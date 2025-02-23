Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2025

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2025 году

Место проведения США
Дата проведения 23 февраля 2025
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Каскадеры 7.5
Каскадеры The Fall Guy
Победитель
Все номинанты
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
Дэдпул и Росомаха 8.0
Дэдпул и Росомаха Deadpool & Wolverine
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Победитель
Все номинанты
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Fallout Fallout
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Пингвин 9.8
Пингвин The Penguin
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини, Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Серджио Кастеллитто, Лусиан Мсамати
Победитель
Все номинанты
Анора 6.8
Анора Anora
Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Юра Борисов, Майки Мэдисон, Ваче Товмасян, Марк Эйдельштейн
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Зои Салдана, Karla Sofía Gascón, Селена Гомес, Адриана Пас
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бэйли, Питер Динклэйдж, Ариана Гранде, Ethan Slater, Marissa Bode, Боуэн Янг, Синтиа Эриво
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Эдвард Нортон, Норберт Лео Батц, Дэн Фоглер, Ерико Хатсуне, Скут МакНэри, Эль Фаннинг, Big Bill Morganfield, Бойд Холбрук, Тимоти Шаламе, Monica Barbaro, Уилл Харрисон
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Все номинанты
Кристен Белл
Кристен Белл
Никто этого не хочет
Лиза Колон-Зайас
Лиза Колон-Зайас
Медведь
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Анна Саваи
Сегун
Победитель
Все номинанты
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Matlock
Кери Рассел
Кери Рассел
Дипломатка
Никола Кохлан
Никола Кохлан
Бриджертоны
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Дипломатка
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Деми Мур
Деми Мур
Субстанция
Победитель
Все номинанты
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Шоугерл
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Зои Салдана
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Все номинанты
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Шоугерл
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Monica Barbaro
Боб Дилан: Никому не известный
Даниэлла Дедуайлер
Урок игры на фортепиано
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Джессика Ганнинг
Олененок
Победитель
Все номинанты
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Под мостом
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Настоящий детектив For season "Night Country"
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Великая Лилиан Холл
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Все совпадения неслучайны
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
Пингвин
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Победитель
Все номинанты
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Терапия
Адам Броди
Адам Броди
Никто этого не хочет
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Свой человек внутри
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Сегун
Победитель
Все номинанты
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Сегун
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Старик
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Медленные лошади
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
День Шакала
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Победитель
Все номинанты
Колман Доминго
Колман Доминго
Синг-Синг
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Конклав
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Бруталист
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Квир
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Киран Калкин
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Все номинанты
Юра Борисов
Юра Борисов
Анора
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли
Злая: Сказка о ведьме Запада
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Пингвин
Победитель
Все номинанты
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Рипли
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Ричард Гэдд
Ричард Гэдд
Олененок
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Все совпадения неслучайны
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Зак Галифианакис, Ричард Кайнд, Юджин Леви, Ева Лонгория, Молли Шеннон, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, Кумэйл Нанджиани
Победитель
Все номинанты
Медведь
Медведь The Bear
Эбон Мосс-Бакрак, Лиза Колон-Зайас, Джереми Аллен Уайт, Эбби Эллиотт, Эдвин Ли Гибсон, Кори Хендрикс, Ricky Staffieri, Лайонел Бойс, Мэтти Мэтисон, Айо Эдебири
Хитрости
Хитрости Hacks
Джин Смарт, Роуз Абду, Mark Indelicato, Пол В. Даунс, Карл Клемонс-Хопкинс, Ханна Эйнбиндер, Мэг Штальтер
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Лиза Энн Уолтер, Уильям Стэнфорд Дэвис, Тайлер Джеймс Уильямс, Крис Перфетти, Кинта Брансон, Джанелл Джеймс
Терапия
Терапия Shrinking
Харрисон Форд, Уэнди Малик, Тед МакГинли, Криста Миллер, Джейсон Сигел, Майкл Юри, Джессика Уильямс, Бретт Голдстин, Devin Kawaoka, Рэйчел Стаббингтон, Гэвин Льюис, Лукита Максвелл, Luke Tennie
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Таданобу Асано, Хиромото Ида, Tokuma Nishioka, Хироюки Санада, Shinnosuke Abe, Томми Бастоу, Такэхиро Хира, Фуми Никайдо, Анна Саваи, Takeshi Kurokawa, Космо Джарвис, Moeka Hoshi, Хирото Канаи, Юки Кура
Победитель
Все номинанты
Дипломатка
Дипломатка The Diplomat
Руфус Сьюэлл, Кери Рассел, Penny Downie, Селия Имри, Ато Эссандо, Рори Киннер, Дэвид Гяси, Tim Delap, Graham Miller, Али Ан, Adam Silver, Нана Менса, Пёрл Маки, Kenichiro Thomson, Sandy Amon-Schwartz
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Гэри Олдман, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Джеймс Кэллис, Шон Джилдер, Саския Ривз, Джоэнна Скэнлэн, Хьюго Уивинг, Рут Брэдли, Naomi Wirthner, Том Брук, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Джек Лауден, Кадифф Кирван, Розалинд Элизар, Tom Wozniczka
День Шакала 8.2
День Шакала The Day of the Jackal
Чарльз Дэнс, Лия Уильямс, Чаквуди Ивуджи, Puchi Lagarde, Патрик Кеннеди, Джонджо О’Нил, Эдди Редмэйн, Элинор Мацуура, Халид Абдалла, Sule Rimi, Урсула Корберо, Джон Ариас, Лашана Линч, Ник Блад, Ben Hall
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Эндрюс, Geraldine Alexander, Аджоа Андох, Лоррейн Эшборн, Джонатан Бэйли, Dominic Coleman, Рут Геммелль, Голда Рошевель, Hugh Sachs, Полли Уокер, Анна Уилсон-Джонс, Джо Бобин, Винита Риши, Никола Кохлан, Дэниэл Френсис, Bessie Carter, Sophie Woolley, Люк Томпсон, Ханна Нью, Люк Ньютон, Лорн Макдональд, Харриет Кейнс, Клаудия Джесси, Мартинс Имхангбе, Genevieve Chenneour, Jessica Madsen, Caleb Obediah, Симон Эшли, Rosa Hesmondhalgh, Emma Naomi, Джо Барнс, Виктор Элли, Kitty Devlin, Уилл Тилстон, Ханна Додд, Банита Сандху, Молли Джексон-Шоу, Florence Hunt, James Phoon, James Bryan, Sesley Hope
Премия за выдающиеся заслуги
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
