Броснахэн
Победитель
Все номинанты
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд, Крис Дэвис
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Марк Мэрон, Виктор Куиназ, Jackie Tohn, Ким Гейтвуд, Башир Салахуддин, Rebekka Johnson, Элисон Бри, Крис Лоуэлл, Сидель Ноэль, Kia Stevens, Бетти Гилпин, Kate Nash, Эллен Вонг, Шакира Баррера, Wyatt Nash, Britney Young, Сунита Мани, Гэйл Ранкин, Бритт Барон
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Гленн Флешлер, Билл Хейдер, Пола Ньюсам, John Pirruccello, Стивен Рут, Алехандро Ферт, Энтони Кэрриган, Даррел Бритт-Гибсон, Райтор Дойл, Сара Голдберг, Д’Арси Карден, Andy Carey, Кирби Хауэлл-Баптист
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Алан Аркин, Нэнси Трэвис, Эмили Осмент, Сьюзан Салливан, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown, Эшли ЛаТроп
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Гленн Флешлер, Билл Хейдер, Пола Ньюсам, John Pirruccello, Стивен Рут, Алехандро Ферт, Энтони Кэрриган, Даррел Бритт-Гибсон, Райтор Дойл, Сара Голдберг, Д’Арси Карден, Andy Carey, Кирби Хауэлл-Баптист
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Алан Аркин, Нэнси Трэвис, Эмили Осмент, Сьюзан Салливан, Сара Бэйкер, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Грэхэм Роджерс, Casey Thomas Brown, Эшли ЛаТроп
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Марк Мэрон, Виктор Куиназ, Jackie Tohn, Ким Гейтвуд, Башир Салахуддин, Rebekka Johnson, Элисон Бри, Крис Лоуэлл, Сидель Ноэль, Kia Stevens, Бетти Гилпин, Kate Nash, Эллен Вонг, Шакира Баррера, Wyatt Nash, Britney Young, Сунита Мани, Гэйл Ранкин, Бритт Барон
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд, Крис Дэвис
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Джон Уэртас, Мэнди Мур, Майло Вентимилья, Стерлинг К. Браун, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Крис Салливан, Niles Fitch, Мелани Либёрд, Hannah Zeile, Лирик Росс, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Победитель
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Джон Уэртас, Мэнди Мур, Майло Вентимилья, Стерлинг К. Браун, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Крис Салливан, Niles Fitch, Мелани Либёрд, Hannah Zeile, Лирик Росс, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски, Сидни Суини, Нина Кири, Мадлен Брюэр, Bahia Watson
Американцы 7.2
Американцы The Americans
Ноа Эммерих, Кери Рассел, Anthony Arkin, Скотт Коэн, Лори Холден, Марго Мартиндейл, Мэттью Риз, Мириам Шор, Коста Ронин, Brandon J. Dirden, Холли Тейлор, Кейдрих Селлати
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Райнер Бок, Боб Оденкерк, Рэй Сихорн, Ray Campbell, Майкл Мэндо
Американцы 7.2
Американцы The Americans
Ноа Эммерих, Кери Рассел, Anthony Arkin, Скотт Коэн, Лори Холден, Марго Мартиндейл, Мэттью Риз, Мириам Шор, Коста Ронин, Brandon J. Dirden, Холли Тейлор, Кейдрих Селлати
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Лора Линни, Джанет МакТир, Джейсон Батлер Харнер, Лиза Эмери, Тревор Лонг, Питер Муллан, Джордана Спиро, Роберт С. Тревелье, Харрис Юлин, Darren Goldstein, Чарли Тахэн, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Carson Holmes
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Райнер Бок, Боб Оденкерк, Рэй Сихорн, Ray Campbell, Майкл Мэндо
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Джозеф Файнс, Элизабет Мосс, Алексис Бледел, Аманда Бругел, Энн Дауд, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски, Сидни Суини, Нина Кири, Мадлен Брюэр, Bahia Watson
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Лора Линни, Джанет МакТир, Джейсон Батлер Харнер, Лиза Эмери, Тревор Лонг, Питер Муллан, Джордана Спиро, Роберт С. Тревелье, Харрис Юлин, Darren Goldstein, Чарли Тахэн, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Carson Holmes
Премия за выдающиеся заслуги
Алан Алда
Алан Алда
Победитель
