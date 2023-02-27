Меню
Киноафиша Кинофестивали Премия Гильдии киноактеров США События Премия Гильдии киноактеров США 2023

Все фильмы-номинанты «Премия Гильдии киноактеров США» в 2023 году

Место проведения Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 февраля 2023
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Austin Priester, Troy Brown, Shane Daniels, Майкл Дж. Фишер, Kris A. Jeffrey, Jess King, Casey O'Neill, Randy Peters, Rex Reddick, Джимми Н. Робертс, Nico Woulard, Chad Dashnaw, Clay Cullen, Steve DeCastro, Matthew Moss, Jake Dashnaw, Michelle Lee, Gino Woulard, John Arbuckle, Kimberly Shannon Murphy, Julius Denem, Paul Darnell, Mark Dobson, Christopher Tardieu, C.J. Brown, Mallory Thompson, Nicolas Bosc, Braxton McAllister, Tom Crisp, Cory DeMeyers, Jonathan Spano, Bryan Cartago, Scott Lang, Cody Mackie, Matt Moore, Bobby E. Brown Jr.
Победитель
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Lucy Allen, Nina Armstrong, Robert Alonzo, Rick English, Debbie Evans, Эдди Дж. Фернандез, James Fierro, Neil Finnighan, Evangelos Grecos, Steve Griffin, Riley Harper, Mark Henson, Rob Hunt, Borislav Iliev, Чарльз Джармен, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Guy List, Phil Lonergan, Tom Lowell, Tina Maskell, Peter Miles, Linda Perlin, Rocky Taylor, Samuel Le, Tony Van Silva, Paul Weston, William Willoughby, Erol Mehmet, Peter White, John Street, Lee Bagley, Martin Pemberton, Lee Millham, Jason Oettle, Tony Christian, Andy Wareham, Blake Sporne, Kai Martin, Lloyd Bass, Daniel Arrias, Justin Pearson, Scott Philyaw, Andy Butcher, Matthew Stirling, Nicholas Daines, Jacob Dewitt, George Harris, Matt Da Silva, Brian Peters, Craig Henningsen, Charlie Pawlett, Belinda McGinley, Zarene Dallas, Andy Pilgrim, Джесс Лиодин, Christian Litke, Jason Curle, Gemma Powley, Тара Мэкен, Sonny Louis, Cristian Knight, Pete Ford, Aidan Brindle, Olivia Bird, Calvin Warrington-Heasman, Marcus White, Matt Sherren, Laura Swift, Harley Durst, Lee Charles, Cheyenne Watson, Karen Smithson, Mark Higgins, Bobby Holland Hanton, Рэйчел Эвелин, Reuben Williams, Tim Martin, Alexander Bracq, Tom Rodgers, Andrej Riabokon, Braxton McAllister, Patrick Dunham, Jared De Witt, Anna Stephenson, Shawnah Donley, Douglas Robson, Laurent Plancel, Mike Fierro, Richard Leggett, Annabel Canaven, Rachelle Beinart, Rashid Phoenix, Matt Crook, Cali Nelle, Bryan Cartago, Andy Lister, Erol Ismail, Tom Cotton, Ian Batey, Imogen Cain, Pablo Verdejo, Alli Ryan, Richard Kent, Richard Mead, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Randall McDonald, Carlos Castillo, Tom Maldonado, Belle Williams, Zoe Fry, Rebecca Vickers, Sarah Laidler, Eddie J. Fernandez Jr., Katy Bullock, Sofian Francis, Rachel Holifield, André Layne, Josh Dyer, Jean-Paul Ly, Joel Conlan, Robbie Keane, Al Holland, Venice Smith, Thomas Billings, Robert Hladik, Adam Bowman, Kierron Quest, Maria Hippolyte, Alexander Corne, Andrew Burford, Tomás Paredes, Дэвид Гарик, Sam Stefan, Felix Leech, Will Mackay, Elmo Walker, Angela Bend, Лорен Окадигбо, Ansko Pitkänen, Martin Gordon, Ellie Keighley, Fizz Hood, Ben Essex, Donovan Louie, Karen Teoh, Sarah Vignot, Christoph Cordell, Phil Campbell, Chris Waite, Nicolas Wang, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Jamie Stanley, Rubie Planson, Chelsea Mather, Shane Roberts, Jessica Hooker, Nadia Hansell, Dan Fierro, Ellette Craddock, Rick LeFevour Jr., Jon Slayer, Scott Kirkbride, Josie Forman, Paul Bailey, Chris Morrison, Xavier Lake, Tom Connelly, Marc Rodrigues-Bernet, Alex Cahill, Ian Songhurst, Francesca Cozier, Catherine Peck, Joanne O'Dell, Jake Shallcross, Anna Benton, Ian Streetz, Erin Jameson, Varpu Kronholm, Ross Upton, Jonathan Brenner, Brandon Fierro, Daniel Whitby, Kirk Zammit
Аватар 2: Путь воды 8.2
Аватар 2: Путь воды Avatar: The Way of Water
Mike Avery, Shane Blakey, Brett A. Jones, Kurt D. Lott, Brian Machleit, Brad Martin, Дж.Дж. Перри, David Schultz, Stuart Thorp, Jacob Tomuri, Steve Upton, Garrett Warren, Steven A. Davis, Tony Marsh, Cord Walker, Mana Hira Davis, Aron Eastwood, Winham Hammond, Nooroa Poa, Saeed Zamiri, С.Дж. Джонс, Chris Denison, Lance Lee Davis, Dayna Pai, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Victor Lopez, Алисия Вела-Бэйли, Kirk Krack, Marissa Vela-Bailey, Dave Preciado, Jason Sanfilippo, Andrew Arrabito, Альберт Валладарес, Brandon Melendy, Yoshi Sudarso, Benoit Beaufils, Mallory Thompson, Dan Mast, Ben O'Hanlon, Josh Yadon, Liz Parkinson, Michael Homick, Juliana Potter, Bodie Fitzpatrick, Tom Cotton, David Stella, Molly Miller, Стивен Браун, Andy Jones, Bryan Marsh II, Casey E. Roche, Alex Van Duong, Beau Weston, Jay Kealy, Ludivine Perrin-Stsepaniuk, Michael Vanbelle, Riley Phillips-Harris, Wilson Sze, Masaaki Nitta, Léa Catania, Scott Marsh, Aimey Beer, Bronte Coluccio, Bronson Steele, Lee Chesley, Sam Tuala, Toa Paranihi, Andrew B. Miller, Stephen Brown, George Love, Andy Faiaoga, Emilie Siemer, Shelby Jungers
Черная Пантера: Ваканда навеки 7.6
Черная Пантера: Ваканда навеки Black Panther: Wakanda Forever
Keith Adams, Mike Avery, Декстер Белл, Курт Брайант, Sean Christopher, Craig H. Davidson, John Dixon, Richard Epper, Cliff Fleming, Cory Fleming, Jeremy Fry, Andy Gill, Tad Griffith, Roberto Gutierrez, David Hugghins, Brett A. Jones, Alex Krimm, David Paul Lord, Jalil Jay Lynch, William Morts, David Andrew Nash, Jane Oshita, Eddie Perez, Rose Sias, C.C. Taylor, Todd Rogers Terry, Nancy Thurston, Antonio Lewis Todd, Michael Trisler, Rudolf Weber, Роб Марс, Mark Rodriguez, Aaron Walters, Randy Beckman, Kortney Manns, Greg Dela Riva, Ralf Koch, Greg Wattkis, Michael Hugghins, Kelly Gill, Roberto Garcia, Austin Gill, Chris Denison, Carlos Guity, Regis Harrington, Zac Henry, Jermaine Holt, Crystal Michelle, Jason Kehler, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Alvin Zalamea, Chris Cortez, Michael Hansen, Marque Ohmes, Aaron Toney, Jasper Pendergrass Jr., Victor Lopez, Jeremy Sample, Angel Manuel, Faya Madrid, Precious Jenkins, Lisa Catara, Micah Karns, Dominique Elijah Smith, Faye Yvette McQueen, Garrett Hammond, Kirk Krack, Katie Eischen, Trestin George, Samuel J. Paul, Tim J. Smith, Joe Ross, Мишель Джубили Гонсалес, Femi Olagoke, Taraja Ramsess, Ганс Марреро, Tony Sre, Chris McClure, Jason Elwood Hanna, Mónica López, Max Bojorquez, Carlos C. Duarte, Troy Faruk, Raion Hill, Jared Losano, Johnny Alexander, Jason Brillantes, Christopher Padilla, Matthew Austin Murray, Jenin Gonzalez, J. Wells Jr., Джавед Эль Берни, Rustic Bodomov, Adrienne Ballenger, Sancho Martin, Kellina Rutherford, Wadi Jones, Rabon Hutcherson, Jermaine Brantley, Maria Sova, Jeff Bosley, Jason Charles Hill, Ayami Sakaeda, Kent De Mond, Chad Bowman, Darcel Danielle, Maya Santandrea, Bryan Sloyer, Kevin Arnold, Стивен Браун, Antwain L. Jones, T. Love, Luis Benitez, Justin Charles Evans, Floyd Anthony Johns Jr., Niko Dalman, Steven Legate, Tye Claybrook Jr., Luciano Acuna Jr., Bryan Marsh II, Califf Guzman, Luis Valladares, Yessenia Cossio, Lacey Robinson, David Samonte, Niahlah Hope, G. Daniel Bailey, Gene Freeman, Darin Hicks, Phedra Syndelle, Justin James Boykin, Christopher Llorca, Jason A. Triplett, Omar Heyward, Tywaun Tornes, Dan Dargan Carter, Anita Alvarez, Denisha Gillespie, Katrina Rivera, Donte Walker, Ilyana Eberhardt, Brionna Lynch, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Stephon Rodgers, Chris Moore, Delmar Reyna, Juan Cernada, Shara London, Simeon Freeman, Terra Michilot, Miguel-Andres Garcia, Alexya Garcia, Ruben Maldonado, Evelyn O. Vaccaro, Yadi Nieves, Wade Hampton, Nailah Johnson, Bobby James, Lance Herota, Spencer Davis, Van Underwood Stokes, Nikolas Pelekai, John Santiago, Michelle Cortés, Natalia Lopez, Ryan Mari, Jachin Myers, Alejandra Hernandez, Michelle Rodriguez, Darnell Jordan, Jomahl Gildersleve, Charles Huggins, Kris Jeffrey, Granger Summerset II, Doniel Yehudah, Wakisha Malone, Cina McKenna, Alejandro Herrera, Cassie Jo Craig, Christopher Bogdanski Shore, Bridgette Michelle Bentley, Kawui Joa, Alex Patrice Lapeyrolerie, Sonja Wajih, Kortel Autrey, Marcus Adair, Ivan John, Marché Day, Preston Shuttlesworth, Joesar Alva, Luke Endyan, Nadia Lorencz, Monica Rivera, Christian Womack, Timothy Flood, Emely Cartagena, David Nash Jr., Juliana Silva, McLenin Cruz, Corbin Marshall, Scott Fisher, Stephano Rodriguez, Giovanni Valladares, Lydia Morales, Steven Ebora, Steven Shelby, Bernard Lyght, Neal Tyagi, Atiba Hasim-Nii Wade, Michael T. Brown, Meaghan Swain, Jewelianna Ramos-Ortiz, Rachel Novak, Angela Cipra, Great Chin Burger, Carlton Hedrick Hoyles, Paige Areizaga, Angelique Franklin, Taj Granger, Lance Horton, Maria Shevtsova, Scott Howell, Miguel Gonzalez, Kaj Larsen, Alex Llinas, Alex Lord, Teodora Luna, JJ Meyers, Rebecca Miranda, Noelis Orochena, Ruben Pacheco, Daniella Ramirez, Xavier Rodriguez, Natalia Vega, Monica Velazquez-Stiak, Aaron Vitali
Королева-воин 5.3
Королева-воин The Woman King
Grant Powell, Leander Lacey, Filip Ciprian Florian, Daniel Hernandez, Jénel Stevens, Alex Benevent, Eric Mbanda, Asanda Rilityana, Remi Bakkar, Caprice Masinga, Johnny Gao, Mackensi Emory, Cohen Lorenzo Davids, Angela Beccaro, Nailah Johnson, Kesia Jeftha, Craig Fox, Scott Kirkbride, Justin Chang, Yoko Hamamura, Gary Joshua, Ashley Robinson, Сне Мбата, Micaiah Chau, Oliva Ntsuba, Alex Jay, Liyabuya Gongo, Katharina Arajulo, Lusanda Dayimani, Khena Nkemiseng, Martha Leshetla, Sisipho Yvonne Mbopa, Lone Motsomi, Usisipho Nteyi, Roxanne Paulse, Avumile Qongo, Chumani Mtshixa
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Saulius Janavicius, Hiro Koda, Michelle Ladd, David Paul Lord, Mike Massa, Banzai Vitale, Tomas Ereminas, Greg Dela Riva, Randall Archer, Келли Барксдэйл, Courtney Schwartz, Richard Marrero, Тимоти Йолих, Garrett Hammond, Keith Ward, Elizabeth Davidovich, Alexander Hashioka Oatfield, Ryan Green, Jahnel Curfman, Kai Koda, Caine Sinclair, Brooke Coleman, Nick DeKay, Nicholas Martin, Dillon Eddo, Niko Dalman, Chris Roark, Vesselin Todorov-Vinnie, Cody Robinson, Fernando Campos, JoJo Lambert, R. Matthew Scheib, Alexis Lord, Chris Schmidt Jr., Kamryn Poole, Bobby James, Spencer Davis, Wakisha Malone, John Cihangir, Shannon Beshears, Alton Williams, Michael Bekemeier, Артем Григорьев, Jurijs Kruze, Michelle Andrea Adams, Stas Lazdan
Победитель
Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power
Namihei Koshige, Glenn Suter, Zelie Bullen, Mark Wickham, Steve Reinsfield, Mana Hira Davis, Winham Hammond, Tim McLachlan, Andrew Stehlin, Marco Sinigaglia, Brett Sheerin, Taran Howell, Mark Trotter, Andrea Berchtold, Jonny McBride, Taya Polkinghorne, Sateki Finau-Baas, Talayna Moana Nikora, Ben O'Hanlon, Michael Homick, Marlee Barber, Riley Suter, Джесси Тернер, Sarah Hart, Rosalie Button, Tori Marsh, Jay Kealy, Cameron Brown, Paddy Church, Jayde Rutene, Rob McKenzie, Briana Hair, Louis Lambert, Scott Marsh, Bronte Coluccio, Isis De Souza, Julia Burey, Mervyn Church, Shayne Blaikie, Matt Bowden, Sean Neary, Cameron Mattingley, Xavier Alba Royo, David Workman, Caroline Baddock, Justin Haiu, Elijah Kennar, Pedro Pacheco Fernandes, Joshua Adamson, Kim-Sorn Sok
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
John Koyama, Matt Leonard, Max White, Brian Patrick Collins, Kiralee Hayashi, Steve Gagne, Matthew Rugetti, Geoff Scovell, Cameron Ambridge, James Eddy, Jason Chu, Evelyn Gonda
Андор 8.5
Андор Andor
Марвин Кэмпбелл, Mark Godleman, Maurice Lee, Grant Wiesinger, Clive Goble, John Street, Bradley Farmer, Tolga Kenan, Ashley Beck, Nick Chopping, Scott Hillier, Chloé Bruce, Marc Mailley, Guiomar Alonso, Siobhan Coughlan, Mark Archer, Scott Brady, Aldonio Danny Freitas, Kevin Lyons, Martin Wilde, Mathew Kaye, Dan Euston, David Collom, Leo Woodruff, Elliot Hawkes, David Cheung, Joe Kennard, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Robbie Keane, Kierron Quest, Ryan Palmer, Oleg Podobin, Harvey Taylor, Nathan Whatton, Emma Ennis, Билли Клементс, Johnny Waugh
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
David Cronnelly, Rowley Irlam, Paul Shapcott, William Willoughby, Richard Hansen, Matt Da Silva, Arran Topham, Ryan Green, Reuben Williams, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Gyula Tóth, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Richard Leggett, Nicklas Hansson, Nick Roeten, Matt Crook, Elliot Murray, Richard Wheeldon, Josh Dyer, Max Häusle, Sam Stefan, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Rob Bowen, Oleg Podobin, Harvey Taylor, Tom Crowley Ellis, Doren John Farmer, Marco Bertagna, Erin Jameson, Eddy Beckett, Josh Wheeldon
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
John Koyama, Matt Leonard, Max White, Brian Patrick Collins, Kiralee Hayashi, Steve Gagne, Matthew Rugetti, Geoff Scovell, Cameron Ambridge, James Eddy, Jason Chu, Evelyn Gonda
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Джейми Ли Кертис, Мишель Йео, Джеймс Хонг, Ке Хюи Куан, Гарри Шам мл., Дженни Слейт, Стефани Сюй
Победитель
Фабельманы 8.2
Фабельманы The Fabelmans
Дэвид Линч, Джадд Херш, Дженни Берлин, Пол Дано, Сет Роген, Мишель Уильямс, Гэбриел ЛаБелль
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Керри Кондон, Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Барри Кеоган
Говорят женщины 7.2
Говорят женщины Women Talking
Фрэнсис МакДорманд, Джудит Айви, Шейла МакКарти, Бен Уишоу, August Winter, Руни Мара, Клер Фой, Джесси Бакли, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil
Вавилон 7.4
Вавилон Babylon
Брэд Питт, Лукас Хаас, Тоби Магуайр, Джин Смарт, П. Дж. Бирн, Макс Мингелла, Кэтрин Уотерстон, Рори Сковел, Марго Робби, Диего Кальва, Ли Цзюнь Ли, Йован Адепо, Olivia Hamilton
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Уэнсдэй
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Белый лотос
Победитель
Зендея
Зендея
Эйфория
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Корона
Лора Линни
Лора Линни
Озарк
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Мишель Йео
Мишель Йео
Всё везде и сразу
Победитель
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Тар
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Королева-воин
Ана де Армас
Ана де Армас
Блондинка
Даниэлла Дедуайлер
Тилл
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Всё везде и сразу
Победитель
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Черная Пантера: Ваканда навеки
Хонг Чау
Хонг Чау
Кит
Керри Кондон
Керри Кондон
Банши Инишерина
Стефани Сюй
Стефани Сюй
Всё везде и сразу
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джордж и Тэмми
Победитель
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Изобретая Анну
Эмили Блант
Эмили Блант
Англичанка
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Выбывшая
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Энтони Кэрриган
Энтони Кэрриган
Барри
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк
Победитель
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Лучше звоните Солу
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Старик
Адам Скотт
Адам Скотт
Разделение
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Кит
Победитель
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
Билл Найи
Билл Найи
Жить
Остин Батлер
Остин Батлер
Элвис
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Прорваться в НБА
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан
Всё везде и сразу
Победитель
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Добрый медбрат
Пол Дано
Пол Дано
Фабельманы
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Банши Инишерина
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Банши Инишерина
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
1883
Победитель
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Черная птица
Эван Питерс
Эван Питерс
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Черная птица
Стив Карелл
Стив Карелл
Пациент
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Лиза Энн Уолтер, Уильям Стэнфорд Дэвис, Тайлер Джеймс Уильямс, Крис Перфетти, Кинта Брансон, Джанелл Джеймс
Победитель
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Jayne Houdyshell, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, Кара Делевинь, Adina Verson
Медведь
Медведь The Bear
Эбон Мосс-Бакрак, Лиза Колон-Зайас, Джереми Аллен Уайт, Эбби Эллиотт, Эдвин Ли Гибсон, Кори Хендрикс, Лайонел Бойс, Мэтти Мэтисон, Айо Эдебири
Хитрости
Хитрости Hacks
Джин Смарт, Mark Indelicato, Пол В. Даунс, Карл Клемонс-Хопкинс, Ханна Эйнбиндер, Мэг Штальтер
Барри 7.7
Барри Barry
Генри Уинклер, Билл Хейдер, Майкл Ирби, Стивен Рут, Turhan Troy Caylak, Jessy Hodges, Gary Kraus, Сара Бёрнс, Энтони Кэрриган, Сара Голдберг, Nick Gracer, Д’Арси Карден
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Ф. Мюррэй Абрахам, Дженнифер Кулидж, Джон Грайз, Том Холландер, Сабрина Импаччииаторе, Майкл Империоли, Federico Scribani, Обри Плаза, Брюно Гуэри, Уилл Шарп, Мэган Фэйхи, Francesco Zecca, Тео Джеймс, Адам ДиМарко, Хейли Лу Ричардсон, Federico Ferrante, Симона Табаско, Беатрис Гранно, Eleonora Romandini, Лео Вудалл, Paolo Camilli
Победитель
Разделение
Разделение Severance
Патрисия Аркетт, Кристофер Уокен, Джон Туртурро, Адам Скотт, Michael Cumpsty, Дичен Лакмэн, Майкл Чернус, Бриттни Лоуэр, Джен Таллок, Зак Черри, Трэмелл Тиллман
Корона 8.7
Корона The Crown
Джонатан Прайс, Джонни Ли Миллер, Имелда Стонтон, Claudia Harrison, Эндрю Хавилл, Лесли Мэнвилл, Флора Монтгомери, Джеймс Мюррей, Marcia Warren, Доминик Уэст, Оливия Уильямс, Ed Sayer, Элизабет Дебики
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Лора Линни, Ричард Томас, Лиза Эмери, Феликс Солис, Дэмиэн Янг, Адам Ротенберг, Альфонсо Эррера, Katrina Lenk, Nelson Bonilla, Чарли Тахэн, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Kevin L. Johnson, София Хьюблиц, Джессика Фрэнсис Дьюкс
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Эд Бегли мл., Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Тони Далтон, Патрик Фабиан, Боб Оденкерк, Рэй Сихорн
Премия за выдающиеся заслуги
Салли Филд
Салли Филд
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
