Jordi Casares, Gilles Conseil, Cyrille Dufaut, Jean Frenette, Dominique Julienne, Pascal Lavanchy, Ian van Temperley, Christophe Marsaud, Francis Bataille, Frédéric Alhinho, Jean-Benoit Guillon, David Genty, Laurent Mulot, John Medalin, Laurent Demianoff, Mathieu Lardot, Laurent Chevalier, Maxime Savaria, Daniel Lavigne, Eli Martyr, Alexandre Lopoka, Lauriane Rouault, Michel Poirot, Kevin Kent
Ходячие мертвецыThe Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Duke Jackson, Karin Justman, Bret McKee, Felipe Savahge, Paul E. Short, Monty L. Simons, Todd Rogers Terry, Tommie Turvey, Thom Khoury Williams, Роки Абу-Сакер, Джошуа Ламбой, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Emily Brobst, Elizabeth Davidovich, Anthony DiRocco, Matt Thompson, Shauna Galligan, Damita Jane Howard, Dalton Simons, Lloyd Pitts, Rachel Gelfeld, Jason Charles Hill, Bayland Rippenkroeger, Liam Day, Marcelle Coletti, Matt LaBorde, Ben Aycrigg, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Jordan Scott, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
Джек РайанTom Clancy's Jack Ryan
СорвиголоваMarvel's Daredevil
Mark Ginther, Дэвид Шамбрис, Gary Ray Stearns, Scott Burik, Don Lee, Tracey Ruggiero, Jared Burke, Thomas Place, Aaron Vexler, Chad Hessler, Lauren Mary Kim, Mike Burke, Дэвид Энтони Баглион, Caroline Vexler, Chad Knorr, Anthony Mecca, Крис Брюстер, Неймах Джурабчи, Niko Nedyalkov, John Nania, Natalie Diaz, Luke Vexler, Becca GT, Jim Ng, Jefferson Cox, Aaron Joshua, Bryce Burke, Rj Wolfe, Adrian Matilla, Corey Pierno, Aden Stay, Caine Sinclair, Heidi Germaine Schnappauf, Robbie P Smith, James Newman, Josiah Nolan, Adam Wood, Jason Mello, Jake Eavey, Josh Lakatos, Brian Burik, Mariusz Kubicki, Jason Ng, Evan Dane Taylor, Vesselin Todorov-Vinnie, Drew Reade, Vic Plajas, Evelyn Fogleman, Sam Slater
Мир дикого западаWestworld
Brian Avery, Daniel W. Barringer, Erik Betts, Nick Brandon, Richard Burden, Doug Coleman, Eliza Coleman, James D. Dever, Мики Джакомацци, Mark Ginther, Mike Justus, Horace Knight Jr., Brian Machleit, Peter McKernan, Cliff McLaughlin, Ho-Sung Pak, Todd Schneider, Davey Thompson, Mark Aaron Wagner, Mark Warrack, Robert Nagle, Paul Leonard, Yoshio Iizuka, Daniel Stevens, Whitney Coleman, Rene Mousseux, Freddy Bouciegues, Ryan Russell Brown, Monique McKellop, Trenton Rostedt, Hiroo Minami, Holland Diaz, Adam Hart, Тара Мэкен, Eric VanArsdale, Matt Berberi, Torrey Vogel, Jordan Warrack, Bethany Levy, Eric Wang, Dario Perez, Patrick McKernan, Jake Huang, Lauren Shaw, Mallory Thompson, Aren Farrington, Ryan Devita-Loayza, Madara Stinkuls, Jessi Fisher, Zach Bartholomay, Jeremyah Lomax, Miguel-Andres Garcia, Clay James
Джей Эмор, Hank Amos, Christopher 'Critter' Antonucci, Clayton J. Barber, Hunter Baxley, Sean Christopher, Kevin Cassidy, Brycen Counts, Chris Daniels, Craig H. Davidson, Keith Splinter Davis, John Dixon, Kofi Elam, Richard Epper, Джонатан Эйсебио, Jeremy Fry, Andy Gill, James M. Halty, Charles Haugk, David Hugghins, Brett A. Jones, Steve Kelso, Jalil Jay Lynch, Tim McAdams, David M. Morizot, William Morts, Mark Norby, Noon Orsatti, Allan Padelford, Chris Palermo, Dalton Rondell, R.A. Rondell, John Ross, Paul E. Short, Kimmy Suzuki, C.C. Taylor, Nancy Thurston, Antonio Lewis Todd, Nico Woulard, Eddie Yansick, Robert Nagle, Aaron Walters, Kortney Manns, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Ralf Koch, Clay Cullen, Jwaundace Candece, Kelly Gill, Craig Johnson, Kelly Bellini, Carlos Guity, Kofi Yiadom, Tang Nguyen, Zac Henry, Jermaine Holt, Дэн Браун, Crystal Michelle, Greg Sproles, Josh Mueller, Mario Perez, Michael Hansen, Dean Bailey, Aaron Toney, Rich Rutherford, Greg Tracy, Zee James, Jasper Pendergrass Jr., Corey Michael Lincoln, Erika T. Johnson, Jess Harbeck, Precious Jenkins, Julius Denem, Micah Karns, Dominique Elijah Smith, Shad Gaspard, Крис Брюстер, Alexander Christopher Jones, Bobby Jordan, Nick Stanner, Richie Parker, Tom Cohan, Samuel J. Paul, Niko Nedyalkov, Eric VanArsdale, Terrence Julien, Zedric Harris, Anis Cheurfa, Tim J. Smith, Джон Бернекер, Tony Vo, Keisha Tucker, Femi Olagoke, Constance Ejuma, Chris Balualua, Taraja Ramsess, Jason Elwood Hanna, Eric Benson, Jénel Stevens, Aaron Joshua, Daniel Norris, Chris Yung, Gee Alexander, Taran Butler, Janeshia Adams-Ginyard, Michael Jamorski, Troy Faruk, Eric Watson, Grant Koo, Nnamdi Nwosa, Dante Ha, Eric Stratemeier, Travis Gomez, Райан Робертсон, J. Wells Jr., Courtney Julien, Daniel Graham, Joseph Singletary, Greg Rementer, Aviel Ayoung, Jermaine Brantley, David Conk, Erik Schultz, Tristan Boswell, Stephen Conroy, Matt Emig, Ayami Sakaeda, Kirk A. Jenkins, Philip Fornah, Meredith Richardson, Kent De Mond, Alvin Chon, Nick DeKay, Adam Lytle, Danya Bateman, Barry Hanley, Brian A. Prince, Marcus Lewis, Raven-Danielle Baker, Kevin Arnold, Khalid Ghajji, T. Love, Donny Carrington, Randall McDonald, Gary Peebles, Vaughndio Forbes, John J. Shim, Floyd Anthony Johns Jr., Ricky Barksdale, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Jorge Longoria, Kevin Dyer, Johnny Gao, Vic Plajas, Niahlah Hope, Darin Hicks, Antjuan Rhames, Jessica Nam, Maria Hippolyte, Jaeson M. Daniels, Jefferson Lewis, Tywaun Tornes, Tiara Kelly, Pat Chu, JoJo Lambert, Courtney Chen, Denisha Gillespie, Don Powers, Brandon M. Shaw, Brionna Lynch, Tomar Boyd, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Mark Willis, Delmar Reyna, Simeon Freeman, Branden Arnold, Carrie Bernans, Christopher B. Moore, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Chad Crumley, Abongo Humphrey, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Sadiqua Bynum, Jachin Myers, Cyrus Birch, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Mario Moody, Jameca Mcghee, Pan Iam, Marcus Adair, Kirkland Murphy, Juan R. Ojeda, Nathan B. Daley, Derrell J. Smith, Lee B. Webb
Cal Johnson, Gregg Smrz, Joe Bucaro III, Kevin Cassidy, George Cottle, Brycen Counts, Chris Daniels, J. Mark Donaldson, Дэнни Дауни, Kiante Elam, Michael Endoso, Richard Epper, Scott R. Fisher, Jeremy Fry, Anthony Genova, Andy Gill, Marian Green, Jeff Habberstad, Shane Habberstad, Riley Harper, David Hugghins, Terry Jackson, Steve Kelso, Jess King, Генри Кинги, Will Leong, David Paul Lord, Jalil Jay Lynch, David Brian Martin, William Morts, Casey O'Neill, Vladimir Orlov, Allan Padelford, Chris Palermo, Steve Picerni, Denney Pierce, Rex Reddick, Джимми Н. Робертс, Erik Rondell, Myke Schwartz, Paul E. Short, Брайан Симпсон, Buddy Sosthand, Nancy Thurston, Frank Torres, Michael Trisler, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Eddie Yansick, Bill Young, Marcus Young, Brett Smrz, Arnold Chon, Дэнни Ле Бойер, Alex Chansky, Robert Nagle, Casey Hendershot, Oakley Lehman, Энтони Мартинс, Greg Dela Riva, Randall Archer, Kelly Gill, Marc Scizak, Келли Барксдэйл, Kelly Bellini, Regis Harrington, Zac Henry, Дэн Браун, Colin Follenweider, Michael Hansen, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alice Rietveld, Langston Fishburne, Alan D'Antoni, Tamiko Brownlee, Ingrid Kleinig, Keone Kim, Marie Fink, Jessie Graff, Крис Брюстер, Keith Ward, Jimena Ferrante, Niko Nedyalkov, Jef Groff, Tony McFarr, Marlow Warrington-Mattei, Anis Cheurfa, Torrey Vogel, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Simon Potter, Keisha Tucker, Joel Michael Kramer, David Elson, Jared Leland Gore, Renae Moneymaker, Daniel Norris, Jessica Merideth, Stephane Fiossanangaye, Michael Jamorski, Елена Санчес, Dante Ha, Eric Stratemeier, Jason Tubbs, Jared Losano, Robert Shavers, Travis Gomez, Joanna Bennett, Walter Garcia, Paul Andrew O'Connor, Скотт Хантер, Joe Dryden, Brent Fletcher, Crystal Hooks, Ashley Rae Trisler, Adrienne Ballenger, James Hutchison III, Coleen M. Tracy, Stephen Conroy, Kent De Mond, Jacob Hugghins, Brenda Lorena Garcia, Liam Day, Danya Bateman, Barry Hanley, Matt LaBorde, Corrina Roshea, Niko Dalman, Luke Aikins, Kevin Dyer, Brian Philpot, Juliene Joyner, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Alessandro Folchitto, Isaac Hughes, Matt Sweeney, Charles Barden, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Girvan 'Swirv' Bramble, Delmar Reyna, Jordan Salmon, Travis Steele, Abigail Jurewicz, Daniel Jackson
Sean Christopher, Darren Cerullo, Victor Chan, Blaise Corrigan, William Cote, Chris Daniels, Keith Splinter Davis, Kiante Elam, Peter Epstein, Cory Fleming, Glenn Foster, Don Hewitt, Марк Хикс, Tony Hugghins, Rachel Luttrell, Dave Macomber, Tim McAdams, William Morts, Eric Oram, Noon Orsatti, Christopher Place, Stephen A. Pope, Shawnna Thibodeau, Marcus Young, Дэнни Ле Бойер, Роб Марс, Сэм Харгрейв, Jimmy Hart, Daniel Stevens, Ralf Koch, Моник Гэндертон, Jodi Pynn Gabree, Michael Hugghins, Jwaundace Candece, Хайди Манимейкер, Declan Mulvey, Mike Wilson, Nitasha Bhambree, Kelly Bellini, Tracey Ruggiero, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Rob de Groot, Aaron Matthews, Zac Henry, Jermaine Holt, Loyd Bateman, Crystal Michelle, Lindsay Anne Hugghins, Nicole Callender, Richard King, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Tristen Morts, Marque Ohmes, Matt Haggerty, Aaron Toney, Daniel Hernandez, Josh Petro, Caroline Vexler, Jeremy Sample, Amy Lynn Tuttle, Janene Carleton, Jackson Spidell, Tamiko Brownlee, Holland Diaz, Richard Marrero, Samantha MacIvor, Josh Seifert, Precious Jenkins, Amber Whelan, Thayr Harris, Dominique Elijah Smith, Garrett Hammond, Michelle Rose, Martin De Boer, Тара Мэкен, Joe Nin Williams, Mark Fichera, Zedric Harris, Anis Cheurfa, John Nania, Julie Basem, Bethany Levy, Shauna Galligan, Damita Jane Howard, Femi Olagoke, Alexander Hashioka Oatfield, Scott Loeser, David Elson, Taraja Ramsess, Bobby Holland Hanton, Jason Elwood Hanna, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Brandon Cornell, Ryan Green, Jahnel Curfman, Gee Alexander, Janeshia Adams-Ginyard, Елена Санчес, David MacDonald, Dante Ha, Райан Робертсон, Paul Andrew O'Connor, Eric R Salas, Скотт Хантер, Adam Wood, Daniel Graham, Joseph Singletary, Crystal Hooks, George Quinones, Natasha Paul, Greg Rementer, Nate Andrade, Teniece Divya Johnson, Chris Romrell, David Conk, Keil Oakley Zepernick, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Josh Lakatos, Meredith Richardson, Marc Canonizado, Johnny Cooper, Jacob Hugghins, Aaron Wiggins, Daniel Hargrave, James Young, Justin Howell, Tom Culler, Adam Lytle, Danya Bateman, Marcus Lewis, Marcelle Coletti, C.C. Ice, Donny Carrington, Matt LaBorde, Gary Peebles, Floyd Anthony Johns Jr., Travor Murray, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Мари Мурум, Califf Guzman, Jazzy Ellis, Johnny Gao, Marija Juliette Abney, Niahlah Hope, Phedra Syndelle, Dena Sodano, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Alessandro Folchitto, Maria Hippolyte, Jefferson Lewis, Steven Atkinson, Zola Williams, Marvin Ross, Courtney Chen, Denisha Gillespie, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Chris Moore, Jess Durham, Simeon Freeman, Branden Arnold, Ruben Maldonado, Diandra Stoddard, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Kandis Hargrave, Taylor McDonald, Jackson Dobies, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Jachin Myers, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Anthony M. Anderson, Christopher L. Barrett, Pan Iam
