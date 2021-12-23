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Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
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Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
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Дата рождения
9 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Гросс-Пуэнт, Мичиган, США
Рост
180 см
Биография Дж.К. Симмонса
Родился 9 января 1955 года. Гросс-Пуэнт, Мичиган, США.
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Фильмография Дж.К. Симмонса
Бэтгёрл
боевик, приключения, криминал
2022, США
0.0
Быть Рикардо
биография, драма
2021, США
6.0
Национальные чемпионы
драма
2021, США
4.0
Команда котиков
анимация
2021, ЮАР
8.0
Война будущего
боевик
2021, Канада
6.0
Ride the Eagle
комедия, драма
2021, США
6.0
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Зависнуть в Палм-Спрингс
комедия, мелодрама, фантастика
2020, США / Гонконг
7.0
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Майкл Китон сыграет Бэтмена в фильме «Бэтгерл»
Актера упомянули в пресс-релизе проекта.
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23 декабря 2021 10:39
Дж К Симмонс был очень расстроен из-за отмены «Человека-паука 4» Сэма Рэйми
Джон Малкович должен был сыграть Стервятника, а Энн Хэтэуэй — Черную кошку.
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8 декабря 2021 14:17
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В честь скорого выхода «Человека-паука: Нет пути домой» освежаем в памяти всех антагонистов Паучка, часть из которых вновь увидим в триквеле, и оцениваем их по уровню неприязни к дружелюбному соседу.
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